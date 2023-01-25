Через 11 місяців війни Німеччина зважилася надати Україні танки Leopard 2. Нарешті!!! Чому вони важливі, що вміють і чим відрізняються від американських Abrams. Детальний експлейнер
- Автори:
- Марія Жартовська, Олексій Ярмоленко, Катерина Коберник
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Getty Images / «Бабель»
Третього березня 2022 року, на сьомий день повномасштабного вторгнення, Україна вперше звернулася до Німеччини з проханням надати танки Leopard. Майже за рік, 25 січня 2023-го Німеччина офіційно погодилася це зробити, ідеться про 14 танків версії 2А6. Також вона видала дозвіл на реекспорт таких танків в Україну іншим країнам, які мають їх на озброєнні.Раніше неформально Німеччина наполягала, щоб і США передали свої танки Abrams в Україну. У результаті, за інформацією Politico, від Штатів Київ може очікувати 30—50 Abrams. Усе, що вам потрібно знати про німецькі та (частково) американські танки, — пояснюють головний редактор Defense Express Олег Катков і журналіст «Бабеля» Олексій Ярмоленко. Якщо коротко, танки — це добре, а багато танків — саме те, що треба Україні.
Що таке Leopard і скільки їх у світі?
Leopard — це німецький основний бойовий танк. Його виробляють з 1965 року, тоді йшлося про версію Leopard 1. Його основними перевагами були вогнева потужність і маневреність. Через це Leopard 1 був слабо броньований та витримував лише постріли зі слабких гармат або великокаліберних кулеметів.
Цей танк європейці розробляли разом. Мета — замінити американські танки часів Другої світової війни, що лишалися в європейських арміях. Перші напрацювання німців сподобалися Франції, і вона приєдналася до проєкту, а згодом долучилися італійці. Пізніше французи та італійці з проєкту вийшли, а німцям довелося доробляти танк самостійно. Дизайн танка розробила компанія Porsche, а серійним виробництвом з 1965 року займалася Krauss-Maffei.
У Європі Leopard швидко набув популярності та став основним бойовим танком багатьох європейських армій. Також сотні таких танків продали до Туреччини, Бразилії та Чилі. Загалом німці виготовили майже 5 тисяч Leopard 1 та його модифікацій, а також 1 700 військових машин на його базі.
Але Україні передають інший танк — Leopard 2?
Точніше, наступну версію Leopard. Спочатку німці спільно зі США працювали над єдиним натівським бойовим танком MBT-70. Однак через великі витрати та численні технологічні проблеми співробітництва не вийшло, і Німеччина переключилася на власну розробку Leopard 2. На відміну від першої версії новий танк отримав нормальне бронювання і міг витримувати танкові постріли. Він також має потужнішу гармату калібру 120 мм проти 105 мм у першій версії та більш сучасні для того часу технології: система стабілізації гармати, компʼютеризована система управління вогнем, далекоміри, прилади нічного бачення тощо.
Серійне виробництво Leopard 2 почалося в 1979 році партіями, що отримували назви 2А0, 2А1 і так далі. Модифікація 2A4 стала основною. Загалом німці побудували приблизно 3 600 танків Leopard 2 різних модифікацій. А зараз працюють над його наступником, бо терміни експлуатації основних версій Leopard 2 спливають ближче до 2030 року.
А можна про Leopard 2 мовою цифр?
Так, танком керує екіпаж із чотирьох людей: командир, водій, навідник і радист/заряджаючий. Leopard 2 має доволі потужний двигун, тому може розганятися до 70 кілометрів на годину, але лише по дорозі. На бездоріжжі швидкість буде меншою.
Наразі вартість найбільш сучасної версії Leopard 2A7 стартує від $10 мільйонів. Ціна старих версій на ринку зброї залежить від того, у якому стані танк, чи потрібен покупцю ремонт, модернізація або ще якісь додаткові сервіси.
Скільки Leopard 2 у всьому світі зараз готові до бою (тобто перебувають у строю) — відкрите питання. Якщо брати ті танки, що є на озброєнні країн — потенційних донорів України, — це приблизно 900—1 000 танків. Невідомо, в якому технічному стані танки в Нідерландах, адже там їх знімали з озброєння.
Чому Україна хоче сам Leopard, у чому його перевага?
Переваг багато: еталонна 120-міліметрова гармата, надійні броня та електроніка. Однак головне — Leopard початково створювали для того, щоб нищити радянські танки, а згодом російські. Це концептуальна перевага цього і будь-якого іншого танка, створеного на Заході в умовах Холодної війни.
Хіба Leopard не вразливі перед російськими танками?
