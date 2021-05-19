ЦИК все же признала Вирастюка победителем на довыборах в Раду
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Пресс-служба партии «Слуга народа»
Центральная избирательная комиссия составила новый протокол по результатам выборов в округе № 87 — и признала победу кандидата от «Слуги народа» Василия Вирастюка.
Об этом заявили члены ЦИК на заседании.
После признания недействительным голосования на 6 участках количество голосов, отданных за кандидатов, изменилось. За Вирастюка — 14 811 голосов, за Александра Шевченко (партия «За майбутнє») — 13 942, Руслан Кошулинский (ВО «Свобода») — 13 463.
«В соответствии с законом о выборах народных депутатов Украины, народным депутатом избран Василий Вирастюк», — добавили на заседании ЦИК.
Напомним, что 1 мая Большая палата Верховного суда отменила решение Центральной избирательной комиссии об избрании нардепом Вирастюка (из-за того, что ЦИК не проверила все нарушения, которые были во время выборов), а 5 мая ЦИК отказалась зарегистрировать Вирастюка нардепом.
- Довыборы в Верховную Раду на 87 округе в Ивано-Франковской области состоялись 28 марта. В последующие дни после выборов кандидаты стали сообщать о фальсификациях. Кандидат от «Свободы» Руслан Кошулинский говорил о подкупе избирателей, кандидат от «слуг» Василий Вирастюк — о «других» нарушениях (без уточнений), а Александр Шевченко от «За майбутнє» в обращении к президенту Зеленскому заявлял, что Вирастюк «пытается сфальсифицировать» результаты голосования.
- Голоса на некоторых участках считали по нескольку раз из-за утери бюллетеней.