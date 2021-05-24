Свергнутая глава правительства Мьянмы впервые предстала перед судом. Она более трех месяцев находится под домашним арестом
- Автор:
- Олег Панфилович
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Flickr / Global Media Sharing
Свергнутая военной хунтой лидер Мьянмы Аунг Сан Су Чжи впервые лично предстала перед судом после переворота, произошедшего в стране в феврале.
Об этом пишет BBC.
Перед заседанием Су Чжи впервые разрешили лично встретиться со своими адвокатами. Она находится под домашним арестом 16 недель. Защитники сказали, что на встрече Су Чжи выглядела здоровой, но из-за отсутствия доступа к средствам массовой информации во время домашнего ареста она мало знает о том, что происходит в стране.
По словам ее адвокатов, лидер Мьянмы «пожелала людям здоровья». Она также заявила об угрозах со стороны военных распустить ее партию «Национальная лига за демократию» (НЛД).
Против 75-летней Су Чжи выдвинули шесть обвинений. Ей вменяют мошенничество на выборах, разглашение гостайны, а также незаконный импорт портативных радиоприемников и нарушение антикоронавирусных ограничений.
- 1 февраля 2021 в Мьянме произошел переворот. Власть в стране захватили армия и генерал Мин Аун Хлайн. Военные выступили против главы правительства Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах в ноябре 2020 года. Военные задержали членов правительства, ввели военный режим и заблокировали соцсети. В стране начались масштабные протесты, которые переросли в столкновения с полицией. Массово стрелять в гражданских силовики начали 28 февраля.
- Военные и полиция уже убили более 700 человек.
- В начале апреля посол ООН в Мьянме, выступая на закрытом заседании Совета безопасности ООН, заявила, что стране грозит гражданская война и «кровавая бойня неизбежна».