В ЕС заявили, что Беларусь заставила посадить самолет Ryanair с Протасевичем на борту с помощью военного истребителя

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В Европейском Союзе сообщили, что Беларусь заставила посадить самолет Ryanair, на борту которого находился бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Гражданский лайнер был вынужден сесть по требованию беларусского истребителя.

Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по международным делам Жозепа Борреля.

«23 мая беларусские власти сделали недопустимый шаг и заставили гражданский самолет совершить вынужденную посадку в Минске. Самолет, принадлежащий компании ЕС, выполнявший рейс между двумя столицами ЕС и перевозивший более 100 пассажиров, был вынужден приземлиться по требованию военного самолета Беларуси», — сообщил он.

После посадки самолета беларусские власти задержали Протасевича и не позволили ему продолжить путь в пункт назначения. В ЕС сообщили, что это очередная попытка беларусских властей заставить замолчать оппозицию. Поэтому Евросоюз призывает немедленно освободить Протасевича.

Боррель подчеркнул, что эту ситуацию обсудят на ближайшем заседании Совета ЕС и рассмотрят меры против причастных к этому инциденту.