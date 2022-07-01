Кабмін підтримав, а Рада зареєструвала законопроєкт про медканабіс (можливо, його навіть проголосують!). Заступник голови МОЗ Олександр Комаріда відповідає на основні запитання ― інтервʼю

Тексти

Kate Ban / «Бабель»

Сьомого червня міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко повідомив, що Кабмін підтримав законопроєкт, який дозволяє купувати та виробляти канабіс для медичних і наукових цілей. Згодом текст законопроєкту опублікували на сайті парламенту. Це вже не перша спроба легалізувати медичний канабіс. Відповідні законопроєкти реєстрували в Раді у 2016, 2019, 2020 і 2021 роках. Улітку 2021-го депутати не підтримали законопроєкт про легалізацію канабісу. Тепер чергова спроба. У МОЗ розраховують, що ухвалення законопроєкту вирішить проблему посттравматичного синдрому, що виникне в багатьох українців унаслідок війни. За даними МОЗ, психологічної підтримки потребуватимуть 15 мільйонів людей, з них 3—4 мільйонам знадобиться медикаментозна терапія. Дослідження показали, що канабіс допомагає у лікуванні понад 50 патологічних станів, зокрема знижує ризик розвитку депресії та появи суїцидальних думок, полегшує побічні ефекти хіміотерапії. Якщо законопроєкт ухвалять, пацієнтам дозволять купувати, зберігати й отримувати ліки на основі медканабісу, а лікарі зможуть призначати їх за електронним рецептом. Бізнес зможе культивувати та вирощувати коноплі для медичних цілей, виробляти з рослини ліки й продавати їх на території України, а науковці — досліджувати канабіс. За задумом МОЗ, це дозволить стимулювати власне виробництво та інновації у цій сфері. Контролювати процес доручили Національній поліції України. Щоб вирощувати коноплі, треба буде мати дозвіл від поліції та спеціальну ліцензію, а також укласти договір із лабораторією контролю якості ліків чи мати таку на своїй території. Кореспондентка «Бабеля» Маша Жартовська спочатку прочитала понад 70 сторінок законопроєкту, а потім поговорила про нього із профільним заступником міністра охорони здоровʼя Олександром Комарідою. Він розповідає, коли очікувати ухвалення закону, що потрібно для своєї маленької лабораторії, чому проєкт внесли на розгляд саме зараз і чи боятимуться лікарі призначати ліки на основі канабісу.

Торік парламент не підтримав законопроєкт про легалізацію канабісу для медичних і наукових цілей. Чому ви внесли новий саме зараз?

Коли попередній законопроєкт відхилили, ми відразу почали працювати над альтернативним і враховували висловлені зауваження, зокрема з боку нардепів. Проєкт почав рухатися, його довго погоджували різні органи виконавчої влади, напередодні війни ми надіслали на погодження [в органи виконавчої влади] ще одну редакцію, а потім з обʼєктивних причин [через початок війни] вона загубилася. Законопроєкт давно був нашим пріоритетом, а тут ще й повномасштабна війна — у багатьох людей може розвинутися посттравматичний синдром, тому уряд і підтримав.

За даними МОЗ, раніше лікарських засобів на основі канабісу потребували майже 2 мільйони людей. Згідно з вашими підрахунками після війни їх може бути до 6 мільйонів. Звідки це число?

Підрахунки умовні, але нічого складного немає. Є перелік станів, для яких підходить ця група препаратів, що теж можуть бути різними. Ми оцінюємо приблизну кількість людей із такими станами. Наш розрахунок не означає, що саме 6 мільйонів людей використовуватимуть препарати на основі канабісу. Це означає, що препарати можуть підійти приблизно для такої кількості людей. У будь-якому разі стратегію лікування обирає лікар з урахуванням стану пацієнта, супутніх хвороб і багатьох інших чинників. Лікарський засіб [на основі канабісу] буде виключно рецептурним і, за нашим задумом, призначатимуть його за електронним рецептом.

