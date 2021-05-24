Задержание Протасевича: ЕС вызвал беларусского посла из-из захвата самолета
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Christian Thiel / Getty Images
Европейский Союз вызвал беларусского посла Александра Михневича из-за захвата самолета Ryanair, на борту которого был оппозиционер Роман Протасевич.
Об этом пишет пресс-служба Европейской службы внешних дел.
«По просьбе верховного представителя Жозепа Борреля генеральный секретарь Европейской службы внешних дел Стефано Саннино вызвал посла Республики Беларусь в Европейском Союзе Александра Михневича, чтобы осудить недопустимый шаг беларусских властей, которые заставили гражданский самолет совершить экстренную посадку в Минске и задержали пассажира Романа Протасевича, независимого беларусского журналиста и активиста», — отметили там.
Послу Беларуси передали, что все институты ЕС и страны-члены решительно осуждают подобные действия, в частности то, что ситуация была опасной для самолета и его пассажиров.
Также в ЕС призвали немедленно отпустить Протасевича и сообщили, что этот инцидент будет иметь последствия для Беларуси.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет компании Ryanair, на котором он летел из Афин в Вильнюс, экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Самолет был уже недалеко от Вильнюса, но вернулся на вынужденную посадку в Минск.
- Команду посадить самолет дал лично самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 с ракетами класса «воздух-воздух», предназначенными для поражения летательных аппаратов.
- Беларусская оппозиционерка Светлана Тихановская назвала задержание Протасевича «операцией спецслужб». Задержание также осудили глава Еврокомиссии и ряд европейских стран.
- Протасевич перед вылетом из Афин писал близким, что его в аэропорту на контроле выслеживает подозрительный человек, который пытался сфотографировать его документы.
- Напомним, КГБ Беларуси в ноябре 2020 года внес Протасевича и основателя NEXTA Степана Путило в «список лиц, причастных к террористической деятельности». Следком Беларуси обвинил их в организации «массовых беспорядков, которые происходили на территории Минска с 9 августа и продолжаются до сих пор», а затем направил в Польшу документы на их экстрадицию. В соответствии со статьями, по которым в Беларуси обвиняют Протасевича, ему грозит до 15 лет тюрьмы.