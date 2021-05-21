Принц Гарри дал новое интервью Опре Уинфри. Рассказал о злоупотреблении алкоголем и психологических проблемах
- Автор:
- Виктория Мартынюк
- Дата:
-
DoD News / Wikipedia
Принц Гарри, который в прошлом году отказался от королевского титула, признался, что злоупотреблял алкоголем, чтобы облегчить боль из-за потери своей матери — принцессы Дианы, которая погибла в автокатастрофе в 1997 году.
Об этом он рассказал американской телеведущей Опре Уинфри в сериале для Apple TV под названием «Я, которого вы не видите», пересказывает BBC.
Принц рассказал о нежелании королевской семьи говорить о смерти его мамы и ожидании, что он сможет справиться с психологическими проблемами.
По словам Гарри, с 28 до 32 лет были «ужасным периодом его жизни», когда у него были панические атаки и постоянная тревога. Он рассказал, что был готов принимать наркотики, чтобы только прекратить испытывать боль.
Принц признался, что в пятницу или субботу вечером выпивал столько, сколько люди пьют за неделю. «Не потому, что мне это нравилось, а потому, что я пытался замаскировать боль [...] Я был просто не в себе. Каждый раз, когда я надевал костюм и завязывал галстук, мне приходилось играть роль [...] Еще до выхода из дома я заливался потом. Я постоянно жил в режиме «бей или беги», — признался принц.
Он также рассказал о воспоминаниях со дня прощания с мамой. «Это было похоже на то, что я оставил свое тело и просто шел рядом, как призрак. Пожалуй, я демонстрировал десятую часть эмоций, в отличие от других: это была моя мама — вы с ней даже не виделись», — сказал Гарри.
- В начале января 2020 года принц Гарри и его жена Меган Маркл объявили, что отказываются от титулов членов королевской семьи. Королева Елизавета II, принц Чарльз и другие члены монаршего дома уговорили их подождать до 31 марта. В этот день Меган и Гарри написали прощальный пост в Instagram и отправились сначала в Канаду, а затем в США.
- Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка. Об этом объявили 14 февраля — ровно 37 лет назад принцесса Диана рассказала, что ждет второго ребенка, которым был Гарри.
- В марте супруги дали большое интервью телеведущей Опре Уинфри, в котором рассказали о трудностях жизни в королевской семье и непростых взаимоотношениях с ее членами. Меган призналась, что жизнь в этой семье временами была настолько сложной, что она «больше не хотела жить». А принц рассказал, что боялся повторения истории, через которую проходила его мать — принцесса Диана, которая тоже не выдержала давления со стороны королевской семьи и вышла из ее состава.