Moderna объявила об эффективности своей вакцины для подростков

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Компания Moderna заявила, что ее вакцина от коронавируса безопасна и эффективна для подростков.

Об этом сообщает CNN.

В исследовании приняли участие 3 732 ребенка в возрасте от 12 до 17 лет. Отмечается, что испытания не предназначались специально для оценки эффективности. Однако первоначальные наблюдения показали, что ни один ребенок, получивший вакцину, не заболел коронавирусом через 14 дней после второй дозы. Четверо детей, получавших плацебо, дали положительный результат на COVID-19, что, по словам Moderna, «свидетельствует о 100%-й эффективности вакцины».

Компания также проверила эффективность вакцины после всего лишь одной дозы. Она составила 93%.

Moderna заявила, что вакцина «в целом хорошо переносится» и никаких серьезных проблем с безопасностью выявлено не было. Побочные эффекты включали головную боль, усталость, мышечные боли и озноб после приема второй дозы. Иногда наблюдалась боль в месте укола.