В африканской стране Малави сожгли 20 тысяч просроченных доз вакцины AstraZeneca

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Страна Малави на юго-востоке Африки сожгла почти 20 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, срок годности которых истек. Об этом сообщает Associated Press.

Министр здравоохранения страны поместила несколько флаконов с просроченным дозами в печь для сжигания мусора, чтобы начать процедуру уничтожения.

«Мы уничтожаем [эти вакцины], потому что, согласно государственной политике, нельзя использовать товары для здоровья с истекшим сроком годности», — рассказала министр.

Она сказала, что сжигание вакцин укрепит уверенность общественности в том, что все вакцины, которые используются в Малави, пригодные: «От имени правительства я уверяю всех жителей Малави, что никому не будет сделана прививка от COVID препаратом с истекшим сроком годности».

Сгоревшие вакцины — это остаток от 102 тысяч доз, которые доставили в Малави 26 марта. Их срок годности истек через 18 дней — 13 апреля.

Население Малави — более 18 миллионов человек. Первую партию вакцины AstraZeneca в 360 тысяч доз страна получила в начале марта в рамках программы COVAX. Затем правительство Индии передало Малави еще 50 тысяч доз препарата. Благодаря пожертвованиям государство получило в целом 512 тысяч доз препарата AstraZeneca. Сейчас в стране сделали 212 615 прививок, а с начала пандемии зафиксировали 34 216 случаев коронавируса.

В прошлом месяце Всемирная организация здравоохранения призвала африканские страны не уничтожать просроченные дозы вакцины AstraZeneca, но на этой неделе ВОЗ изменила свою позицию и заявила, что вакцины должны быть уничтожены.

«Любую вакцину, срок годности которой истек, не следует вводить. Хотя отказ от вакцин вызывает глубокое сожаление в контексте любой программы иммунизации, ВОЗ рекомендует эти просроченные дозы безопасно утилизировать», — говорится в заявлении ВОЗ от 17 мая.