Росія зібрала кораблі з трьох флотів і блокує Чорне море. Це початок вторгнення? Пояснюємо на картах разом із екскомандувачем ВМС Ігорем Воронченком і головредом BlackSeaNews Андрієм Клименком

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ВМФ РФ / / «Бабель»

Росія продовжує стягувати до українських кордонів свої війська, зараз там рекордна кількість її військових — 140 тисяч. Хоча це друге загострення у прикордонних водах — перше було у квітні минулого року, такого військового угруповання в Чорному морі ще не було. Також Росія перекрила частину Чорного моря і більшу частину Азовського, заблокувавши входи в українські порти. США назвали це зазіханням на морський суверенітет України. Міністр оборони Олексій Резніков закликав країни-партнери заборонити захід російських кораблів до іноземних портів. У результаті в четвер, 10 лютого, Росія відмовилася від навчань в Азовському морі, але вже у пʼятницю, 11 лютого, російські кораблі розширили площу, яку вони перекривають у Чорному морі. Лінія проходить максимально близько до українського узбережжя на Одещині. Тепер до загрози вторгнення суходолом додався ще й можливий напад з моря. Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна звернулася до Росії з вимогою протягом 48 годин розʼяснити, що російські війська роблять у прикордонних з Україною районах і в тимчасово окупованому Криму. Росія має назвати точні райони активності, дату закінчення навчань, кількість озброєних формувань, типи озброєння та військової техніки. Кореспондентка «Бабеля» Оксана Коваленко поговорила з колишнім командувачем Військово-морських сил Ігорем Воронченком і головним редактором моніторингової групи BlackSeaNews Андрієм Клименком про те, чи варто чекати на морське вторгнення.

Що відбувається навколо українських морських кордонів?

Офіційно російське Міноборони повідомляє, що в січні-лютому проводить окремі навчання в акваторіях Середземного, Північного й Охотського морів, у північно-східній частині Атлантичного океану та в Тихому океані. Загалом у них беруть участь понад 140 бойових кораблів і суден забезпечення, понад 60 літальних апаратів, 1 000 одиниць військової техніки та приблизно 10 тисяч військовослужбовців.

У Чорному морі під приводом цих навчань Росія зібрала 12 великих десантних кораблів із трьох флотів: Чорноморського, Тихоокеанського та Північного. Ці кораблі здатні перевозити до двох бригад морської піхоти разом із технікою. Причому з півночі та Тихого океану прийшли шість кораблів — за словами Клименка, це безпрецедентно. Наприклад, у квітні 2021 року, коли вперше заговорили про загрозу для України з боку РФ, у Чорне море прийшли 4 кораблі — по два з Балтійського та Північного флотів.

До того ж Росія обмежила велику територію Чорного моря.

«Бабель»

Що це означає? Вони готуються напасти чи залякують?

Воронченко та Клименко вважають, що мета Росії — тримати в напрузі Україну, країни ЄС і НАТО. Це ескалація, військово-політичний тиск і демонстрація сили.

Але обидва експерти не виключають можливості агресії, однак вважають її малоймовірною. Клименко каже, що рівень ризиків зараз істотно вищий: 12 великих десантних кораблів здатні перевозити приблизно 4 тисячі морських піхотинців і понад 100 одиниць бронетехніки. Таким складом можна висадитися на берег у двох чи навіть трьох місцях — корабель підходить до берега, у нього відкривається носова частина і з неї виїжджає техніка. Одна висадка може бути основною, друга — відволікаючою. Осадка таких кораблів невелика — 3,5—4,5 метра, тобто для того, щоб підійти до берега, велика глибина не потрібна. Такі ділянки є на узбережжі Азовського моря — в акваторії портів у Маріуполі та Бердянську, і в Чорному морі — від Криму у напрямку Скадовська до Тендрівської коси.

Воронченко вважає, що зараз радше можна очікувати висадку в портах «Чорноморськ» і «Південний».

«Бабель»

А Україна взагалі до цього готова?

ВМС регулярно проводять навчання, зокрема відпрацьовують, як відбивати атаки з моря.

