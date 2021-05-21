Суд Канады признал уничтожение самолета МАУ в Иране террористическим актом
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- Костя Андрейковец
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Anadolu Agency / Contributor / Getty Images
Верховный суд канадской провинции Онтарио признал террористическим актом уничтожение самолета МАУ PS752 Тегеран — Киев.
Об этом сообщает Globalnews.
Суд удовлетворил иск четырех семей против Ирана, родственники которых погибли в авиакатастрофе. Суд опирался в своем решении на выводы двух экспертов, которые пришли к выводу, что военные «Корпуса стражей исламской революции» умышленно сбили самолет и знали, что рейс был гражданским.
Судья принял решение с формулировкой: «Истцы доказали, что сбивание ответчиками рейса PS752 было террористическим актом». Представители Ирана в процессе не участвовали, потому их защиту никто не обеспечивал.
Решение передадут властям Ирана. Истцы теперь смогут требовать компенсации у Ирана.
- 8 января 2020 года в столице Ирана после взлета двумя ракетами ПВО был сбит пассажирский рейс МАУ PS752. Все 176 человек (57 канадцев) на борту погибли. Через несколько дней Иран признал, что его войска случайно сбили самолет. Разведки США и стран Евросоюза еще 9 января сообщали, что в трагедии виноваты военные. Украинские власти заявили об ответственности Ирана 11 января.
- В Министерстве обороны Ирана считают ответственным за трагедию оператора ракетной системы, который нарушил правила ведения огня «без разрешения». Комплекс ПВО «забыли» перенастроить после перемещения, поэтому он ошибочно определил самолет как цель.
- 17 марта Иран обнародовал окончательный отчет по авиакатастрофе. Украина назвала его циничным и манипулятивным. Вскоре МИД Украины обвинил Иран в манипуляциях и отказе от сотрудничества в расследовании.
- В апреле секретарь СНБО Данилов заявил, что Иран намеренно сбил самолет МАУ. На это указывает отказ Ирана предоставить полный доступ к материалам расследования.