«Має бути чіткий план, куди вибігти з дому, де перечекати та сховатися». Заступник голови КМДА Андрій Крищенко — про те, як Київ готується до можливого вторгнення Росії

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Сергій Моргунов / «Бабель»

У поліції Андрій Крищенко працював 29 років. Відомим він став у квітні 2014-го — під час боїв з бойовиками за Горлівський відділ міліції Крищенко скинув з будівлі прапор «ДНР» і повернув туди прапор України. Після цього він пів року очолював райдержадміністрацію Словʼянська, потім — поліцію Харкова. А з грудня 2015-го Крищенко працював заступником голови Нацполіції та водночас начальником поліції Києва. Про результати роботи він звітував перед Київрадою та швидко зблизився з міською владою. Коли в Київській міськадміністрації та на комунальних підприємствах почалися обшуки, підлеглі Крищенка брали в них безпосередню участь. За місяць після відставки голови МВС Арсена Авакова Крищенко теж подав рапорт. А вже у вересні Київрада обрала його заступником голови Київської міськдержадміністрації (КМДА) з питань самоврядування. Це єдиний заступник Віталія Кличка, якого не має затверджувати Кабмін. У випадку з Крищенком це важливо — уряд навряд би підтримав кандидатуру щойно звільненого з МВС силовика. У КМДА Крищенко відповідає за безпеку міста, звʼязки з правоохоронними органами, створення територіальної оборони та муніципальної поліції. Про це і про те, чи готовий Київ до вторгнення Росії, Крищенко розповів кореспондентці «Бабеля» Оксані Коваленко. Після інтервʼю вона почала агітувати редакцію вступати до тероборони.

Перехід до КМДА

Почнемо з вашого звільнення. Улітку пішов голова МВС Арсен Аваков, але голова Нацполіції — ваш безпосередній керівник — залишився. Чому ви вирішили піти?

Настав час щось міняти. Постало питання, що мені треба перестати бути начальником поліції Києва. Я сказав: «Добре, я подаю у відставку, усе». Написав рапорт. Я офіцер і не ставив жодних запитань. Потім якийсь час на цю посаду шукали кандидатуру, і я чекав, доки знайдуть. Тому публічно про це стало відомо пізніше. Ще близько 10 днів я командував людьми — заздалегідь оголошувати про мою відставку було не зовсім правильно.

Ви знаєте, чому це сталося? До вас були претензії?

Ні, претензій щодо якості роботи, якоїсь недовіри мені ніхто не висловив.

А з новим головою МВС Денисом Монастирським ви розмовляли?

У день відставки була коротка розмова, 5—10 хвилин: «Ось рапорт» — «Так, добре». Я відповів: «Бажаю удачі». Усе.

Він не просив залишитись?

Ні. Рішення ухвалили остаточно. Мені ніхто не запропонував альтернативних варіантів.

Сергій Моргунов / «Бабель»

Коли ви були на посаді, спілкувалися з Офісом президента?

Начальник поліції Києва завжди має комунікації з Офісом президента, до цього — з Адміністрацією президента. Але це лише робочі питання, які стосуються забезпечення порядку в місті, — дуже багато акцій відбувається, зокрема в урядовому кварталі.

А з ким саме ви спілкувалися, не з [заступником голови ОП Олегом] Татаровим?

Ні, там є люди, відповідальні безпосередньо за роботу з правоохоронними органами. Наприклад, спілкувався зі співробітниками Управління держохорони про охорону громадського порядку навколо Офісу, в урядовій будівлі тощо.

А з Татаровим ви не спілкувалися?

Я знаю Татарова. Спілкувався з ним до того, як він прийшов до ОП, і після, але лише з робочих питань. Скажу так: я знайомий і з іншими співробітниками Офісу, зокрема із заступниками голови Офісу президента. Але жодних вказівок мені звідти не надходило.

Як ви потрапили до КМДА, хто запропонував, коли?

Через якийсь час після відставки Віталій Кличко запропонував мені стати його заступником із самоврядування. Мої сфери: координація правоохоронних органів, муніципальна безпека та територіальна оборона, цивільний захист і мобілізаційна робота.

Заступник голови КМДА з питань самоврядування — єдиний заступник Кличка, якого не має затверджувати Кабмін, лише Київрада. Чому пішли таким шляхом? Чи були побоювання, що уряд вас не підтримає?

