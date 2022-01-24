У справі проти Порошенка часто згадують вугілля з ПАР. Чому обвинувачення за нього вхопилося, а адвокати пропонують ігнорувати? Розповідаємо невідомі факти історії, у якій знайшлося місце Авакову

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Getty Images / «Бабель»

Народного депутата Петра Порошенка підозрюють у держзраді та фінансуванні бойовиків ОРДЛО. Йдеться про 2014—2015 роки, коли Порошенко був президентом, а в країні через війну з Росією розгорілася енергетична криза. Влада шукала альтернативу російському вугіллю та вугіллю з Донбасу, який окупували бойовики. У серпні 2014-го Міністерство енергетики таку альтернативу знайшло та запропонувало постачати в Україну вугілля з Південно-Африканської Республіки. Цей варіант, за версією Держбюро розслідувань (ДБР), не сподобався найвищому політичному керівництву Росії — воно було зацікавлене постачати в Україну вугілля з підконтрольних «ЛНР» та «ДНР». Щоб реалізувати цю схему, вважають у ДБР, Порошенко вступив у змову з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком та зробив усе, щоб зірвати постачання вугілля з ПАР. У листопаді 2014 року британська компанія Steel Mont Trading, яка доставляла вугілля з ПАР, розірвала контракт із Україною, її місце зайняли підприємства з ОРДЛО. Захист Порошенка з цією логікою звинувачення не погоджується. Адвокати наполягають, що жодних особистих мотивів у їхнього клієнта не було — просто вугілля було неякісне, і його купили за завищеною ціною. Член команди Порошенка, колишній генпрокурор Юрій Луценко, надав «Бабелю» висновки відповідної експертизи. Ми також ознайомились із документом, який ці висновки спростовує. Чому вугілля з ПАР — важлива частина справи проти Порошенка, і чому про його якість відчайдушно сперечаються — експлейнер.

Чотирнадцятого серпня 2014 року Міністерство енергетики під керівництвом Юрія Продана доручило держпідприємству «Укрінтеренерго» підписати договір на імпорт одного мільйона тонн південноафриканського вугілля. В Україну паливо мали доставити у вересні-грудні 2014 року.

Через пʼять днів, 19 серпня, директор «Укрінтеренерго» Володимир Зіневич підписав контракт із британською компанією Steel Mont Trading Ltd. Загальна сума договору становила трохи більше ніж 385 мільйонів гривень. Компанія мала поставити паливо в порт Іллічівська. Але в жовтні 2014 року в контракт внесли зміни — Steel Mont Trading Ltd зобовʼязалася доставити вугілля до Трипільської та Зміївської теплоенергостанцій.

За контрактом із британцями у 2014 році в Україну прийшло три партії вугілля: перша — 30 жовтня, друга — 3 листопада, третя — 15 листопада.

Четвертого листопада на засіданні РНБО з питань енергобезпеки президент Петро Порошенко розкритикував якість вугілля із ПАР. Розібратися із цією справою він доручив Генпрокуратурі та МВС. Формальним приводом для початку слідства став якийсь лист із МВС, але що це за лист і хто його автор — ні звинувачення Порошенка, ні сам він не уточнюють.

Якщо вірити тексту підозри Порошенку, на тому засіданні він прямо дав зрозуміти, що контракт із британською компанією, як і постачання вугілля на обидві ТЕС, треба призупинити. За версією звинувачення, на той час Порошенко вже був у змові з кумом російського президента Віктором Медведчуком. Через нього Росія намагалася завадити Україні диверсифікувати постачання палива та змусити купувати вугілля не на зовнішніх ринках, а в ОРДЛО. Слідчі ДБР стверджують, що реалізація цього плану розпочалася з виступу Порошенка на засіданні РНБО.

Порошенко цю версію спростовує. За його словами, перевірити контракт про закупівлю вугілля з ПАР запропонували Арсен Аваков та голова СБУ Валентин Наливайченко. З контракту з британцями хотіли прибрати офшори, вийти на виробників, забезпечити якість вугілля та конкурентну ціну. Ми попросили Авакова прокоментувати ці слова, але на момент виходу матеріалу він не відповів.

Вже 6 листопада 2014 року Генпрокуратура під керівництвом Віталія Яреми почала розслідувати умови закупівлі південноафриканського вугілля. Слідчі доводили два пункти: вугілля було неякісне, і його закупили за завищеною ціною. Цікаво, що вже 12 листопада на засіданні Кабміну глава МВС Арсен Аваков, відомство якого нібито ініціювало розслідування, особисто його розкритикував: «Я вважаю, що урядом маніпулюють. Вважаю, що кампанія, розгорнута проти постачання вугілля з ПАР, проти Міненерговугілля, є кампанією, що забезпечує інтереси поставити нас у залежність від Російської Федерації, від лжеорганізацій «ЛНР», «ДНР». Ми не маємо реагувати таким чином».

Тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та тодішній генеральний прокурор Віталій Ярема. Getty Images / «Бабель»

Одинадцятого листопада Steel Mont Trading відмовилася підписати нову угоду на постачання вугілля з «Укрінтеренерго». Офіційна причина — перевірки української компанії працівниками ГПУ.

Другого грудня новим головою Міністерства енергетики став Володимир Демчишин — він змінив на цій посаді Юрія Продана. Той розповідав «Бабелю», що Порошенко неодноразово критикував його за постачання вугілля з ПАР та лобіював кандидатуру лояльного до нього Демчишина.

Третього грудня 2014 року директору «Укрінтеренерго» Володимиру Зіневичу, який підписав контракт на постачання вугілля з ПАР, оголосили підозру у розтраті майна в особливо великих розмірах та зловживанні службовим становищем. Його звинуватили в тому, що через погану якість вугілля не можна використовувати на Трипільській та Зміївській ТЕС, для яких воно призначалося. Зіневичу загрожувало до 12 років позбавлення волі та конфіскація майна.

У грудні 2014 — січні 2015-го ПАТ «Центренерго» підписало кілька договорів на постачання вугілля з ОРДЛО. Для цього два підприємства, які фізично перебували на окупованих територіях — «Шахта імені Кисельова» та «Луганськвугілля» — перереєстрували в Києві та відкрили рахунки в українських банках. Зарплату працівникам на окупованих територіях виплачували готівкою. Вугілля «Луганськвугілля» мало поставити в період з 16.12.2104 до 15.01.2015, а «Шахта імені Кисельова» — 30.01.2015.

Схема злочину у справі про держзраду Петра Порошенка за версією ДБР. Державне бюро розслідувань

А 25 березня 2016 року Генпрокуратура закрила кримінальне провадження з вугілля з ПАР через відсутність складу злочину. «Бабель» ознайомився з текстом документа. Рішення прокурора спиралося на свідчення свідків та кілька експертиз. Дві з них стосувалися якості вугілля та суперечили одна одній.

Першу експертизу в листопаді 2014 року провели експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Їхній висновок — вугілля, відібране на обох ТЕС, не відповідає умовам контракту, не відповідає сертифікатам та державним стандартам України, а також не може бути використане на котлах двох ТЕС «без вживання технічних заходів».

Прокурори ці висновки вважали необʼєктивними. Вони зазначили, що експерти безпосередньо вугілля не досліджували та просто послалися на дослідження держпідприємства «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут». А воно досліджувало лише певну частину партії і не врахувало, що вугілля було неоднорідне. Також прокурори зазначили, що сертифікати якості на вугілля з ПАР видавала незалежна інспекторська компанія в порту ПАР, і вони не підлягають оскарженню.

Також допитані керівники Зміївської та Трипільської ТЕС та завідувач лабораторії Українського державного науково-дослідного вуглехімічного інституту повідомили, що вугілля з ПАР повністю спалили на ТЕС без додаткових витрат. Цю інформацію підтвердила ревізія.

Другу — комплексну судову експертизу — провели 18 грудня 2015 року. Цього разу експерти проаналізували південноафриканське вугілля із трьох партій. Їхній висновок — якісні характеристики вугілля фактично відповідають показникам, визначеним у договорі між Steel Mont Trading Ltd та ДП «Укрінтеренерго».

Відповісти на питання про те, чи не була ціна на вугілля з ПАР завищеною, мала комісійна судово-товарознавча експертиза. Її провели у лютому 2015-го. Експерти зробили висновок, що ціна вугілля з ПАР могла бути нижчою. Але і з цими висновками прокурори не погодилися. На їхню думку, в експертизі були очевидні неточності, її висновок виходить з припущень, а ринкова вартість вугілля не встановлювалася. Також вони стверджували, що на момент постачання в Україну вугілля з ПАР дійсно можна було купити дешевше через здешевлення океанських перевезень. Але змінити зафіксовану у контракті ціну Україна вже не могла.

Ми звернулися до адвоката Порошенка Ігоря Голованя з питанням, чи має захист якісь документи, що підтверджують низьку якість вугілля з ПАР. На це питання він не відповів, але сказав, що закрита кримінальна справа не означає, що неякісного вугілля не було. І в жодному разі Порошенко не має до цього відношення — це британська Steel Mont Trading Ltd розірвала контракт із Україною, а не президент.

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