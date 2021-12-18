103 роки тому Одеса на сто днів стала провінцією Франції. Французи хотіли покінчити з більшовиками, але швидко заплуталися, хто з ким і за що воював в Україні — історія в архівних фото

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Вісімнадцятого грудня 1918 року французькі війська зайняли Одесу й оголосили, що беруть місто під свою протекцію. Це була частина кампанії з інтервенції військ Антанти та її союзників на теренах колишньої Російської імперії для боротьби з більшовиками. Французи пробули в Одесі трохи понад сто днів — до початку квітня 1919 року. За цей час вони намагалися домовитися і з білогвардійцями, які хотіли відновити імперію, і з Директорією УНР Симона Петлюри, який хотів збудувати українську державу. Але нічого не вийшло. А тут ще зʼявилися отамани, які то обʼєднувалися з кимось, то воювали проти своїх вчорашніх союзників. «Бабель» згадує історичний контекст тих подій і розповідає про короткий період, коли Одеса була під французьким протекторатом, в архівних фото 1918—1919 років.

Короткий історичний контекст

У 1917 році на тлі Першої світової війни розвалилася Російська імперія. Спочатку після лютневої революції ліквідували монархію. Потім у жовтні більшовики влаштували переворот і фактично розвʼязали громадянську війну. У той час різні народи, які входили до імперії, зокрема й український, почали боротися за свої національні держави.

Не лишилися осторонь й інші учасники Першої світової — Четверний союз і Антанта. Першим було вигідно послабити свого супротивника — Російську імперію, тому вони пішли на переговори з більшовиками та керівництвом УНР. У лютому 1918-го уклали Берестейський мир, за умовами якого Польща, Балтія, Україна та Закавказзя були зайняті військами Четверного союзу.

Антанта, навпаки, намагалася зберегти свого союзника Росію у форматі хоча б федерації. А ще — не допустити «експорту більшовицької революції» до Центральної та Західної Європи. Тому у грудні 1917 року Антанта та союзні держави розділили території колишньої Російської імперії на сфери впливу: Британії дісталися Північ та Кавказ, Франції — Україна з Кримом, Японії та США — Далекий Схід. Після поразки Четверного союзу в Першій світовій у листопаді 1918-го саме французи мали замінити австрійсько-німецькі війська на українських територіях. І свою інтервенцію Франція розпочала з десанту у великих причорноморських містах, одним з яких була Одеса.

У березні 1918 року до Одеси увійшли австрійські війська та ліквідували Одеську радянську республіку, яку в лютому встигли організувати більшовики. На фото: Фельдмаршал австро-угорської армії барон Едуард фон Бем-Ермоллі (праворуч) в Одесі, березень 1918 року. Getty Images / «Бабель»

Після капітуляції у Першій світовій війні в листопаді 1918 року австрійські війська почали відходити з України. Одеса перейшла під контроль війська гетьмана Павла Скоропадського. На фото: Австрійська артилерія на вулиці Великій Арнаутській в Одесі, 1918 рік. k.u.k. Kriegspressequartier

На початку грудня 1918 року до Одеси прибула французька ескадра на чолі з крейсером «Мірабо». Французи розраховували домовитися зі Скоропадським, щоб висадитися в Одесі, потім вирушити до Києва, а звідти — «добивати більшовиків у Москві». Але на той час режим гетьмана впав, а до міста увійшла армія Директорії УНР Симона Петлюри. На фото: Броненосец… Getty Images / «Бабель»

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ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Флот Антанти ввійшов у Чорне та Азовське моря, а їхні війська, крім Одеси, зайняли Севастополь Феодосію, Євпаторію, Ялту, Керч, Сімферополь, Херсон і Миколаїв. Це не сподобалося херсонському отаманові УНР Никифору Григорʼєву, який разом зі своїми солдатами перейшов на бік більшовиків. На фото: Офіцери британської військової місії на півдні України … National Archives at College Park

Французи намагалися створити якісь органи влади з місцевого населення. Але їм було важко розібратися, хто з ким і за що воює. Спочатку намагалися домовитися з білогвардійським лідером Антоном Денікіним, якого, на відміну від Петлюри, влаштовувала ідея відновлення «єдиної та неподільної Росії». На фото: Танки Renault із французькими солдатами, мирни… Wikimedia

Денікін вважався англійською креатурою, і французам це не подобалося. Тому на початку 1919 року до Одеси приїхав генерал Філіп Ансельм, який очолив штаб командування та забрав усю владу у свої руки. На фото: Генерал Ансельм із сином в Одесі, 1919 рік. ECPAD

Getty Images / «Бабель»

magesdefense.gouv.fr

У цей час в Одесі знову почали знімати фільми, а французькі поціновувачі кіномистецтва захоплювалися українською актрисою німого кіно Вірою Холодною. На фото: Віра Холодна, 1917 рік. Getty Images / «Бабель»

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Getty Images / «Бабель»

Розчарувавшись у Денікіні, французи розпочали переговори з Директорією та навіть погодилися визнати УНР в обмін на те, щоб спільними зусиллями боротися проти більшовиків. Але було вже пізно — до міста підступали червоні та отаман Григорʼєв, який перейшов на їхній бік. Наприкінці березня 1919 року на конференції в Парижі члени Антанти вирішили згорн… ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

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imagesdefense.gouv.fr

На фото: Жителі Одеси, які втекли з міста до приходу Червоної армії, у таборі в гирлі Дністра чекають, щоб сісти на французькі військові баржі, квітень 1919 року. Getty Images / «Бабель»

Шостого квітня до Одеси увійшли частини Червоної армії на чолі з Григорʼєвим, який вихвалявся, що особисто переміг французів. Але вже у травні 1919 року він очолив повстання проти більшовицької влади в Україні. Після поразки намагався обʼєднатися з Нестором Махном, але був убитий махновцями. На фото: Радянська демонстрація в Одесі після евакуації ф… Wikimedia

У серпні 1919 року білогвардійці вибили з Одеси червоних. Остаточно радянська влада встановилася в Одесі в лютому 1920 року. На фото: Техніка, яку залишили французи на Думській площі Одеси після евакуації, квітень 1919 року. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

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