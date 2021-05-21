Премьер Шмыгаль: Растаможить авто в Украине можно будет с помощью «Дії»

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Sergii Kharchenko / NurPhoto via Getty Images

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал упрощение таможенного оформления транспортных средств. Авто можно будет растаможить с помощью портала и приложения «Дія».

Об этом глава правительства после соответствующего совещания с Министерством цифровой трансформации и Министерством финансов сообщил в Telegram.

«Согласно предложениям, растаможить авто можно будет просто с помощью смартфона — через портал и приложение «Дія». Устранение бюрократических преград, минимизация человеческого фактора и искоренение коррупции послужат толчком к реформе таможни», — отметил Шмыгаль.

Он добавил, что поручил правительству проработать и представить окончательные предложения к проекту. Но точные сроки, когда он будет реализован, пока не назвал.