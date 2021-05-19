Гостиный двор в Киеве получил статус памятника национального значения — это позволит его отреставрировать
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- Ангелина Шеремет
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Wikipedia / Sergiy Klymenko
Гостиный двор на Контрактовой площади в Киеве получил статус памятника культурного наследия национального значения, что позволит его отреставрировать.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Это решение позволит Фонду государственного имущества передать памятник в управление Министерству культуры, а затем — начать противоаварийные и реставрационные работы.
Отметим, что Гостиный двор — это торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, который построили в 1809 году. С зимы 2013 года он стоит без крыши, окон и штукатурки.
- В ноябре 2020 года Апелляционный суд Киева прекратил производство о наложении ареста на здание Гостиного двора и окончательно вернул его в собственность государства.
- 30 января 2021 года Министерство культуры обратилось в Кабинет министров с просьбой передать ему на баланс здание Гостиного двора. Министр Ткаченко заявил, что там планируют создать Музей современного искусства и культурный хаб.