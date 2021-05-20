«Я не знаю, кто убийца». Зеленский не исключил, что к делу Шеремета может быть причастна контрразведка СБУ
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- Екатерина Кадакова
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Фото УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ради установления истины по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета был готов нарушить закон, но пока не знает, кто убийца.
Об этом он заявил 20 мая на пресс-конференции по итогам двух лет своей работы.
«Если бы я на 100% верил, что эта девушка, Яна Дугарь, имеет отношение к убийству, я бы не переписывался с ней. Я не знаю, кто убийца. Если бы знал, я бы все сделал, даже вне закона, чтобы этих людей арестовали», — подчеркнул Зеленский.
В то же время президент не исключил, что к убийству Шеремета может быть причастна контрразведка СБУ.
«Вероятность причастности во время прошлой каденции тех или иных лиц, которые могли бы быть связаны с контрразведкой, наверняка есть», — сказал он.
- 12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Впоследствии на брифинге правоохранители представили часть результатов следствия и назвали подозреваемых: военная медсестра Яна Дугарь, врач Юлия Кузьменко, музыкант и сотрудник Сил спецопераций Андрей Антоненко.
- Впоследствии фигурантам дела изменили подозрение. Андрей Антоненко теперь является не организатором убийства, а исполнителем по предварительному сговору. Юлия Кузьменко тоже является исполнителем, а Яна Дугарь — сообщником.
- 22 мая 2020 года стало известно, что полиция закончила досудебное расследование по делу об убийстве Шеремета. 28 сентября суд присяжных начал рассмотрение дела по существу.
- Дугарь изначально не посадили за решетку, Юлию Кузьменко отпустили под домашний арест через некоторое время, а Антоненко просидел в СИЗО больше года. Лишь 30 апреля суд отпустил его под домашний арест.