Одна з головних причин, чому ви внесли законопроєкт зараз, у тому, що після закінчення війни ви очікуєте багато людей із посттравматичним розладом (ПТСР) і психічними розладами, а препарати на основі канабісу ефективні. Я правильно розумію?

Це тільки одна з причин. Якби не було війни зараз, усе одно десь у цей час або трохи раніше ми [міністерство] все одно ініціювали б законопроєкт перед Кабміном. Ми ще з осені активно працюємо над ним: розробляли, погоджували, зустрічалися на всіх рівнях, щоб врахувати всі зауваження, мінімізувати ризики, щоб це були виключно лікарські засоби з доведеною ефективністю. Ми говоримо про доступ пацієнтів до лікування. Ліки з наркотичними речовинами медицина в усьому світі, зокрема й в Україні, використовує дуже давно. Це просто буде один із підвидів лікарського засобу, який містить наркотичну речовину. Однак препарати на основі канабісу не викликають звикання, як, скажімо, опіоїди.

moz.gov.ua

У законопроєкті прописано, що вміст тетрагідроканабінолу (ТГК) контролюватиме міністерство. Яким чином?

На рівні постанови Кабміну фіксуватиметься гранична норма тетрагідроканабінолу в рослині. Зараз у нас можна вирощувати технічні коноплі зі вмістом ТГК 0,08%. Якщо його кількість більша, рослини вже не можуть бути технічними і не підлягають вирощуванню в Україні. Для лікарських засобів норма буде вищою, і щоб полегшити регулювання, ми вирішили не закріплювати це в законі, а винесли на рівень Кабміну. Адже цей законопроєкт стосується і науково-технічних цілей. Треба провести фармацевтичну розробку лікарського засобу. Визначити, яку саме рослину українські науковці мають виростити, щоб зробити з неї дієві ліки. Наприклад, у попередній редакції законопроєкту встановлювали норму в 0,2% ТГК. Зараз багато маніпулюватимуть про те, чому не встановили 0,2%. Насправді не все так просто: можна встановити 0,2%, однак виявиться, що цього замало і норму доведеться збільшувати. Саме тому питання й винесли на рівень Кабміну.

Хто видаватиме ліцензії на культивування сортів для медичних цілей?

Згідно із законом про ліцензування, Держслужба з лікарських засобів та контролю за наркотиками розробляє умови. Усі деталі затверджуються в ліцензійних умовах. А власне умови — постановою Кабміну.

У Держслужби є чинні ліцензійні умови щодо інших рослин: технічних конопель, снодійного маку. До них внесуть зміни. Пропишуть усі правила — від вирощування до того, як пацієнт отримуватиме ліки, усі стадії контролю. І вкажуть, що необхідно, аби отримати ліцензію.

Це можна робити тільки після ухвалення законопроєкту, адже умови створюють під механізми, які він визначає. Зробити це наперед, поки невідома фінальна версія тексту, неможливо.

Як вважаєте, багато правок буде від нардепів?

Я хочу, щоб було небагато, але очікую, що буде достатньо.

Згідно з текстом законопроєкту, пацієнти зможуть купувати ліки за електронним рецептом і в тій кількості, яку виписав лікар. Поясніть, як це відбуватиметься.

Є програма «Доступні ліки». У ній понад 400 препаратів плюс інсуліни. До повномасштабної війни на них виписували виключно електронний рецепт, ніякого паперу, зараз дозволили паперові рецепти. Це зробили тільки з технічних причин: багато лікарів і пацієнтів стали внутрішньо переміщеними особами. Щоб не ускладнювати учасникам програми доступ [до ліків], дозволили паперовий рецепт. Але загалом електронний працює досить давно і дуже класно. Ми збираємося поступово розширювати перелік лікарських засобів, які відпускають за електронним рецептом, щоб врешті так було з ними всіма.

У березні 2021 року в інтерв’ю «Бабелю» тепер вже колишній заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі стверджував, що лікарі не готові прописувати препарати на основі канабісу, оскільки бояться брати на себе відповідальність. Чи боятимуться лікарі?

