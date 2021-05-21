Производители вакцин от коронавируса продадут бедным странам 3,5 миллиарда доз со скидкой или по себестоимости

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Компании-производители вакцины от коронавируса Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson заявили на саммите G20 21 мая, что в 2021—2022 годах поставят примерно 3,5 млрд доз вакцины по себестоимости или со скидкой в страны со средним и низким доходом.

Об этом сообщает France 24.

Американский фармацевтический гигант Pfizer поставит 2 миллиарда доз в течение следующих 18 месяцев, в том числе один миллиард в 2021 году, сказал главный исполнительный директор Альберт Бурла.

Генеральный директор Moderna Стефан Бансел объявил, что поставят в 950 миллионов доз до 2021 года и до 900 миллионов до 2022 года, в том числе в рамках программы COVAX.

Главный научный сотрудник Johnson & Johnson Пол Стоффелс сказал, что компания заключила соглашение с COVAX на 200 миллионов доз в 2021 году и обсуждает потенциальную поставку дополнительных 300—500 миллионов доз.

В пятницу, 21 мая, лидеры крупнейших экономик мира начали глобальный саммит по вопросам здравоохранения, на котором производители лекарств должны были пообещать снизить цены на вакцины для бедных стран, чтобы помочь остановить пандемию.

Европейский Союз также пообещает создать центры по производству вакцин в Африке, которая сталкивается с нехваткой доз.

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в 2021 году производители вакцин согласились поставить препарат странам с низким и средним уровнем дохода: Pfizer — миллиард доз, Johnson & Johnson — 200 миллионов, Moderna — 100 миллионов.