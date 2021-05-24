Глава Ryanair назвал вынужденную посадку самолета в Минске «пиратством, проспонсированным государством»
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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World Travel & Tourism Council / Flickr
Генеральный директор авиакомпании Ryanair Майкл ОʼЛири заявил, что вынужденная переадресация рейса в Беларусь была «пиратством, которое проспонсировало государство».
Об этом он заявил в программе News Talk Breakfast.
Майкл ОʼЛири считает, что на борту самолета находились агенты КГБ, которые сошли с рейса вместе с оппозиционером Романом Протасевичем. По его словам, подобный инцидент произошел с авиакомпанией впервые.
«Это был случай похищения, спонсируемый государством, это пиратство, спонсируемое государством. Мы опрашиваем нашу команду, которая выполнила феноменальную работу по выводу этого самолета и почти всех пассажиров из Минска через 6 часов», — отметил ОʼЛири.
Гендиректор компании добавил, что инцидент очень напугал как пассажиров, так и экипаж, поскольку в Минске они находились под вооруженной охраной.
Что касается запрета полетов над Беларусью, то авиакомпания Ryanair будет руководствоваться указаниями европейских властей. Однако он сказал, что их самолеты не так часто и летают над Беларусью — и было бы «очень незначительным изменением» вместо этого пролететь над Польшей.
Напомним, что 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет компании Ryanair, на котором он летел из Афин в Вильнюс, экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Самолет был уже недалеко от Вильнюса, но вернулся на вынужденную посадку в Минск.
- Команду посадить самолет дал лично самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 с ракетами класса «воздух-воздух», предназначенными для поражения летательных аппаратов. В ЕС заявили, что именно этот военный истребитель и заставил самолет сесть в Минске.
- Протасевич перед вылетом из Афин писал близким, что его в аэропорту на контроле выслеживает подозрительный человек, который пытался сфотографировать его документы.
- В Беларуси Протасевич находится в «списке лиц, причастных к террористической деятельности». Следственный комитет Беларуси обвинил его в организации «массовых беспорядков, которые происходили на территории Минска с 9 августа 2020 года».