Финал «Евровидения-2021»: украинская группа Go_A в субботу будет соревноваться за победу в песенном конкурсе

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Завтра, 22 мая, в Роттердаме на сцене Ahoy Arena состоится гранд-финал международного песенного конкурса «Евровидение-2021». На сцену выйдут представители 26 стран, среди них и Украина — группа GO_A с песней Shum («Шум»).

Посмотреть финал 65-го конкурса в Украине можно на сайте «Евровидения», на официальной странице песенного конкурса в Украине в Facebook, а также на телеканалах «СТБ» или «UA: Перший». Трансляция начнется в 22:00, комментировать будет украинский ведущий Тимур Мирошниченко.

Во вторник, 18 мая, и четверг, 20 мая, прошли два полуфинала, по результатам которых определились финалисты конкурса. После проведения жеребьевки в ночь на 21 мая стал известен порядок выхода конкурсантов на сцену:

1. Кипр: Elena Tsagrinou — El Diablo

2. Албания: Anxhela Peristeri — Karma

3. Израиль: Eden Alene — Set Me Free

4. Бельгия: Hooverphonic — The Wrong Place

5. Россия: Manizha — Russian Woman

6. Мальта: Destiny — Je Me Casse

7. Португалия: The Black Mamba — Love Is On My Side

8. Сербия: Hurricane — Loco Loco

9. Великобритания: James Newman — Embers

10. Греция: Stefania — Last Dance

11. Швейцария: Gjonʼs — Tears Tout lʼUnivers

12. Исландия: Daði og Gagnamagnið — 10 Years

13. Испания: Blas Cantó — Voy A Quedarme

14. Молдова: Natalia Gordienko — Sugar

15. Германия: Jendrik — I Do not Feel Hate

16. Финляндия: Blind Channel — Dark Side

17. Болгария: Victoria — Growing Up Is Getting Old

18. Литва: The Roop — Discoteque

19. Украина: Go_A — Shum

20. Франция: Barbara Pravi — Voilà

21. Азербайджан: Efendi — Mata Hari

22. Норвегия: TIX — Fallen Angel

23. Нидерланды: Jeangu Macrooy — Birth Of A New Age

24. Италия: Måneskin — Zitti E Buoni

25. Швеция: Tusse — Voices

26. Сан-Марино: Senhit — Adrenalina

Отметим, в финале из-за инфицирования коронавирусом не выступит победитель «Евровидения-2019» Дункан Лоуренс (Нидерланды).

Фаворитом букмекеров является Италия, на втором месте расположилась Франция, третье место — за Мальтой, на четвертом — Швейцария. Украина замыкает пятерку лидеров.