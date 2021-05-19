Европейский Союз официально согласился открыть границы для вакцинированных туристов
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Westend61 / Getty Images
Послы стран-членов Европейского Союза официально согласились открыть границы для полностью вакцинированных туристов из других стран.
Об этом на брифинге заявил представитель Европейской комиссии.
«Послы ЕС договорились обновить подход к поездкам из-за пределов Европейского Союза. Совет теперь рекомендует странам-членам ослабить ограничения для тех, кто вакцинирован одобренными вакцинами», — сказал он.
По его словам, также ЕС расширит перечень стран, с которыми будут открыты границы без серьезных ограничений. На заседании согласовали новые критерии определения таких стран.
«Вместе с тем, чтобы уменьшить риск распространения штаммов коронавируса в ЕС, Совет согласовал новый чрезвычайный механизм приостановки, который позволит странам-членам действовать быстро и скоординированно», — отметил представитель Еврокомиссии.
Формально это решение в ближайшее время должен утвердить Совет ЕС.
Что касается подтверждения вакцинации туристов, то этот вопрос ЕС будет обсуждать с каждой страной отдельно.
Границы стран-членов ЕС оставались закрытыми для несущественных поездок (то есть туризма) с начала пандемии коронавируса. Некоторые страны, которые не входили в Шенгенскую зону, разрешали въезд туристам при определенных условиях. Этим летом давление туристических стран для открытия границ было еще больше, а Греция, например, уже официально открыла границы.
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