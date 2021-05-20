Кличко утверждает, что у него «нормальная» коммуникация с Офисом президента, несмотря на конфликты
- Автор:
- Виктория Мартынюк
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Сергей Бортник / «Бабель»
Мэр Киева Виталий Кличко утверждает, что у него «нормальная» коммуникация с Офисом президента. Он подчеркивает, что делает все возможное, чтобы сохранить нормальные отношения.
Об этом мэр рассказал в интервью «Бабелю».
Кличко это сказал, отвечая на вопрос, означает ли, что сейчас нет ситуативного союза с ОП. Кличко в прошлом году рассказывал, что он коммуницировал с главой ОП Андреем Ермаком и тогдашним заместителем главы Сергеем Трофимовым. После увольнения последнего за региональную политику отвечает другой заместитель главы ОП — Кирилл Тимошенко, с которым у Кличко якобы конфликт.
«Такие персональные оскорбления могут влиять на эффективную работу как в Киеве, так и в других городах. Поэтому делаю все возможное от меня, чтобы сохранить нормальные отношения. Конфликтов не должно быть. А если кто-то не хочет, ну объясните, пожалуйста [...] Это хороший вопрос к тем людям, которых вы сейчас назвали», — ответил Кличко.
Мэр подчеркнул, что делает все для того, чтобы была коммуникация и возможность решать текущие вопросы, которых, добавил он, «достаточно много».
По словам Кличко, с Ермаком он общался полтора месяца назад, а с Тимошенко — «вчера или позавчера». «Коммуникация нормальная», — добавил мэр.
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