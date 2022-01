25 років тому в Албанії крах фінансових пірамід призвів до громадянської війни та тисяч загиблих. Країну врятували війська ООН, а виграли знову комуністи — історія в архівних фото

Джерела:

Anthony Clunies Ross, Petar Sudar. Albania's Economy in Transition and Turmoil, 1990-97. Ashgate, 1998.

Fred C. Abrahams. Modern Albania: From Dictatorship to Democracy in Europe. NYU Press, 2016.

Николай Зубов, Владимир Бескромный. Голодный бунт обманутых ростовщиков. Коммерсант, 11.03.1997.