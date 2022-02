Усі непокояться через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, а американські шоу знімають про це сатиричні скетчі. В них жартують про нерішучу Німеччину та пропонують Путіну освоювати Сибір

Тексти

Вже кілька місяців поспіль світ обговорює можливе масштабне вторгнення Росії в Україну. Біля кордонів України перебуває 100-тисячне угруповання російських військ. Увесь цей час ситуацію в Україні висвітлюють закордонні ЗМІ. Новини про повномасштабну російську агресію з’являються на шпальтах The Guardian, The New York Times, The Washington Post та інших видань. Американські сатиричні шоу, які висвітлюють міжнародну політику, теж говорять про Україну — вперше з часів імпічменту Дональда Трампа. Журналістка «Бабеля» Яна Собецька подивилася останні скетчі Saturday Night Live, The Late Show with Stephen Colbert, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon і розповідає, про що там жартують. Якщо коротко — кепкують з Росії, яка «не збирається ні на кого нападати», але збирає війська, дивуються спокійному ставленню до ситуації Володимира Зеленського та висміюють політику Німеччини.

The Late Show with Stephen Colbert

«Можливо, українцям потрібна стіна? Вони хотіли б побудувати стіну? У нас на південному кордоні є довга стіна, яка нам не знадобиться».

Американський комік Стівен Колберт фокусується переважно на внутрішніх американських проблемах, але час від часу висвітлює у своїй передачі і міжнародну політику.

У 2019 році, коли весь світ обговорював, що Трамп намагався тиснути на Володимира Зеленського і змусити його розслідувати справу Burisma, комік зняв про це цілу серію випусків.

Після цього українська тематика нечасто з’являлася у передачі, однак на тлі загрози повномасштабного російського вторгнення в Україну все змінилося. Протягом останнього місяця Колберт сфоксувався на стосунках між Україною та Росією і часто додає інформацію про них до своєї сатиричної добірки новин.

The Late Show with Stephen Colbert розповідає про скупчення російських військ на кордоні з Україною, зображає протистояння Байдена та Путіна, описує, що думають українці про можливу агресію.

У останньому випуску Колберт зазначив, що Володимир Зеленський і українці в цілому на диво спокійно ставляться до можливості повномасштабної війни: «Знаєте, хто, як я з подивом дізнався, не надто переймається тим, що Володимир Путін може вщент знищити український суверенітет? Українці. Протягом усього цього загострення їхній президент Володимир Зеленський, як не дивно, поводився доволі спокійно».

Говорячи про ймовірну загрозу, Колберт показав на мапі, де зараз розташовані російські війська: «Росія навіть розташувала війська на захід від України, у Молдові. Це навіть не на російському кордоні. Яке у них виправдання? «Це не вторгнення, ми просто тут, щоб помилуватися молдовськими пейзажами»?».

Однак не обійшлося без помилок — глядачам показали мапу України без Криму.

Saturday Night Live (SNL)

— А як щодо НАТО? Вони готові нас підтримати?

— Усі країни дають Україні озброєння, крім Німеччини. Вони не хочуть мати з цим жодної справи.

— Отакої. Коли Німеччина не хоче йти на війну, зрозуміло, наскільки все погано.

Про загрозу повномасштабної російської війни проти України говорять і в Saturday Night Live, одному з найпопулярніших американських шоу, яке виходить щосуботи на NBC. Передача відома своїми гострими скетчами про американську політику та масову культуру.

Минулого тижня автори шоу створили пародійний сюжет, у якому радники розповідають Джо Байдену про ситуацію навколо України і зазначають, що війська на кордоні — не найстрашніше. Росія намагається дезінформувати українців за допомогою пропаганди.

Радники показують Байдену серію слайд-шоу з прикладами російської дезінформації, які містять меседжі на кшталт «Українські кордони підбираються до російських військ», «Російські війська оточують Україну, щоб обійняти її» і «Ви самотня українська жінка, яка хоче кохання? Сто тисяч солдатів перебувають поруч».

