«Летайте, где угробили 300 человек». Лукашенко отреагировал на отмену авиарейсов через Беларусь
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- Костя Андрейковец
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Mikhail Svetlov / Getty Images
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на отмену авиарейсов через Беларусь.
«Не нравится летать через безопасную Беларусь — летайте, где угробили 300 человек», — заявил Лукашенко во время выступления в парламенте.
Этой фразой Лукашенко, вероятно, намекнул на Украину и катастрофу 2014 года, когда в небе над Донецкой областью сбили гражданский рейс MH17.
По его словам, не успел самолет Ryanair приземлиться в Минске, как «посыпались написанные под копирку обвинения с Запада и запреты на полеты». Лукашенко заявил, что это произошло «слишком уж быстро».
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- 24 мая власти Беларуси заявили, что письмо с уведомлением о якобы минировании самолета Ryanair получили от «солдат ХАМАСа». ХАМАС свою причастность отрицает.
- Украина, Британия, Латвия, Литва и ряд других стран прекратили авиасообщение с Беларусью и временно приостановили разрешение авиакомпании «Белавиа». Компания из-за этого сократит персонал.