ЦИК все же признала Вирастюка победителем на довыборах в Раду

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Пресс-служба партии «Слуга народа»

Центральная избирательная комиссия составила новый протокол по результатам выборов в округе № 87 — и признала победу кандидата от «Слуги народа» Василия Вирастюка.

Об этом заявили члены ЦИК на заседании.

После признания недействительным голосования на 6 участках количество голосов, отданных за кандидатов, изменилось. За Вирастюка — 14 811 голосов, за Александра Шевченко (партия «За майбутнє») — 13 942, Руслан Кошулинский (ВО «Свобода») — 13 463.

«В соответствии с законом о выборах народных депутатов Украины, народным депутатом избран Василий Вирастюк», — добавили на заседании ЦИК.

Напомним, что 1 мая Большая палата Верховного суда отменила решение Центральной избирательной комиссии об избрании нардепом Вирастюка (из-за того, что ЦИК не проверила все нарушения, которые были во время выборов), а 5 мая ЦИК отказалась зарегистрировать Вирастюка нардепом.