Не думаю. Перш ніж заїхати в Україну, лікарський засіб пройде тут реєстрацію. Відповідно, багато лікарів уже знатимуть про такі медикаменти, яких не так і багато. Також коли лікарський засіб реєструватимуть в Україні, компанія, що надає реєстрацію, широко комунікуватиме з лікарями. Можливо, українські протоколи лікування змінять і до них внесуть нові препарати. Мені зараз важко сказати, бо все залежатиме від того, які лікарські засоби плануватимуть до нас надходити.

Думаю, лікарі не будуть боятися — зараз же наркологи виписують морфін чи інший наркотичний лікарський засіб, і нічого страшного не відбувається, ніхто не боїться.

Так, але виписувати морфін — усталена практика, а от ліки на основі канабісу — нова.

Для багатьох лікарів нова. А для багатьох, які читають іноземні [медичні] журнали, протоколи, новим буде тільки виписати такі ліки.

У законопроєкті також прописано, що зберігати та відпускати такі ліки пацієнтам зможуть лікарі, зокрема ФОПи. На зберігання буде окрема ліцензія?

Ліцензія на наркотичні засоби містить кілька складових: вирощування, виробництво, зберігання, транспортування. Зараз лікарі-ФОПи можуть купувати, зберігати, виписувати, наприклад, морфін. Із ліками на основі канабісу буде дуже схоже.

Коли Арсен Аваков очолював МВС, він висловлювався проти вирощування канабісу. Ось пряма цитата: «Я категорично проти, щоб дозволити вирощувати на підвіконні два горщики марихуани та за необхідності курити». Поки МВС і Нацполіція не висловлювали свою позицію щодо нового законопроєкту. Чи відома вона?

У нас є від них погодження, тому цей законопроєкт винесли на розгляд Кабміну та підтримали.

Хто контролюватиме лабораторії, де вирощуватимуть канабіс?

Нацполіція.

Якщо я хочу вирощувати канабіс, що для цього потрібно?

Отримати дозвіл Нацполіції та ліцензію Держлікслужби — усе.

Якими мають бути лабораторія і стандарти? Чи це буде зрозуміло згодом?

Згодом, і це причина, чому контроль за лабораторіями лежить на Нацполіції. Такі місця — один з етапів, де може статися витік з легального обігу в нелегальний, правоохоронці мають це контролювати. Грубо кажучи, Нацполіція має перевірити, чи є в лабораторії металеві решітки, сигналізація та охорона.

Законопроєкт передбачає створення електронного реєстру. Ідеться й про пацієнтів, і про лабораторії?

Ми зараз розробляємо багато електронних інструментів. Зокрема й план лікування, де на кожного пацієнта умовно заведуть картку. Не паперову, як раніше, де пишуть історію хвороби та призначення. Усе буде в електронному вигляді.

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко наголошував, що ми маємо зосередитись на власному виробництві ліків і вирощуванні медканабісу, а не на експорті. Чи відомо, наскільки фармкомпанії в цьому зацікавлені?

Ми не проводимо маркетингові дослідження. У нас є певне розуміння, що така діяльність буде цікавою. Коли ми говоримо про розвиток української науки та фармацевтичної галузі, то це саме те, що зазначив міністр: ми хочемо, щоб такі препарати виробляли в Україні. Ми також не обмежуватимемо ввезення готових лікарських засобів з інших країн, де вони вже зареєстровані та пройшли клінічні дослідження.

Коли ви очікуєте на ухвалення цього законопроєкту?

Профільний комітет його підтримав, очікуємо на перше читання, далі депутатські правки й друге читання. Не хочу прогнозувати, щоб не наврочити, але очікуємо, що його ухвалять досить швидко, бо це потрібна річ, особливо зараз.

Медканабіс лікує ПТСР, а ваші донати лікують «Бабель» від зубожіння:

🔸 донат у гривні

🔸 у криптовалюті

🔸 Patreon

🔸 PayPal: paypal@babel.ua