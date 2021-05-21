Суд Канады признал уничтожение самолета МАУ в Иране террористическим актом

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Anadolu Agency / Contributor / Getty Images

Верховный суд канадской провинции Онтарио признал террористическим актом уничтожение самолета МАУ PS752 Тегеран — Киев.

Об этом сообщает Globalnews.

Суд удовлетворил иск четырех семей против Ирана, родственники которых погибли в авиакатастрофе. Суд опирался в своем решении на выводы двух экспертов, которые пришли к выводу, что военные «Корпуса стражей исламской революции» умышленно сбили самолет и знали, что рейс был гражданским.

Судья принял решение с формулировкой: «Истцы доказали, что сбивание ответчиками рейса PS752 было террористическим актом». Представители Ирана в процессе не участвовали, потому их защиту никто не обеспечивал.

Решение передадут властям Ирана. Истцы теперь смогут требовать компенсации у Ирана.