Индия третьей в мире пересекла отметку в 300 тысяч умерших от коронавируса

Новости

Ninian Reid / Flickr

В Индии за прошедшие сутки от последствий COVID-19 умерли 4 454 человека. Таким образом, число летальных исходов в результате заражения коронавирусом в стране достигло 303 720.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Индия стала третьей страной в мире, в которой количество жертв коронавируса пересекло отметку в 300 тысяч. Так, в США с начала пандемии от или с COVID-19 умерли 589,9 тысячи, а в Бразилии 449,1 тысячи человек.

За последние сутки в Индии зарегистрировали 222 315 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране выявили около 27 миллионов случаев инфицирования. Местные эксперты считают, что реальные данные значительно больше, поскольку не всем людям удается обратиться к врачам, которые и отчитываются перед властями.