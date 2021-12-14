На Місяць висаджувалися шість разів! Командир останньої місії 49 років тому пообіцяв, що люди туди ще повернуться, але поки не вийшло. Згадуємо історію «Аполлона-17» — у 17 фото

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Getty Images / «Бабель»

Чотирнадцятого грудня 1972 року командир місії «Аполлон-17» Юджин Сернан перед тим, як вирушити назад на Землю, у прощальній промові пообіцяв, що люди ще повернуться на Місяць. Відтоді Сернан залишається останнім із 12 астронавтів шести місій, які ступили на місячну поверхню. У 2017 році він помер, не дочекавшись, допоки справдиться його пророцтво. Поки NASA продовжує переносити нову місячну місію, тепер на 2025 рік, «Бабель» згадує про останній політ людей на Місяць у складі місії «Аполлон-17» — у 17 архівних фото.

У 1970 році Конгрес США урізав фінансування NASA. Тому місія «Аполлон-17» стала останнім польотом на Місяць, хоча спочатку таких місій планувалося 20. На фото: Астронавт Рональд Еванс разом із фахівцями NASA обговорює деталі місії «Аполлон-17», 16 жовтня 1972 року. Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Старт «Аполлона-17» відбувся 7 грудня 1972 року, його вперше довелося затримати майже на три години через несправність обладнання. На фото: Персонал Центру управління запуском Космічного центру Кеннеді у Флориді проводить генеральну репетицію старту «Аполлона-17», 1 листопада 1972 року. Getty Images / «Бабель»

Для командира екіпажу «Аполлона-17» Юджина Сернана це був уже третій космічний політ, двоє інших астронавтів летіли в космос вперше. На фото: Юджин Сернан (сидить), пілот командного модуля Рональд Еванс (праворуч), пілот місячного модуля Гаррісон Шмітт (ліворуч), серпень 1972 року. Getty Images / «Бабель»

NASA

Getty Images / «Бабель»

Екіпаж «Аполлона-17» успішно вийшов на орбіту. Але перед тим, як вирушити до Місяця, зробив кілька витків навколо Землі. Увесь цей час Шмітт розповідав Центру управління про погоду в різних районах Земної кулі, постійно коригуючи свої прогнози. За це його прозвали «людиною-метеосупутником». На фото: Вигляд хмарного шару з ілюмінатора корабля «Аполл… Getty Images / «Бабель»

«Аполлон-17», на відміну від попередніх місій, вперше підлітав до Місяця за низького ранкового Сонця. На фото: Вигляд поверхні Місяця із Землею на задньому плані під час польоту місії «Аполлон-17», грудень 1972 року. Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Астронавти «Аполлона-17», як і дві попередні експедиції, мали автомобіль «Місячний ровер» з окремим каналом звʼязку із Землею. Його залишили на Місяці. На фото: Юджин Сернан здійснює тестову поїздку на «Місячному ровері», 12 грудня 1972 року. NASA

Сернан та Шмітт зібрали та привезли на Землю 110,5 кг зразків місячної породи. На фото: Гаррісон Шмітт бере проби місячного ґрунту, грудень 1972 року. Getty Images / «Бабель»

Панорама, знята Сернаном після розгортання антени «Місячного ровера». Разом зі Шміттом вони провели на поверхні Місяця рекордні 22 години 3 хвилини 57 секунд та проїхали на «Ровері» 35,7 км. На фото: Шмітт установлює панелі сонячних батарей, грудень 1972 року. NASA

З 13 на 14 грудня астронавти востаннє вийшли на поверхню Місяця. Шмітт першим піднявся в кабіну місячного модуля. Перед тим, як піти за ним, Сернан виголосив невелику промову. Ось його останні слова на Місяці: «Покидаючи Місяць, ми йдемо так само, як і прийшли і, з божою допомогою, повернемося — з миром і надією для всього людства». На фото: Юджин … Getty Images / «Бабель»

19 грудня екіпаж «Аполлона-17» повернувся на Землю, місія тривала 12 діб 13 годин 51 хвилину. На фото: «Аполлон-17» опускається у Тихому океані, 19 грудня 1972 року. Getty Images / «Бабель»

Через 52 хвилини після приводнення Сернана, Еванса та Шмітта доставили вертольотом на борт авіаносця. На фото: Сернан, Еванс і Шмітт (у помаранчевих костюмах зліва направо) готуються розрізати «Торт повернення», 19 грудня 1972 року. NASA

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