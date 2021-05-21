В Украине стартует основная сессия ВНО. Когда пройдут экзамены
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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С 21 мая в Украине стартует основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО). Первый экзамен будет по химии.
Об этом пишет пресс-служба Министерства образования.
«21 мая стартует основная сессия внешнего независимого оценивания 2021 года. Первым состоится тестирование по химии — на него зарегистрировались 12 744 человека, для которых созданы 881 аудитория в 62 пунктах тестирования», — говорится в сообщении.
Далее экзамены состоятся по следующему графику:
- 24 мая — испанский, немецкий и французский языки;
- 25 мая — английский язык;
- 28 мая — математика;
- 1 июня — украинский язык и литература;
- 4 июня — история Украины;
- 7 июня — физика;
- 10 июня — биология;
- 15 июня — география.
С собой абитуриенты должны взять оригинал сертификата ВНО, паспорт, а также приглашение-пропуск. В МОН советуют иметь при себе во время оценивания 2-3 черные ручки, бутылку воды без этикетки и средства индивидуальной защиты.
«Для участников, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в основной сессии ВНО, проводится дополнительная сессия. Для этого нужно в течение 5 дней после тестирования по определенному предмету (учитывая день проведения) подать заявление в соответствующий региональный центр оценивания качества образования. Образец заявления и перечень документов, которые необходимо предоставить, можно найти на сайте Украинского и региональных центров оценивания качества образования», — подчеркнули в ведомстве.
- Рада 29 января приняла постановление о выплате премий 30 лучшим выпускникам по результатам ВНО. Президент Владимир Зеленский также ввел президентскую стипендию в размере 10 000 гривен 250 участникам ВНО с лучшими результатами и разовую премию победителям всеукраинских школьных и международных олимпиад.