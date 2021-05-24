В ЕС заявили, что Беларусь заставила посадить самолет Ryanair с Протасевичем на борту с помощью военного истребителя
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- Алексей Ярмоленко
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Westend61 / Getty Images
В Европейском Союзе сообщили, что Беларусь заставила посадить самолет Ryanair, на борту которого находился бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Гражданский лайнер был вынужден сесть по требованию беларусского истребителя.
Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по международным делам Жозепа Борреля.
«23 мая беларусские власти сделали недопустимый шаг и заставили гражданский самолет совершить вынужденную посадку в Минске. Самолет, принадлежащий компании ЕС, выполнявший рейс между двумя столицами ЕС и перевозивший более 100 пассажиров, был вынужден приземлиться по требованию военного самолета Беларуси», — сообщил он.
После посадки самолета беларусские власти задержали Протасевича и не позволили ему продолжить путь в пункт назначения. В ЕС сообщили, что это очередная попытка беларусских властей заставить замолчать оппозицию. Поэтому Евросоюз призывает немедленно освободить Протасевича.
Боррель подчеркнул, что эту ситуацию обсудят на ближайшем заседании Совета ЕС и рассмотрят меры против причастных к этому инциденту.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет компании Ryanair, на котором он летел из Афин в Вильнюс, экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Самолет был уже недалеко от Вильнюса, но вернулся на вынужденную посадку в Минск.
- Команду посадить самолет дал лично самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 с ракетами класса «воздух-воздух», предназначенными для поражения летательных аппаратов.
- Беларусская оппозиционерка Светлана Тихановская назвала задержание Протасевича «операцией спецслужб». Задержание также осудили глава Еврокомиссии и ряд европейских стран.
- Протасевич перед вылетом из Афин писал близким, что его в аэропорту на контроле выслеживает подозрительный человек, который пытался сфотографировать его документы.
- Напомним, КГБ Беларуси в ноябре 2020 года внес Протасевича и основателя NEXTA Степана Путило в «список лиц, причастных к террористической деятельности». Следком Беларуси обвинил их в организации «массовых беспорядков, которые происходили на территории Минска с 9 августа и продолжаются до сих пор», а затем направил в Польшу документы на их экстрадицию. В соответствии со статьями, по которым в Беларуси обвиняют Протасевича, ему грозит до 15 лет тюрьмы.