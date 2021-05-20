Зеленский заявил, что уже стал «приговором» Порошенко и того «настигнет карма». А за Тищенко президенту стыдно

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Президент Владимир Зеленский на большой пресс-конференции заявил, что не имеет прямых контактов с пятым президентом Петром Порошенко.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста Дмитрия Гордона.

«Относительно Петра Порошенко, у меня нет к нему никаких сантиментов, никаких разговоров, хотя он очень хотел [...]. Не приходит, слава Богу, я очень рад. Мне так легче жить и работать. А они [политики] все со мной хотят договариваться», — сказал Зеленский.

Гордон по сути просил Зеленского построже отнестись к Порошенко, но Зеленский не смог внятно ответить, почему тот на свободе. Гордон спросил, станет ли Зеленский «приговором» для Порошенко.

«Я уже стал его приговором. Он просто не хочет осознать, что произошло. Я считаю, он много сделал очень серьезного, очень плохого, когда был президентом Украины. Все это догонит. Это карма. Кроме правоохранительных органов, это карма», — ответил президент.

Также лидер государства раскритиковал свое окружение за «резкие и необдуманные» высказывания и действия. В частности, ему стыдно за «слугу» Николая Тищенко.

«Николай Тищенко является депутатом «Слуги народа». Мне действительно бывает стыдно за некоторые его шаги, он был неправ. Он должен это понимать. Он взрослый человек и сам должен нести ответственность за свои действия. Партия рассматривала его вопрос и дала ему шанс. Я знаю, что у него есть и другие стороны. Я думаю, партия правильно сделала, что дала ему второй шанс», — пояснил Зеленский.

У Порошенко позднее в комментарии «Украинской правде» заявили, что «некомпетентность» президента не может быть приговором.

«Зеленский лично, его дилетантизм и некомпетентность — это, к сожалению, приговор Украине. А для 50 тысяч украинцев, умерших от COVID-19, Зеленский как тот, кто лично ответственен за провал вакцинации, стал смертным приговором [...]. Зеленскому пора нести ответственность за свою неуклюжую деятельность и преступное бездействие, а не перекладывать ее на предшественников», — заявили в «Европейской солидарности».