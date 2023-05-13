Що подивитися у вихідні. Дженніфер Лопес у бойовику «Мати», корейський постапокаліптичний «Лицар у чорному» і останній сезон серіалу «Бійтеся ходячих мерців»
- Автори:
- Дмитро Раєвський, Євген Спірін
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Netflix
Цього тижня на Netflix, Hulu та AMC+ вийшли кілька цікавих релізів. Серед них — бойовик «Мати» з Дженніфер Лопес у головній ролі, корейський постапокаліпсис «Лицар у чорному», третій сезон сатиричного серіалу «Велика» та останній сезон зомбі-горору «Бійтеся ходячих мерців». «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків і підказує, що подивитися у вихідні.
Бойовик «Мати»
Про що фільм. Головна героїня, імені якої глядачеві не називають, переховується на Алясці. Колись вона була спецагентом і боролася з терористами, але потім звʼязалася з торговцями зброєю. У кримінал її втягнув колишній колега Адріан Ловелл, а згодом героїня виявила, що вагітна — чи то від Ловелла, чи то від іншого злочинця Бернала. ФБР запропонувало їй амністію, але за умови, що дитину віддадуть названим батькам. Через багато років героїня дізнається, що Ловелл і Бернал на свободі й планують помсту. Тепер уже 12-річна донька героїні, яка її ніколи не бачила, у небезпеці.
Що кажуть критики. The Guardian пише, що фільм міг би бути цікавим, але помітно, що сценарій переписували так часто, що він став відверто сумбурним. The Variety каже, що у фільмі багато екшну, але немає сцен того розмаху, якого потребує справжній бойовик.
Постапокаліптичний мінісеріал «Лицар у чорному»
Про що серіал. Сорок років тому на Землю впав астероїд, який перетворив Корейський півострів на засушливу пустелю. У 2070-х люди живуть лише в підземних сховищах і не можуть виходити назовні без кисневої маски. Між цими сховищами курсують «чорні лицарі» — курʼєри, що доставляють людям чисту воду й інші припаси. Один із таких курʼєрів — номер 5-8 — випадково знайомиться з підлітком на імʼя Савол. Вони опиняються в центрі складної політичної гри.
Що кажуть критики. The Guardian вважає, що серіал загалом можна дивитися, але через логічні діри в сценарії він програє багатьом іншим серіалам у тому ж жанрі, наприклад «Бункеру», який вийшов минулого тижня. Collider пише, що серіал рятує його стислість — усього 6 епізодів, стрімкий сюжет, тож недоліки можна і не помітити.
Сатиричний серіал «Велика»
Про що серіал. Псевдоісторичний гротескний серіал, який розповідає історію російської імператриці Катерини II — від змови з наміром убити її чоловіка Петра III, і до 1790-х років. Жорсткий гумор та участь у серіалі темношкірих акторів обурили офіційних російських посадовців, від представниці МЗС Марії Захарової до губернатора Новгородської області Андрія Нікітіна. Хоча серіал і позиціонують як суто сатиричний і гумористичний.
Що кажуть критики. AV Club пише, що якщо це останній сезон, то серіал піде на піку потужності. Paste Magazine вважає, що третій сезон помітно похмуріший і жорсткіший за попередні.
Постапокаліптичний серіал «Бійтеся ходячих мерців» — восьмий і останній сезон
Про що серіал. Останній сезон спін-оффу серіалу The Walking Dead. Він розповідає про початок зомбі-апокаліпсису в США й завершує історії девʼятьох героїв минулих сезонів — Моргана Джонса, Медісон Кларк, Віктора Стенда, Лусаїни Гальвес, Двайта, Грейс Мукерджі, Шеррі, Джун Дорі та Даніеля Салазара.
Що кажуть критики. Collider пише, що лякати глядачів тим самим так довго вже просто неможливо, але в останньому сезоні деякі персонажі несподівано добре розкриті, тому додивитися є сенс. Forbes каже, що в сезоні є гарний екшн, напруга, кілька веселих сцен, але співпереживати цьому всьому вже доволі важко.
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