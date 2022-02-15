Ігор Коломойський дав велике інтервʼю «Українській правді». Він не захотів говорити про суди та санкції США. Але дещо все ж таки сказав — переказуємо у двох абзацах

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Ісаєв Сергій / УНІАН

У 2018 та 2019 роках, під час президентської передвиборчої кампанії та після перемоги Володимира Зеленського на виборах, бізнесмен Ігор Коломойський охоче роздавав інтервʼю, ось переказ кількох частин розмови з Дмитром Гордоном, а ось — із Сонею Кошкіною, ось переказ великого інтервʼю виданню «Цензор.НЕТ». І хоча Коломойський не спілкувався з російськими ЗМІ від початку війни на Донбасі, у 2019 році все ж дав інтервʼю — російському виданню «РБК». Останнім часом Коломойський затих і більше із журналістами не спілкувався. Але 15 лютого «Українська правда» опублікувала велике інтервʼю з олігархом. Він не дозволив записувати себе на відео та фотографувати під час інтервʼю і не відповів на запитання про візові санкції США, суди та проблеми ПриватБанку, зате охоче поділився думкою про ДТП за участю нардепа від «Слуги народу» Олександра Трухіна, про війну з олігархом Рінатом Ахметовим і другий термін президента Володимира Зеленського. Кореспондент «Бабеля» Маша Жартовська переказує інтервʼю Коломойського у двох абзацах.

Живу своїм життям, трохи займаємося бізнесом. Постійно перебуваю в Україні з невеликими перервами. Зеленського бачив наприкінці 2020 року. Не спілкуюся, йому симпатизую, мене все влаштовує. Дороги будуються, зарплати в конвертах [депутатам] та відкати на будівництві доріг — брехня. Нехай краще Зеленський піде на другий [президентський] термін. У появу нового кандидата [у президенти] не вірю, можливо, хтось з-поміж журналістів. Наталія Мосейчук. З [Олександром] Трухіним знайомий, був у нього на весіллі, нормальний хлопець. Колишній зять мого товариша Олексія Мартинова. За ДТП його не виправдовую. З Ігорем Палицею розійшовся по бізнесу. І з політичних, й із санкційних питань. Закон про олігархів [детально про цей закон на прикладі Коломойського — тут] корисний, єдиний мінус — електронна декларація. Чому [Рінат] Ахметов воює із Зеленським — можливо, особисті мотиви. Можливо, Зеленський щось неповажне та різке сказав. Ахметов не звик, щоб з ним так розмовляли. З Ахметовим не воюю, ми всі в одному човні. Напевно, Ахметов допомагатиме [Дмитру] Разумкову, у нього багато грошей, він усім допомагає.

Брехня, що офшорні компанії Зеленського та його партнерів отримували $40 мільйонів у 2012 році від компаній, повʼязаних зі мною. Грошей «Кварталу 95» винен не був, «плюси» якось розрахувалися. Концерти «Кварталу 95» не дивлюся, бо там немає головної зірки. Тимур Міндіч не бізнес-партнер, він гроші винен. Із «Кварталом» і Зеленським познайомив Міндіч, може, він акціонер у «Кварталі». Він відповідальний із боку «Кварталу» за відносини з «плюсами». Через Міндіча з владою не спілкуюся. З [Андрієм] Єрмаком спілкувався мало, до звільнення [Андрія] Богдана стосунку не мав, Кирила Тимошенка та всю його родину знаю, із Сергієм Шефіром — жодних відносин. Своїх депутатів немає, «антиколомойський» закон — повністю неконституційна фігня. Із [Петром] Порошенком не помирився, просто хотів запитати, як він почувається не президентом. Упевнений, що ПриватБанк ми повернемо собі.

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