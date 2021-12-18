103 роки тому Одеса на сто днів стала провінцією Франції. Французи хотіли покінчити з більшовиками, але швидко заплуталися, хто з ким і за що воював в Україні — історія в архівних фото

Вісімнадцятого грудня 1918 року французькі війська зайняли Одесу й оголосили, що беруть місто під свою протекцію. Це була частина кампанії з інтервенції військ Антанти та її союзників на теренах колишньої Російської імперії для боротьби з більшовиками. Французи пробули в Одесі трохи понад сто днів — до початку квітня 1919 року. За цей час вони намагалися домовитися і з білогвардійцями, які хотіли відновити імперію, і з Директорією УНР Симона Петлюри, який хотів збудувати українську державу. Але нічого не вийшло. А тут ще зʼявилися отамани, які то обʼєднувалися з кимось, то воювали проти своїх вчорашніх союзників. «Бабель» згадує історичний контекст тих подій і розповідає про короткий період, коли Одеса була під французьким протекторатом, в архівних фото 1918—1919 років.
Короткий історичний контекст
У 1917 році на тлі Першої світової війни розвалилася Російська імперія. Спочатку після лютневої революції ліквідували монархію. Потім у жовтні більшовики влаштували переворот і фактично розвʼязали громадянську війну. У той час різні народи, які входили до імперії, зокрема й український, почали боротися за свої національні держави.
Не лишилися осторонь й інші учасники Першої світової — Четверний союз і Антанта. Першим було вигідно послабити свого супротивника — Російську імперію, тому вони пішли на переговори з більшовиками та керівництвом УНР. У лютому 1918-го уклали Берестейський мир, за умовами якого Польща, Балтія, Україна та Закавказзя були зайняті військами Четверного союзу.
Антанта, навпаки, намагалася зберегти свого союзника Росію у форматі хоча б федерації. А ще — не допустити «експорту більшовицької революції» до Центральної та Західної Європи. Тому у грудні 1917 року Антанта та союзні держави розділили території колишньої Російської імперії на сфери впливу: Британії дісталися Північ та Кавказ, Франції — Україна з Кримом, Японії та США — Далекий Схід. Після поразки Четверного союзу в Першій світовій у листопаді 1918-го саме французи мали замінити австрійсько-німецькі війська на українських територіях. І свою інтервенцію Франція розпочала з десанту у великих причорноморських містах, одним з яких була Одеса.
Ми не розраховуємо на допомогу Антанти — лише на ваш донат.
Усе гаразд, просто хочемо попередити, що Бабель використовує файли cookies. Так ми аналізуємо трафік і налаштовуємо рекламу.