В Италии обжаловали оправдательный приговор нацгвардейцу Маркиву

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Пресс-служба Офиса президента Украины

В Кассационный суд Италии поступили апелляционные жалобы на оправдательное решение в отношении украинского нацгвардейца Виталия Маркива — от Генеральной прокуратуры Милана и гражданских истцов (семьи Андреа Роккелли).

Об этом сообщил глава Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий на своей странице в Facebook.

«В ближайшее время ожидаются новости о рассмотрении дела в Кассационном суде — высшей судебной инстанции Италии. Впереди — кассационный процесс и юридические баталии», — написал он.

Сам Маркив в комментарии «Суспільне» подтвердил информацию про предстоящий кассационный процесс.

«Да, информацию подтверждаю... Мы точно будем участвовать в этом процессе. Война еще не выиграна, выиграна только битва», — рассказал он.

По словам Маркива, он и его адвокаты ожидали таких действий и готовы к процессу.

В то же время нацгвардеец предположил, что заседание, вероятно, пройдет осенью, но пока точная дата заседания неизвестна.

Кроме этого, Городецкий отметил, что в понедельник, 24 мая, в годовщину гибели Андреа Роккелли, Ассоциация Articolo 21, занимающаяся защитой прав журналистов, проведет онлайн-мероприятие, посвященное журналисту.

«Создается впечатление, что это мероприятие направлено больше на общественное мнение в Италии и подготовку его к Кассационному суду. Уже сам заголовок анонса «Продолжаем искать правду и справедливость для Андреа Роккелли и Андрея Миронова» довольно красноречивый, ведь этим «поиском» для участников встречи является собственно Кассационный суд, куда некоторые из них подали иски об отмене приговора и о признании виновным Маркива и украинских военных», — заявил он.

Глава Христианского общества украинцев в Италии отметил, что организаторам мероприятия не интересно добиться нового расследования, выезда на место происшествия или проведения экспертиз и допроса свидетелей.

«Интересно только вернуть приговор суда Павии, снова осудить невинного человека и заставить Украину заплатить по гражданским искам. А это, согласитесь, трудно назвать поиском правды», — резюмировал Городецкий.

Дело Маркива

Суд итальянского города Павия 12 июля 2019 года приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве по предварительному сговору с группой лиц итальянского журналиста Андреа Роккелли. В мае 2014 года возле горы Карачун под Славянском в результате обстрела погибли Роккелли и российский переводчик Андрей Миронов. Прокурор выстроил обвинение на показаниях одного свидетеля, которого зовут Уильям Рогелон. Это журналист, который был с Роккелли, но остался жив.

Украина подала апелляцию на приговор итальянского суда. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял о наличии ряда доказательств, подтверждающих невиновность Маркива.

3 ноября Миланский апелляционный суд оправдал Виталия Маркива. Уже на следующий день он прилетел в Украину. Виталий отбыл в итальянской тюрьме 3 года и 4 месяца.