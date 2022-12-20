Росія перехопила ініціативу й активно наступає на Бахмут. Україна мусить кидати на оборону багато сил. Аналізуємо ситуацію на фронті на 300-й день повномасштабного вторгнення — мапи «Бабеля»

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Російська армія перекинула значну кількість сил до Бахмуту на Донеччині та почала активніше наступати на цьому напрямку. Це змушує Сили оборони України стягувати на захист міста все більше додаткових підрозділів, щоб втримати його. Водночас у Луганській області українські військові повільно просуваються до міста Кремінна з трьох боків, щоб створити там напівоточення для російського угруповання і змусити окупантів відступити.

«Бабель» продовжує серію оглядів ситуації на фронті та головних подій, які на неї впливають. Дайджести виходять що десять днів. Ми розповідаємо про основні зміни лінії фронту та про місця, де тривають найжорсткіші бої, пояснюємо ротації російських військ, розказуємо про отриману західну техніку, удари ЗСУ по тилових обʼєктах росіян і багато іншого.

Найбільш обговорюваною подією за останні 10 днів стало інтерв’ю, у якому головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розказав британському виданню The Economist про можливий подальший хід війни. Він зазначив, що російська армія готує резерви та може спробувати знову наступати на Київ угрупованням приблизно з 200 тисяч осіб. Однак Залужний наголосив, що мобілізовані росіяни матимуть гірше спорядження, дуже низький бойовий потенціал і навряд зможуть досягти успіхів.

Повторний наступ на Київ з території білорусі буде можливим протягом усього повномасштабного вторгнення, адже столиця є головною ціллю росіян. Жодні інші здобутки на цій війні, навіть якщо вони будуть, не вартуватимуть сил і засобів, які витратила росія, і не приведуть до стратегічної мети — зупинити рух України на Захід та повернути її під російський вплив.

Другий наступ на Київ буде геть інакший. Українська армія готується до нього вже майже рік, усі можливі дороги та шляхи замінували та пристріляли. Крім того, Сили оборони мають багато різного західного озброєння, що дозволить швидко та точно обстрілювати російські колони, щойно вони перетнуть державний кордон.

Залужний розповів, що українська армія може військовим шляхом повернути всі втрачені з 24 лютого території. Для цього їй потрібно 300 танків, приблизно 700 бойових машин піхоти та 500 гаубиць. Для країн Заходу це багато, але можливо — насамперед завдяки величезним запасам американської армії. Залужний також звертає увагу на брак боєприпасів, тому майбутню військову операцію українських військових, яка «вже готується», спланували так, щоб вона потребувала значно менше снарядів.

Російські війська знову активно використовують іранські дрони-камікадзе Shahed-136. Найімовірніше, окупанти отримали нову партію безпілотників від Ірану й одразу почали їх запускати. Найбільшої шкоди дрони завдають обʼєктам енергетичної інфраструктури, особливо Києва та Київської області. Уранці 14 листопада росіяни атакували дронами столицю, але ППО збила їх усі. Однак вже за два дні, 16 листопада, російська армія завдала чергового масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі Україні. Тоді українська ППО змогла збити 60 із 76 ракет. Імовірно, за допомогою дронів російські війська намагаються визначити позиції українських систем ППО та знайти безпечні траєкторії для ракет.

Благодійний фонд «Повернись живим» завершив збір 230 мільйонів гривень на ініціативу Black Box. Ці кошти витратять на реалізацію спільного з Головним управлінням розвідки Міноборони засекреченого проєкту. Ані ГУР, ані «Повернись живим» не розповідають деталі, проте зазначають, що ініціатива зменшить «наступальний потенціал» росії.

Харківська область

На Харківщині ситуація майже не змінюється — росіяни й досі контролюють дуже малу територію на північному сході області, неподалік російсько-українського кордону.

Зʼявилося підтвердження, що села Кислівка та Котлярівка звільнили. Генштаб ЗСУ вже кілька місяців згадує їх у своїх зведеннях, коли перераховує обстріляні росіянами населені пункти. Однак офіційно про звільнення цих сіл не повідомляли. Відео, як тривали бої за Кислівку та Котлярівку, опублікував спецпідрозділ ГУР Kraken. Судячи з погоди на відео, їх звільнили щонайменше місяць тому. Російські Telegram-канали писали й про те, що українські війська пробували наступати на село Софіївка, яке розташоване вже за цими населеними пунктами.

