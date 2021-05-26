«Летайте, где угробили 300 человек». Лукашенко отреагировал на отмену авиарейсов через Беларусь

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Mikhail Svetlov / Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на отмену авиарейсов через Беларусь.

«Не нравится летать через безопасную Беларусь — летайте, где угробили 300 человек», — заявил Лукашенко во время выступления в парламенте.

Этой фразой Лукашенко, вероятно, намекнул на Украину и катастрофу 2014 года, когда в небе над Донецкой областью сбили гражданский рейс MH17.

По его словам, не успел самолет Ryanair приземлиться в Минске, как «посыпались написанные под копирку обвинения с Запада и запреты на полеты». Лукашенко заявил, что это произошло «слишком уж быстро».