В Нидерландах завершился второй полуфинал «Евровидения». Вот кто вышел в финал
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Пресс-служба оргкомитета Евровидения-2020
В Роттердаме завершился второй полуфинал музыкального конкурса «Евровидение» — в финал вышли представители таких стран: Сан-Марино, Греция, Молдова, Исландия, Сербия, Албания, Португалия. Болгария, Финляндия и Швейцария.
Напомним, что в финал вышла и украинская группа Go_A. Вместе с Украиной в финале будут Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция и Бельгия.
Финал состоится 22 мая. Автоматически места в нем получают исполнители из страны, которая проводит конкурс, а также «большой пятерки» в составе Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции — крупнейших плательщиков взносов в казну Европейского вещательного союза (организатора «Евровидения»).
Напомним, в этом году к участию в конкурсе не допустили Беларусь. Организаторы не утвердили песню ее представителей — по их словам, композиция «Я научу тебя» группы «Галасы Зместа» ставит под сомнение аполитичность конкурса.
- В 2020 году из-за пандемии коронавируса «Евровидение» отменили. В этом году правительство Нидерландов позволило пустить в зал 3,5 тысячи зрителей.