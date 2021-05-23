Исследование: Вакцины Pfizer и AstraZeneca эффективны против «индийского» штамма коронавируса. Но нужны две дозы

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Tim Reckmann / Flickr

Две дозы вакцины от коронавируса компаний Pfizer-BioNTech и AstraZeneca являются высокоэффективными как против «индийского» штамма коронавируса, так и против наиболее распространенного «британского».

Об этом сообщают BBC и Reuters со ссылкой на результаты исследования Агентства общественного здоровья Великобритании (Public Health England).

Как отмечается, исследования проводили на 12 675 образцах, из них 1 054 были инфицированы «индийским» штаммом B.1.617.2.

Согласно результатам, через две недели после второй дозы Pfizer-BioNTech вакцина защитила в 88% случаев (против «британского» штамма — 93%), в случае с AstraZeneca вакцина была эффективной в 60% случаев (против «британского» — в 66%).

По мнению ученых, для достижения максимальной эффективности вакцины AstraZeneca нужно больше времени.

В то же время отмечается, что эффективность обоих вакцин против «индийского» штамма в течение трех недель после первой дозы составляет лишь 33%, тогда как против «британского» — 50%.

После обнародования результатов исследования министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что они «все больше убеждают его» в том, что страна приближается к финальному этапу ослабления карантина с 21 июня.

Он также добавил, что получение обеих доз вакцины является «абсолютно жизненно важным».