Воронченко розповідає, ще у 2010 році на спільних із Росією навчаннях російські десантні кораблі заходили до порту «Південний», бували на Миколаївщині. Тому коли Україна проводить навчання з відбиття можливої атаки, вона враховує ці факти. Крім того, з міркувань безпеки проаналізували й тих, хто в портах веде свій бізнес, і чи немає серед них «пʼятої колони», яка б у потрібний момент могла допомогти захопити порт.

Воронченко звертає увагу на проблему в Азовському морі, що не дає Україні протидіяти десантуванню в морі. Річ у тім, що у 2003 році Україна та Росія підписали Договір про спільне використання Азовського моря. У ньому не визначено межі територіального моря та внутрішньої економічної зони. «Тобто на морі нашого кордону немає, наша територія починається з берега. А це означає, що відкривати вогонь або застосувати силу ми можемо лише в той момент, коли вони почнуть висадку», — каже Воронченко.

За словами екскомандувача ВМС, Росія вже зараз використовує цю прогалину в договорі. Згідно з міжнародним правом, територіальні води — це прибережна лінія завширшки 12 миль (22,2 кілометра). Однак росіяни підходять на 5 миль до нашої території в районі Білосарайської та Бердянської коси і постійно там чергують. «Я думаю, що саме в цьому можуть бути провокації з боку Росії», — говорить Воронченко.

«Бабель»

А чому Росія перекрила море?

Спочатку Росія заявила, що на час навчань закриває три великі зони: дві в Чорному морі та одну в Азовському. Причому на відміну від квітня 2021 року цього разу прохід заборонено не лише військовим кораблям, але й комерційним. Азовське море Росія планувала перекрити так, щоб повністю заблокувати доступ до українських портів у Маріуполі та Бердянську.

У Чорному морі незакритою залишилася тонка лінія завширшки 12 миль у територіальних водах інших країн. За словами Клименка, під час таких навчань завжди залишають коридори для комерційних судів. В Азовському морі таких коридорів два: від Керченської протоки до Бердянська з поворотом на Маріуполь і від Керченської протоки на Таганрог та Ростов. У Чорному морі — коридор від Босфору до Одеси та від Одеси до грузинського порту Поті. «Уперше Росія таких коридорів не залишила», — говорить Клименко. Пізно ввечері у четвер, 10 лютого, стало відомо, що Росія скасувала навчання в Азовському морі, отже море там залишиться відкритим. При цьому Клименко зазначив, що порти Азову — це 5% українського експорту, а Чорного моря — 95%.

За словами Клименка, зараз український морський та портовий бізнес вивчають, чи дозволять глибини вздовж узбережжя Одеської області провести, наприклад, великий балкер до порту «Південний». «Я думаю, це буде складно», — говорить Клименко. А для того, щоб потрапити з Одеси до Поті, доведеться робити величезний гак.

Збитки від таких обмежень колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян у коментарі виданню «Ліга» оцінив у мільярд доларів.

А що партнери України?

Нині так звана «новорічна пауза», коли у Чорному морі немає кораблів країн-партнерів. Це найдовша пауза за останні роки. Клименко каже, що оскільки Росія проводить навчання в усьому світі, то у всіх цих регіонах перебувають кораблі країн НАТО. Завдання цих навчань — розтягнути військово-морські сили країн НАТО, утримати їх у Середземному морі, щоб вони мали менше можливості бути присутніми в Чорному, вважає Клименко.

У Середземному морі зараз перебувають три авіаносні групи: американська, французька та італійська. Туди ж прийшли три російські ракетні крейсери з різних російських флотів — у Росії військові між собою називають їх «убивцями авіаносців».

Воронченко пояснює, що відповідати навчанням на навчання — це звичайна практика. «Є етапи військового конфлікту, вони розвиваються з наростанням, і на кожному етапі має бути адекватне реагування. Тобто одна сторона проводить навчання — опоненти відповідають», — каже він.

Але кораблі країн-партнерів все ж таки планують зайти в Чорне море, каже Клименко. Франція заявила, що відправить фрегат, також обіцяють відправити свої кораблі американці та канадці.

Посольство США заявило, що Росія, блокуючи порти, обмежує морський суверенітет України, і назвали її дії «економічною війною проти України». А генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО розглядає довгострокове розміщення бойових груп у Чорноморському регіоні, зокрема в Румунії.

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