Очевидно, українські війська спрямували атаку на селище Нижня Дуванка на Луганщині. Це дозволить Силам оборони перерізати дорогу до міста Сватове з півночі. Вона зʼєднує Сватове та українсько-російський кордон, тому нею росіяни забезпечують своє угруповання в районі міста.

Генштаб ЗСУ почав згадувати у своїх зведеннях й обстріли села Вільшана, що на південь від села Тавільжанка. Отже, українські війська поступово просуваються від району міста Купʼянськ на північ, щоб остаточно звільнити Харківську область. Росіяни загрожуватимуть ударом з флангу українському угрупованню, що рухатиметься на північ Луганщини, тому їх важливо вибити звідси.

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Донбас

У Луганській області продовжуються бої вздовж доріг Купʼянськ — Сватове та Сватове — Кремінна. Російські війська постійно намагаються контратакувати, щоб відкинути Сили оборони України якнайдалі від них.

Українські військові поволі йдуть вперед. Найімовірніше, найкраща для них ситуація складається на північ від міста Кремінна, у районі сіл Площанка, Червонопопівка, Піщане та Житлівка. Генштаб ЗСУ постійно згадує їх у зведеннях. Це свідчить про те, що бої за них тривають. Ці села розташовані безпосередньо на дорозі Сватове — Кремінна, тому росіяни більше не зможуть використовувати її для забезпечення своїх військ. До того ж, якщо українські військові звільнять їх, то зможуть підійти до околиць Кремінної з півночі.

Сили оборони України також намагаються підійти до Кремінної з інших напрямків. У зведеннях Генштабу ЗСУ зʼявилися згадки про обстріли села Діброва на Луганщині. Це останній населений пункт, що відділяє українські сили від Кремінної із заходу. На південь від міста є ліс, де теж можуть діяти українські військові. Генштаб постійно звітує, що росіяни пробують наступати на Серебрянське лісництво — це невелика група будівель навпроти села Серебрянка, на іншому березі річки Сіверський Донець.

Вочевидь, українські війська просуваються до Кремінної одночасно з півночі, заходу та півдня. Якщо їм вдасться підійти до околиць міста одразу з трьох боків, воно опиниться в напівоточенні, і, найімовірніше, росіяни муситимуть відійти в бік Рубіжного.

На правому (південному) березі річки Сіверський Донець, на адмінмежі Луганщини та Донеччини тривають бої за селище Білогорівка та село Спірне. Найімовірніше, росіяни розглядають цей напрямок як допоміжний, щоб загрожувати українським оборонцям з флангу в районах міст Сіверськ, Бахмут і Соледар, а також у лісах на іншому березі річки біля Кремінної.

Обороняти Бахмут щодня стає дедалі складніше. Із півночі його прикриває інше важливе місто — Соледар. Російським військам украй складно взяти його штурмом, до того ж там розташовані дуже глибокі соляні шахти, де можуть ховатися від обстрілів українські військові. Щоб змусити Сили оборони відступити, росіянам треба буде оточити місто.

За останні 10 днів росіяни змогли дещо просунутися, щоб досягти цієї цілі. Зʼявилися підтвердження, що українські військові остаточно втратили село Яковлівку — «вагнерівці» публікували фотографії біля місцевої школи. Тепер росіяни зможуть наступати на Соледар не лише зі сходу, але й з півночі.

Украй складна ситуація і на східних околицях Бахмуту. Російські війська далі наступають тут уздовж двох доріг — із території промзони та з боку траси Бахмут — Лисичанськ. Вони вже зайшли до перших будинків приватного сектору у східній частині Бахмуту.

Східна та західна частина Бахмуту: чому це важливо Річка Бахмутка ділить Бахмут на дві частини. Майже все місто розташоване у західній частині, там досить щільна забудова та велика кількість багатоповерхівок. Східна частина значно менша і складається з приватного сектору та промзони.

Росіяни далі тиснуть на оборонців Бахмуту і з півдня, з боку селища Опитне. Тут досі перебувають українські війська, тому бої за селище тривають. Ще південніше росіяни намагаються обійти Бахмут із південного заходу та вийти до дороги Бахмут — Костянтинівка. Тривають бої в районі Кліщіївки та біля селища Курдюмівка. У районі села Озарянівка російська армія, найімовірніше, перейшла канал «Сіверський Донець — Донбас». Та відео, які зʼявилися пізніше, можуть свідчити про те, що росіян вибили з цих позицій.

На Авдіївському напрямку росіяни докладають найбільших зусиль для наступу на села Первомайське та Невельське. За останні 10 днів серйозно просунутися вони не змогли. Однак тривають жорстокі бої в місті Марʼїнка. Лінія фронту там умовно проходить по центральному проспекту Дружби.

