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Финал «Евровидения-2021»: украинская группа Go_A в субботу будет соревноваться за победу в песенном конкурсе

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:

Facebook / UA: Євробачення

Завтра, 22 мая, в Роттердаме на сцене Ahoy Arena состоится гранд-финал международного песенного конкурса «Евровидение-2021». На сцену выйдут представители 26 стран, среди них и Украина — группа GO_A с песней Shum («Шум»).

Посмотреть финал 65-го конкурса в Украине можно на сайте «Евровидения», на официальной странице песенного конкурса в Украине в Facebook, а также на телеканалах «СТБ» или «UA: Перший». Трансляция начнется в 22:00, комментировать будет украинский ведущий Тимур Мирошниченко.

Во вторник, 18 мая, и четверг, 20 мая, прошли два полуфинала, по результатам которых определились финалисты конкурса. После проведения жеребьевки в ночь на 21 мая стал известен порядок выхода конкурсантов на сцену:

Отметим, в финале из-за инфицирования коронавирусом не выступит победитель «Евровидения-2019» Дункан Лоуренс (Нидерланды).

Фаворитом букмекеров является Италия, на втором месте расположилась Франция, третье место — за Мальтой, на четвертом — Швейцария. Украина замыкает пятерку лидеров.