Як і будь-який інший танк. Машин, які неможливо підбити, просто не існує. Чи можна знищити Leopard 2 на полі бою? Так, але зробити це в рази складніше, ніж знищити радянський або російській танк. У Leopard 2 більш вдале компонування. Наприклад, екіпаж не сидить на боєприпасах, як у радянських танках. Він стійкіший за всіма параметрами, має більшу дальність стрільби та кращий захист.
Чим Leopard 2 відрізняється від американських танків Abrams, на які Україна теж розраховує?
Насправді, ці танки — гілки спільного німецько-американського проєкту MBT-70 щодо створення єдиного танка для країн НАТО. Проєкт розділився: американці зробили Abrams, а німці — Leopard 2. Концептуально це дуже схожі машини. Там однаковий пакет електроніки, однакові гармати, вогнева потужність машин теж ідентична. Різниця лише у двигунах — в Abrams він газотурбінний, а в Leopard 2 — турбодизельний.
Газотурбінний двигун «їсть» (майже) все, що в нього заллєш: керосин, авіаційне паливо, дизель, бензин. При цьому витрачає палива не катастрофічно більше, ніж турбодизельний, якщо брати заявлені виробниками показники: Leopard 2 споживає 3,4 літра палива на кілометр по дорогах і 5,3 літра по бездоріжжю. Abrams — 4,3 літра по дорозі та 8 літрів по бездоріжжю.
То може краще Abrams?
Справа не в якості танків, а в технічному обслуговуванні. На полі бою будь-який танк ремонтуватимуть ЗСУ, середній ремонт теж за українськими фахівцями. Однак ще є заводський ремонт, і він має бути регулярним, на бронетанкових заводах. У Європі заводів, які можуть лагодити Abrams, немає. Тож за океан доведеться відправляти танк, що важить понад 60 тонн.
А от Leopard 2 можна ремонтувати та навіть модернізувати в Польщі. Там є все необхідне для повноцінного заводського ремонту.
Ще кажуть, що Abrams важкі та їх, наприклад, можуть не витримати українські мости.
Це стереотип, що Abrams, які важать понад 60 тонн, не пройдуть нашими мостами або застрягнуть у болотах. Танки часів Холодної війни створювали для європейського театру військових дій, а Україна з точки зору рельєфу, дальності та видимості більш ніж європейський театр. Більше проблем з цими танками було, коли вони воювали в пустелі в Іраку, тому що не працювали кондиціонери та системи фільтрації.
Нам може не вистачити боєприпасів для Leopard?
Ми вже казали, що в Leopard 2 120-міліметрова гармата. Боєприпаси для неї Україна не виробляє — це погана новина. Гарна — це уніфікований західний снаряд, такі ж гармати стоять і на Abrams. Тобто на Заході є багато і боєприпасів, і заводів, де їх виробляють. Проблема буде з танками Challenger 2 — там трохи інші снаряди.
Чи довго наші солдати опановуватимуть Leopard?
Американське видання Breaking Defense опитало західних танкістів і фахівців з технічного обслуговування танків, висновок такий: мінімальний термін — 4 тижні для тих, хто швидко вчиться, до 11 тижнів для тих, хто не демонструє успіхів у навчанні. Курс навчання фахівців з ремонту може тривати довше на кілька тижнів. У Німеччині кажуть, що навчання займе 6—8 тижнів, а танки приїдуть до кінця березня.
До повномасштабного вторгнення багато говорили, що танки — це зброя минулого, бо дорого коштують та їх легко знищити. А тепер в Україні парадигма змінилась, чому?
Така думка справді була популярна, наприклад, Нідерланди знімали танки з озброєння. Але практика доводить, що танк — це найбільш захищений обʼєкт на полі бою з високою вогневою потужністю. Концептуально ніхто від танків відмовлятися не збирається. Та ж Польща зараз вкладає в танки величезні кошти, модернізуючи та закуповуючи їх. У 2025—2026 роках поляки матимуть приблизно 800 танків — це більше, ніж зараз є у Німеччини, Великої Британії та Франції разом узятих.
Чи можна замінити танки великою кількістю бронеавтомобілів і бойовими машинами піхоти (БМП)?
Західні танки на полі бою складно замінити, бо лише вони витримують удари з радянських гармат. І важливо: долю великих битв і операцій вирішують сотні, а не десятки танків. Як і казав головнокомандувач, Україні потрібно не менше ніж 300 танків.
Перш ніж надати танки, Німеччина висувала купу вимог і тягнула час — так не треба. Підтримати «Бабель» можна швидко та без жодних умов: 🔸 у гривні, 🔸 у криптовалюті, 🔸 Patreon, 🔸 PayPal: paypal@babel.ua