Росіяни й далі намагаються обійти місто Вугледар з півночі. Для цього їм треба захопити Марʼїнку та села Костянтинівка і Новомихайлівка. На останнє росіяни намагаються наступати, але поки безрезультатно.

Активізувалися бої в районі селища Велика Новосілка. Схоже, російські війська протягом останніх 10 днів кілька разів намагалися потужними силами наступати на село Времівка, але ЗСУ відбили їхні спроби та завдали окупантам серйозних втрат.

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Запорізька область і Херсонщина

Ситуація на фронті в Запорізькій області не змінюється з весни. Українські війська методично знищують російські бази, склади з боєприпасами та паливом, а також скупчення техніки.

Незмінною лишається і ситуація навколо Запорізької АЕС. Тривають перемовини про її статус і можливе створення «зони безпеки». Президент Франції Емманюель Макрон зазначив, що найближчі тижні стануть «вирішальними».

Аналогічна ситуація і в Херсонській області. Тут фронт стабілізувався по Дніпру і, найімовірніше, не змінюватиметься, допоки українські війська не почнуть звільняти Запорізьку область.

Генштаб ЗСУ 17 листопада повідомив, що російські війська відводять частину своїх підрозділів із міст Каховка та Нова Каховка на лівому березі Херсонщини. Також окупанти нібито поширюють серед місцевих інформацію, що покинуть ці населені пункти до кінця року. Поки невідомо, чи йдеться про ротацію, чи росіяни хочуть залишити міста в «сірій» зоні, бо українська армія не зможе закріпитися на лівому березі Херсонщини та захистити їх.

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Постачання зброї

За останні 10 днів про постачання Україні нової зброї публічно майже не оголошували. США також не анонсували нового пакету допомоги, хоча це має статися найближчим часом.

У Штатах почали всерйоз обговорювати поставки Україні однієї з найбільш сучасних західних систем ППО — зенітно-ракетного комплексу Patriot. Епопея з Німеччиною та Польщею завершилася тим, що німці відмовилися передати Patriot Україні та поставлять їх Польщі, проте американці, найімовірніше, найближчим часом погодяться надати Україні кілька таких ЗРК. Західні ЗМІ пишуть, що президент Джо Байден підпише рішення про передачу Україні Patriot тільки після того, як отримає від Пентагону відповіді на всі запитання щодо термінів навчання українських військових, можливості технічного обслуговування і того, наскільки законною буде передача цих систем і як вона вплине на обороноздатність США.

ЗРК Patriot суттєво посилить українську протиповітряну оборону. Такі комплекси можуть збивати цілі на відстані від 3 до 100 кілометрів і на висоті від 60 метрів до 25 кілометрів. Утім, усе залежатиме від конкретної модифікації та ракет, які отримає Україна. Найважливіше в Patriot те, що ці комплекси можуть збивати балістичні ракети — зараз українській армії нічим це робити. Російські військові поки відчувають дефіцит балістичних ракет, зокрема таких сучасних, як «Іскандер». Однак вони постійно обстрілюють прифронтові міста ракетами С-300, що можуть летіти за балістичною траєкторією, а також ведуть з Іраном перемовини про поставки далекобійних балістичних ракет.

Але є і проблема — щоб використовувати Patriot, військові мають довго вчитися. Невідомо, чи стартувало вже це навчання. Якщо ні, Patriot зможуть почати працювати щонайменше за кілька місяців.

Греція може запропонувати Україні швидший варіант — передати свої радянські системи ППО С-300. Натомість греки просять США передати їм на заміну ЗРК Patriot. Такий обмін теж буде вигідним, оскільки Україна має на озброєнні С-300 та її армійцям не треба буде навчатися роботи з ними.

Британське видання Evening Standard 14 грудня повідомило, що країни Заходу обговорюють, як забезпечити Україні «вирішальну перевагу» над російськими військами та наблизити кінець війни. Одне із джерел припустило, що обговорення можуть зрештою призвести до того, що Україні передадуть сучасні винищувачі. За його словами, союзники можуть допомогти Україні «чим завгодно», але з умовою не здійснювати атаки по території рф, окрім «безпосередньо залученої в бойові дії в Україні». Також може йтися про поставки озброєння, яке б дозволило Україні здійснювати удари «на випередження». Можливу поставку авіації прокоментували й у Словаччині. Там із вересня зняли з озброєння свої винищувачі МіГ-29 і працюють над тим, що передати їх Україні.

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