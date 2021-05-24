Ляшко анонсировал, что в Минздраве заменят половину руководящего состава
- Автор:
- Виктория Мартынюк
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Новоназначенный министр здравоохранения Виктор Ляшко планирует заменить около 50% руководящего состава Минздрава, в частности это касается трех его заместителей.
Об этом он рассказал в интервью «Левому берегу».
«Дальше уже профильные заместители будут работать со своими директоратами. Но у меня просьба была ко всем, с кем я уже проводил переговоры, в том числе к заместителям, которые остаются, чтобы за период моего пребывания в должности был сформирован сильный кадровый состав на уровне руководителей директоратов и руководителей экспертных групп», — добавил Ляшко.
Также он рассказал о планах сформировать состав коллегии Минздрава, которой в ведомстве раньше не было. Коллегия, по его словам, будет состоять из большого количества людей.
«Я не буду подбирать только тех, с кем мне комфортно. Предварительно, к работе будут привлечены представители и министерства, и госпредприятия «Медзакупки», и Центра общественного здоровья, и Национальной службы здоровья, и Академии медицинских наук, и ведущие специалисты. Также я хочу, чтобы в коллегию вошли несколько семейных врачей, которые работают непосредственно на первичке, а также врачи из вторички и высокоспециализированной помощи. Чтобы иметь общую картинку», — пояснил министр.
Отметим, сейчас заместителями министра здравоохранения являются Ирина Садовьяк (первый заместитель), Ирина Микичак, Светлана Шаталова, Игорь Иващенко и Ярослав Кучер. Кого именно планируют заменить — Ляшко не уточнил.
- Верховная Рада 20 мая проголосовала за назначение главного санитарного врача Виктора Ляшко министром здравоохранения. Это решение поддержали 262 нардепа.
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- 14 мая глава правительства Денис Шмыгаль внес в Раду представление об отставке Максима Степанова с должности министра здравоохранения — из-за проваленной вакцинации. 18 мая Рада поддержала представление и уволила Степанова.