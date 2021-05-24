Задержание Протасевича: ЕС вызвал беларусского посла из-из захвата самолета

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Европейский Союз вызвал беларусского посла Александра Михневича из-за захвата самолета Ryanair, на борту которого был оппозиционер Роман Протасевич.

Об этом пишет пресс-служба Европейской службы внешних дел.

«По просьбе верховного представителя Жозепа Борреля генеральный секретарь Европейской службы внешних дел Стефано Саннино вызвал посла Республики Беларусь в Европейском Союзе Александра Михневича, чтобы осудить недопустимый шаг беларусских властей, которые заставили гражданский самолет совершить экстренную посадку в Минске и задержали пассажира Романа Протасевича, независимого беларусского журналиста и активиста», — отметили там.

Послу Беларуси передали, что все институты ЕС и страны-члены решительно осуждают подобные действия, в частности то, что ситуация была опасной для самолета и его пассажиров.

Также в ЕС призвали немедленно отпустить Протасевича и сообщили, что этот инцидент будет иметь последствия для Беларуси.