Суд обязал авиакомпанию из Андорры выплатить Украине штраф за полеты над Крымом

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Суд обязал андоррскую авиакомпанию Gestio Integral Dʼaeronaus Martinez S. L. выплатить штраф Украине за полеты на оккупированным Крымом и Черным морем.

Об этом сообщает прокуратура АРК Крым, которая подавала иск.

Речь идет о задолженности перед компанией «Украерорух». Во время расследования, прокуратура установила, что «Украероруху» должны семь авиакомпаний, среди которых андоррская. Суд постановил взыскать с нее 100 тысяч грн неуплаты аэронавигационных услуг.

Общая сумма задолженности – 7 млн грн.

«После предъявления указанных исков одна из авиакомпаний Объединенных Арабских Эмиратов в полном объеме оплатила задолженность на сумму 3 719 843 гривны», — добавили в прокуратуре.