Нацгвардеец Маркив поехал на гору Карачун для следственных действий. Рядом с ней в 2014 году и убили итальянца Рокелли
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- Ангелина Шеремет
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Facebook / Artem Shevchenko
Украинский нацгвардеец Виталий Маркив поехал на следственные действия на гору Карачун возле города Славянска. В 2014 году вблизи нее убили итальянского фотографа Андрея Рокелли, а Маркива в этом обвинили (а потом оправдали).
Об этом спикер МВД Артем Шевченко сообщил в Facebook.
Таким образом Маркив готовит стратегию защиты при рассмотрении кассационной жалобы в Риме. Речь идет об инциденте в мае 2014 года — тогда у горы Карачун под Славянском в результате минометного обстрела погибли итальянский журналист Андреа Рокелли и российский переводчик Андрей Миронов. По обвинению в их убийстве итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы, но затем оправдал его.
«Все происходит в то же время года и в те же дни, как и 7 лет назад. Где нес службу, каким был его сектор наблюдения, мог ли увидеть погибших с расстояния более чем 1 700 метров в «зеленке», — пояснил Шевченко.
Как итальянский фотограф Рокелли оказался на Карачуне? Он специализировался на съемках в «горячих точках», в частности, Восточной Европы и России. 24 мая 2014 года Рокелли и российский журналист Андрей Миронов совершили самовольный, без согласования с официальной властью Украины, визит в «серую» зону — на гору Карачун.
Позиция Украины — Маркив не мог убить Рокелли. Министерство внутренних дел провело несколько экспериментов, которые показали:
- Маркив не мог застрелить журналистов сам, ведь имел на тот момент только стрелковое оружие. Вскрытие тел погибших показало, что они умерли от ранений обломками от мин. Такого вооружения у украинских военных, находившихся на тот момент на горе Карачун, не было.
- Расстояние между Рокелли и Маркивым было 1 760 м. Из своего оружия Маркив с такого расстояния не мог попасть в журналистов.
- С места пребывания Маркива нельзя было увидеть, где находится Рокелли.
Как задержали Маркива? Его арестовали в аэропорту Болоньи, куда он поехал к матери. По версии следствия, якобы Маркив передал данные о журналистах своему командиру, а тот открыл огонь.
- 3 ноября 2020 года Миланский апелляционный суд оправдал Виталия Маркива. Уже на следующий день он прилетел в Украину. Виталий отбыл в итальянской тюрьме 3 года и 4 месяца.
- В мае 2021 года Маркив вернулся на службу в Нацгвардии.