Солиста группы Måneskin, которая победила на «Евровидении», заподозрили в употреблении наркотиков. Он это отрицает и пройдет тест

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EBU / ANDRES PUTTING

Солиста итальянской группы Måneskin, которая победила на конкурсе «Евровидение», Дамиано Давида некоторые зрители заподозрили в употреблении наркотиков в прямом эфире шоу. Исполнитель отвергает обвинения и добровольно пройдет тест.

Об этом говорится в релизе Европейского вещательного союза (EBU), который организовывает «Евровидение».

На видео, которое распространяют в соцсетях, видно, что Давид, находясь в гринруме в ожидании результатов голосования, наклонился к столу и сделал движение, которое некоторые зрителей расценили, как употребление наркотиков. Что конкретно он сделал — не было видно, так как его закрывала большая чаша для бутылок с напитками.

Måneskin отрицает обвинения. В группе рассказывают, что около их стола разбился стакан и музыкант убирал обломки. В EBU подтвердили, что на том месте действительно нашли разбитое стекло.

В EBU также утверждают, что Måneskin еще вчера вечером просил организацию сделать тест на наркотики, чтобы подтвердить его слова, но у них не было такой возможности. Поэтому, отметили в EBU, Давид добровольно сдаст тест по прибытии в Италию.

Сейчас организаторы «Евровидения» изучают видеоматериалы и позже обещают предоставить дополнительную информацию. Какие могут быть санкции в случае подтверждения — в EBU не уточняют.