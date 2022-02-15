Колишній куратор війни на Донбасі та радник Путіна Владислав Сурков написав колонку. Він відкрито говорить про війну, захоплення України та країн Балтії. Стислий переказ

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Владислава Суркова називають колишнім куратором та ідеологом нападу Росії на Україну у 2014 році. Сам себе він називає автором концепції «Русского мира» і проєкту «Новороссия». Сурков до 2020 був радником президента Росії Володимира Путіна. Два роки тому він залишив цю посаду, але офіційний указ про його звільнення досі не опублікували. Час від часу Сурков пише роздуми про політику та дивні вірші. Останні кілька місяців Росія стягувала свої війська до кордонів України, блокувала Чорне море і висувала ультиматуми НАТО. Іноземні посольства евакуювалися з України та закликали зробити те саме громадян своїх країн, до того ж що швидше — то краще. Увесь світ побоюється, що з дня на день Росія розпочне повномасштабне військове вторгнення в Україну. Пʼятнадцятого лютого Міноборони Росії заявило, що відводить частину військ від українських кордонів. Депутати Держдуми затвердили звернення до Путіна з проханням визнати незалежність «ЛНР» і «ДНР». А Сурков написав колонку для видання «Актуальные комментарии». У ній він розмірковує про кордони Російської імперії до 1918 року і відкрито говорить про те, що Україна та країни Балтії мають входити до Росії.

Розмір території має значення. Контроль простору — основа виживання. Тепер часто чути, [...] що боротьбу за землі, моря і небо більше вести не варто, бо ліньки та страшно. У лютому 1918 року відбулося історичне (і частково істеричне) засідання ЦК партії більшовиків. На ньому затвердили рішення про укладення миру з Німеччиною. Мир вийшов просто образливий. За його умовами Росія відмовлялася від величезних своїх територій Прибалтики, Білорусії, України. Західний кордон відкотився в межі дороманівських часів. Паскудніше нікуди. Радянський Союз поступово повернув втрачені землі. [Але] великий могутній Радянський Союз виявився чимось на кшталт чорнобильського саркофагу, усередині якого тривали реакції поділу, розкладання та відчуження. Зрештою, якщо порівняти сучасну карту європейської частини нашої країни з картою, затвердженою горезвісним Брестським миром, то навряд чи знайдеться багато відмінностей. І що далі? Точно — не тиша. Попереду багато геополітики. Практичної та прикладної. І навіть, можливо, контактної. А як інакше, якщо тісно, нудно, ніяково і немислимо залишатися Росії в межах паскудного миру.

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