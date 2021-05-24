Свергнутая глава правительства Мьянмы впервые предстала перед судом. Она более трех месяцев находится под домашним арестом

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Свергнутая военной хунтой лидер Мьянмы Аунг Сан Су Чжи впервые лично предстала перед судом после переворота, произошедшего в стране в феврале.

Об этом пишет BBC.

Перед заседанием Су Чжи впервые разрешили лично встретиться со своими адвокатами. Она находится под домашним арестом 16 недель. Защитники сказали, что на встрече Су Чжи выглядела здоровой, но из-за отсутствия доступа к средствам массовой информации во время домашнего ареста она мало знает о том, что происходит в стране.

По словам ее адвокатов, лидер Мьянмы «пожелала людям здоровья». Она также заявила об угрозах со стороны военных распустить ее партию «Национальная лига за демократию» (НЛД).

Против 75-летней Су Чжи выдвинули шесть обвинений. Ей вменяют мошенничество на выборах, разглашение гостайны, а также незаконный импорт портативных радиоприемников и нарушение антикоронавирусных ограничений.