Ляшко анонсировал, что в Минздраве заменят половину руководящего состава

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Новоназначенный министр здравоохранения Виктор Ляшко планирует заменить около 50% руководящего состава Минздрава, в частности это касается трех его заместителей.

Об этом он рассказал в интервью «Левому берегу».

«Дальше уже профильные заместители будут работать со своими директоратами. Но у меня просьба была ко всем, с кем я уже проводил переговоры, в том числе к заместителям, которые остаются, чтобы за период моего пребывания в должности был сформирован сильный кадровый состав на уровне руководителей директоратов и руководителей экспертных групп», — добавил Ляшко.

Также он рассказал о планах сформировать состав коллегии Минздрава, которой в ведомстве раньше не было. Коллегия, по его словам, будет состоять из большого количества людей.

«Я не буду подбирать только тех, с кем мне комфортно. Предварительно, к работе будут привлечены представители и министерства, и госпредприятия «Медзакупки», и Центра общественного здоровья, и Национальной службы здоровья, и Академии медицинских наук, и ведущие специалисты. Также я хочу, чтобы в коллегию вошли несколько семейных врачей, которые работают непосредственно на первичке, а также врачи из вторички и высокоспециализированной помощи. Чтобы иметь общую картинку», — пояснил министр.

Отметим, сейчас заместителями министра здравоохранения являются Ирина Садовьяк (первый заместитель), Ирина Микичак, Светлана Шаталова, Игорь Иващенко и Ярослав Кучер. Кого именно планируют заменить — Ляшко не уточнил.