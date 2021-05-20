Дело Стерненко: потерпевший Щербич впервые появился на апелляции — и дал показания против активиста

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Сергій Стерненко / Facebook

Бывший депутат Коминтерновского райсовета Одесской области Сергей Щербич, которого якобы похитили и пытали Сергей Стерненко и Руслан Демчук, впервые приехал на рассмотрение апелляции.

Об этом сообщает Суспільне и сам Стерненко в Facebook.

Щербич назвал решение суда отправить Стерненко и Демчука в тюрьму на 7 лет «вполне справедливым и законным». Также он вместе с адвокатом выступили против обжалования приговора.

Кроме того, он подтвердил, что знаком с фигурантами дела, но заверил, что «неприязни к ним не имеет». Допрос происходил с переводчиком, поскольку Щербич общался на русском, а Стерненко заявил, что не понимает его.

Также пострадавший озвучил свою версию событий: накануне похищения 24 апреля 2015 года его пригласил встретиться Руслан Демчук. Они якобы планировать благотворительную акцию в местном ТРЦ, чтобы собрать средства для раненых бойцов АТО. Пострадавший сказал, что у него было с собой два телефона, 300 гривен, разрешение на травматическое оружие, банковская карточка и водительское удостоверение.

«Когда сел в машину, увидел на переднем сиденье Сергея Стерненко. Мы говорили о Фонтанке, разговор длился около 10 минут. Затем подсели еще два человека, начали меня бить. Пытался выскочить из машины, но не получилось», — заявил Щербич.

По его словам, после этого Стерненко якобы достал пистолет, а Демчук завел двигатель и сказал Сергею стрелять в голову Щербича. Депутат уверяет, что после этого прозвучало три выстрела, потом он потерял сознание. А когда он пришел в себя, машина уже ехала по какой-то из центральных улицы Фонтанки.

«Мне надели мешок на голову и связали руки. Стерненко говорил с кем-то по рации, выяснял, не следят ли за ними. Сколько именно мы ехали, не помню. Потом заехали на какую территорию, меня бросили на асфальт и избили», — добавил потерпевший.

Сам же Стерненко опубликовал некоторые «неточности» в показаниях Щербича:

ранее он говорил, что ему на голову надевали полиэтиленовый мешок, а теперь заявил, что тканевый;

в суде первой инстанции говорил, что сам позвонил знакомому из милиции и сообщил о нападении, теперь заявил, что милиция приехала к нему сама и он никому не звонил;

сообщил, что узнавал пистолет по фото, но в протоколе опознания пистолета указано, что он узнал его вживую.

Активист добавил, что 21 мая во время рассмотрения апелляции будет допрос эксперта, который назвал стартовый пистолет одновременно и шумовым, и огнестрельным. Затем могут состояться допросы его и Демчука, далее дебаты и совещательная комната. После этого апелляционный суд решит — отменять приговор Стерненко и Демчуку (7 лет и 3 месяца заключения) или оставлять в силе.

Отметим, что пострадавший Щербич пять лет не ходил на суды по своему делу. Суд несколько раз разрешал ему присоединяться к заседанию в режиме видеоконференции, но этого так и не происходило. Только в ноябре прошлого года Щербич наконец пришел на заседание и дал показания в суде. После этого рассмотрение дела ускорилось.