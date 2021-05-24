Глава Ryanair назвал вынужденную посадку самолета в Минске «пиратством, проспонсированным государством»

Новости

World Travel & Tourism Council / Flickr

Генеральный директор авиакомпании Ryanair Майкл ОʼЛири заявил, что вынужденная переадресация рейса в Беларусь была «пиратством, которое проспонсировало государство».

Об этом он заявил в программе News Talk Breakfast.

Майкл ОʼЛири считает, что на борту самолета находились агенты КГБ, которые сошли с рейса вместе с оппозиционером Романом Протасевичем. По его словам, подобный инцидент произошел с авиакомпанией впервые.

«Это был случай похищения, спонсируемый государством, это пиратство, спонсируемое государством. Мы опрашиваем нашу команду, которая выполнила феноменальную работу по выводу этого самолета и почти всех пассажиров из Минска через 6 часов», — отметил ОʼЛири.

Гендиректор компании добавил, что инцидент очень напугал как пассажиров, так и экипаж, поскольку в Минске они находились под вооруженной охраной.

Что касается запрета полетов над Беларусью, то авиакомпания Ryanair будет руководствоваться указаниями европейских властей. Однако он сказал, что их самолеты не так часто и летают над Беларусью — и было бы «очень незначительным изменением» вместо этого пролететь над Польшей.

Напомним, что 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет компании Ryanair, на котором он летел из Афин в Вильнюс, экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Самолет был уже недалеко от Вильнюса, но вернулся на вынужденную посадку в Минск.