Байден каже, що на це не потрібно звертати увагу — зрештою, Росія поширювала дезінформацію і під час останніх президентських виборів у США, але це не спрацювало. На що один з радників відповідає: «Ну, 40% американців досі думають, що ви програли вибори, тому ніби як спрацювало».

Деякий час Байдена у SNL грав Джим Керрі, однак зараз роль виконує комік Джеймс Остін Джонсон. Радників Байдена грають Кенан Томпсон, Алекс Моффат, Іго Нводім.

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

«Сьогодні президент Франції Емманюель Макрон поговорив телефоном з Володимиром Путіним. Він сказав щось на кшталт: «Якщо ти вторгнешся в Україну, Франції доведеться втрутитися у цю ситуацію». На що Путін відповів: «А тепер серйозно. Навіщо ти подзвонив?».

Говорить про Україну й ще один американський комік Джиммі Феллон. У новому випуску своєї програми The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, що, як і SNL, виходить на NBC, він прокоментував телефонний дзвінок між Володимиром Зеленським та Джо Байденом.

А саме — те, як український президент попросив Байдена менше говорити про масштабне російське вторгнення, бо це змушує людей нервувати. «Так, український президент сказав, що немає жодних причин нервувати. А потім такий: «Якщо я буду вам потрібен, знайте, що я тікатиму до Польщі», — пожартував Феллон.

Насправді Зеленський нічого не казав про Польщу — користувачі швидко вказали на це в коментарях. Окрім цього, Феллон зазначив, що Байден — не єдиний лідер, який намагається врегулювати ситуацію і запобігти можливому конфлікту, і спародіював дзвінок Емманюеля Макрона Володимиру Путіну.

The Daily Show With Trevor Noah

«Путін каже, що у Росії немає планів вторгатися в Україну. Мабуть, ці 100 тисяч військ на кордоні поводяться так само, як у ситуації, коли ти стоїш біля входу в ресторан і просто читаєш меню: «Ні-ні, ми не збираємося сюди зараз. Можливо, завітаємо пізніше, з якоїсь особливої нагоди».

Потенційну російську загрозу обговорює також The Daily Show With Trevor Noah. Шоу виходить на телеканалі Comedy Central у форматі «фейкового випуску новин».

Ведучий Тревор Ноа сатирично коментує події, що відбуваються у світі. Починаючи з минулого місяця він обговорює російську агресію у своїх «новинних випусках» та знімає тематичні скетчі. У випуску, який вийшов 25 січня, комік розповів про те, як Росія збирає війська на кордоні з Україною, і пожартував, що Росії немає жодного сенсу захоплювати Україну: «Ви бачили мапу Росії? Нехай [Путін ] просто поїде у Сибір — це шмат землі розміром з Україну, де живе лише одна людина».

У новому епізоді від 4 лютого Ноа знову згадав про Україну. Розповідаючи про події останнього тижня, він пожартував, що, здається, знає, чому Росія так боїться вступу України в НАТО:

«НАТО сформували для того, щоб протистояти СРСР. Потім Радянський Союз розпався, однак НАТО не ліквідували. Альянс почав ще більше розширюватися і наближатися до російських кордонів. З точки зору Росії, це ніби вона програла у змаганні з боксу, а хлопець, який її побив, заселився у сусідню квартиру».

Автори шоу також зобразили у сатиричному скетчі засідання Радбезу ООН, яке 31 січня США зібрали на прохання України. Головними героями скетчу стали Росія, США, Україна та Німеччина.

The Daily Show висміяло зв’язки Росії та Німеччини у енергетичному секторі. У скетчі США попереджають Росію, що як вона вторгнеться в Україну, будуть серйозні наслідки. Після цього запитують союзників, чи погоджуються вони з цим. Німецький представник невпевнено погоджується, обіймаючи барель російської нафти.

