31 рік тому у Вільнюсі радянські війська вбивали і давили танками протестувальників. Згадуємо, як Кремль силою намагався повернути Литву до СРСР — у 15 архівних фото

Тексти

Getty Images / «Бабель»

У березні 1990 року Литва першою з радянських республік оголосила про незалежність і вихід зі складу СРСР. У Кремлі, звісно ж, були проти. Тож спочатку намагалися задавити Литву економічними санкціями. А коли це не спрацювало, то у січні 1991-го відправили війська «відновлювати конституційний порядок». Вони захоплювали адміністративні будівлі, вузли звʼязку та перекривали транспортне сполучення. Кульмінацією став штурм телецентру у Вільнюсі у ніч із 12 на 13 січня. Його захищали тисячі беззбройних прихильників незалежності. Військові відтісняли людей за допомогою бронетехніки. У сутичках загинуло 14 цивільних, сотні було поранено. Такі дії засудили не лише за кордоном, а й у інших радянських республіках, які одна за одною почали виходити з Радянського Союзу. «Бабель» згадує про січневі події 1991 року у Вільнюсі у 15 архівних фото того періоду.

10 січня 1991 року глава СРСР Михайло Горбачов зажадав від литовського керівництва відмовитися від незалежності та відновити дію радянської Конституції. На фото: Мітинг на підтримку незалежності Литви під стінами парламенту у Вільнюсі, 10 січня 1991 року. Getty Images / «Бабель»

Ще за кілька днів до ультиматуму Горбачова до Литви почали перекидати десантників Псковської дивізії та бійців спецпідрозділу КДБ СРСР «Альфа». На фото: Радянський солдат під час інтервенції до Литви перед будівлею школи міліції у Вільнюсі, січень 1991 року. Getty Images / «Бабель»

Протягом 11—12 січня перекинуті війська за підтримки бронетехніки та радянського гарнізону у Литві почали захоплювати стратегічні обʼєкти у Вільнюсі та інших містах. На фото: Захоплення Будинку друку у Вільнюсі радянськими військовими, 11 січня 1991 року. Getty Images / «Бабель»

У відповідь голова Верховної Ради Литви Вітаутас Ландсберґіс закликав людей вийти на вулиці, щоб охороняти будівлі парламенту, телерадіоцентру, телевежі та інші обʼєкти. На заклик зʼїхалися тисячі людей з усієї країни. На фото: Литовці зводять барикади перед будинком парламенту у Вільнюсі, січень 1991 року. ltmkm.lt

Кульмінацією стали події ночі з 12 на 13 січня 1991 року, коли радянські військові взяли штурмом телецентр та телевізійну вежу у Вільнюсі, навколо якої в оточенні стояло кілька тисяч людей. На фото: Демонстранти біля телецентру у Вільнюсі, ніч із 12 на 13 січня 1991 року. Getty Images / «Бабель»

Під час штурму радянські військові відтісняли протестувальників танками та бетеерами, у хід пішли також вибухові пакети та бойові патрони. На фото: БТР намагається прорвати живе оточення навколо телецентру у Вільнюсі, ніч із 12 на 13 січня 1991 року. Getty Images / «Бабель»

На фото: Радянський танк під час штурму телецентру у Вільнюсі, ніч із 12 на 13 січня 1991 року. Getty Images / «Бабель»

Під телецентром загинули чотирнадцять мирних громадян та один боєць «Альфи», кілька сотень було поранено. Загалом у січневих сутичках у Вільнюсі, за різними даними, постраждали близько тисячі людей. На фото: Похорон загиблих під час штурму телецентру у Вільнюсі, 16 січня 1991 року. Getty Images / «Бабель»

На фото: Імпровізований меморіал загиблим біля телецентру у Вільнюсі, 18 січня 1991 року. Getty Images / «Бабель»

Вітаутас Ландсберґіс фактично жив у будівлі парламенту, під час штурму телецентру в ніч на 13 січня він намагався додзвонитися до Горбачова, але в Кремлі відповіли, що той спить. На фото: Вітаутас Ландсберґіс у приміщенні парламенту Литви, січень 1991 року. Getty Images / «Бабель»

Після захоплення телецентру протестувальники готувалися до того, що радянські війська підуть на штурм парламенту. На фото: Захисники парламенту, озброєні мисливськими рушницями, грають у шахи у вестибюлі будівлі, 19 січня 1991 року. Getty Images / «Бабель»

На фото: Барикада навпроти будівлі литовського парламенту у Вільнюсі, 20 січня 1991 року. Getty Images / «Бабель»

Після захоплення телецентру один із телеканалів Швеції став ретранслювати програми литовського телебачення, завдяки чому про ситуацію в Литві стало відомо в усьому світі. До висвітлення подій у Вільнюсі підключилися й інші кореспонденти. Дії Кремля засудили не лише на Заході, а й у союзних республіках — Україні, Білорусі, Казахстані та інших. На фо… Getty Images / «Бабель»

Зрештою Кремль не наважився на подальшу ескалацію. Керівники СРСР на чолі з Михайлом Горбачовим не взяли на себе відповідальність за події ночі з 12 на 13 січня та заявили, що не віддавали жодних наказів. У серпні СРСР довелося виводити війська з Литви, а на початку вересня — визнати її незалежність. На фото: Виведення радянських військ із Литви, 2… Getty Images / «Бабель»

На фото: Литовська дівчина сидить на статуї Леніна, яку незадовго до того демонтували у центрі Вільнюсу, 1 вересня 1991 року. Getty Images / «Бабель»

Ваші донати — це запорука нашої незалежності.