«Я не знаю, кто убийца». Зеленский не исключил, что к делу Шеремета может быть причастна контрразведка СБУ

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Фото УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ради установления истины по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета был готов нарушить закон, но пока не знает, кто убийца.

Об этом он заявил 20 мая на пресс-конференции по итогам двух лет своей работы.

«Если бы я на 100% верил, что эта девушка, Яна Дугарь, имеет отношение к убийству, я бы не переписывался с ней. Я не знаю, кто убийца. Если бы знал, я бы все сделал, даже вне закона, чтобы этих людей арестовали», — подчеркнул Зеленский.

В то же время президент не исключил, что к убийству Шеремета может быть причастна контрразведка СБУ.

«Вероятность причастности во время прошлой каденции тех или иных лиц, которые могли бы быть связаны с контрразведкой, наверняка есть», — сказал он.