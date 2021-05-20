Зеленский заявил, что вопрос о ситуации на Донбассе могут вынести на Всеукраинский референдум
- Автор:
- Виктория Мартынюк
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Пресс-служба Офиса президента Украины
Президент Владимир Зеленский заявил, что на Всеукраинский референдум одним из первых вопросов могут вынести ситуацию на Донбассе.
Об этом он сказал 20 мая на пресс-конференции, приуроченной ко второй годовщине его инаугурации. Вероятно, имеется в виду план действий на тот случай, если Украине не удастся выполнить Минские соглашения на своих условиях.
В то же время Зеленский отметил, что у украинской власти есть планы А, В и С по завершению войны.
«О государственном референдуме. Считаю, это должно быть главным вопросом, который у нас сегодня есть — ситуация на Донбассе. Я уверен, что через некоторое время, потому что у нас несколько планов — А, В, С — о прекращении войны и возвращении наших временно оккупированных территорий и людей, мы предоставим на усмотрение общества именно референдум с такой тематикой. Это один из планов, если не сработает другой», — подчеркнул президент.
Зеленский подчеркнул, что закон о референдуме дает гражданам возможность инициировать обсуждение вопросов, которые они считают важными. В то же время он отметил, что к референдумам нужно относиться очень осторожно.
Также президент рассказал, что на рассмотрение Рады вскоре будет представлен законопроект о местных референдумах.
- 26 января Верховная Рада приняла закон о Всеукраинском референдуме. Решение поддержали 255 народных депутатов. Ранее, 21 июля, Венецианская комиссия приняла «срочный общий вывод» по законопроекту, отметив, что он является значительным шагом вперед.
- Идею ввести в Украине народовластие президент Владимир Зеленский озвучивал еще во время своей предвыборной кампании. Он подчеркивал, что необходимо создать законодательное поле для влияния украинцев на власть. В одном из интервью во время кампании он отметил, что вопрос вступления Украины в НАТО нужно вынести на Всеукраинский референдум.