Ми, щиро кажучи, не обговорювали це питання. Я навіть не знав, чи затвердить мене Київрада. Я багато років працював у Києві та весь цей час звітував перед депутатами Київради. Тому прийти ще раз і подивитися, чи підтримають вони мене, мені теж було цікаво.

Ви одразу погодилися на пропозицію Кличка?

Так, одразу.

Сергій Моргунов / «Бабель»

Давайте чіткіше поговоримо про ваші повноваження. Одна зі сфер — взаємодія з правоохоронними органами. Що це означає?

Загальна робота, взаємодія, вирішення якихось проблем у правоохоронних органах [Києва]. Наприклад, ми маємо програму «Безпечна столиця», у рамках якої правоохоронним органам виділяють гроші. Я ― людина, яка розуміє цю роботу, і буде правильно, якщо я її координуватиму.

Ви ― колишній заступник голови Нацполіції та колишній начальник поліції Києва. За останні пів року в КМДА та комунальних підприємствах пройшло багато обшуків, київська поліція в деяких із них брала участь. Виникає запитання: чи немає у вас конфлікту інтересів у цій ситуації?

Ми розглядали це питання [перед призначенням]. Юристи кажуть, що конфлікту інтересів немає. Поліція, прокуратура, інші органи й зараз продовжують виконувати свою роботу. У цій частині з ними працюють юристи, не я. У КМДА в мене немає завдання працювати у кримінальних справах, це поза моєю компетенцією. Взаємодія з правоохоронними органами — це технічна робота.

Обшуки проводила, зокрема, Нацполіція, а Кличко прямо говорив про політичну складову справ.

Щодо обшуків ще раз кажу: так, я працював. Мої підлеглі поліцейські Києва їх проводили. І голова КМДА нормально ставиться до цього: «Там, де є корупція, працюйте». Політичну складову прокоментував політик — обраний мер міста Віталій Володимирович Кличко. Він чітко дав своє бачення. Я не займаюсь юридичним супроводом цих кримінальних справ. Я не бачу, щоб були перетини з моїми нинішніми повноваженнями.

Перед призначенням ви з мером не обговорювали ці обшуки?

Ні. У мене чітко визначене коло обовʼязків. Ми спочатку говорили, що мер бачить мою роботу в координації правоохоронних органів, як ми її розуміємо та як це прописано в законах і Конституції.

Сергій Моргунов / «Бабель»

Коли Київрада підтримала вашу кандидатуру, у «Схемах» зʼявився сюжет про те, як юрист Костянтин Бойко привласнив низку причалів. Журналісти стверджували, що до схеми причетна поліція, називали ваше прізвище. Ви тоді написали у Facebook, що звернетеся до НАБУ, щоб вони перевірили всі факти. Перевірка пройшла?

Я написав заяву до НАБУ, знаю, що внесено кілька кримінальних проваджень, триває розслідування. Коли будуть результати, гадаю, це все опублікують. Говорити більше чи менше не хочу. Ви напишете так, як я сказав, але потім це перекручуватиметься в якихось анонімних [Telegram-каналах].

Безпека Києва

Давайте поговоримо про безпеку міста. Головна тема зараз — можливе вторгнення Росії, зокрема з використанням авіації. Згідно з різними джерелами, Київ може бути однією з цілей росіян. Як місто готується до такого сценарію?

Почнемо з бомбосховищ. Це старі, ще радянські конструкції, які переважно були на якихось великих підприємствах. Там є інфраструктура, вони добре укріплені та розраховані на велику кількість людей. Такі обʼєкти ми перевірили. Багато з них, на жаль, у приватній власності. Наш департамент безпеки та районні адміністрації видавали розпорядження, щоб упорядкувати їх. Частину відремонтували, щодо решти є питання. Минулого тижня ми обговорювали питання, що частину цих приміщень хочуть передати місту, але їхній стан незадовільний. Місто в такому вигляді їх взяти не може — спочатку треба впорядкувати.

Ще є обʼєкти подвійного призначення — їх понад 4 тисячі. Це підвали, підземні паркінги, підвальні магазинчики тощо. Багато з них перебувють у комунальній власності та в разі тривоги готові прийняти людей. Зараз ми проводитимемо розʼяснювальну роботу, щоб люди розуміли, що потрібно робити під час сигналу тривоги.

Зараз у багатьох будинках підвали зачинені на замки й туди не потрапити, хто має ключ — неясно. Їх відкриватимуть, перевірятимуть? Те саме з магазинами в підвалах.

КМДА бере на себе відповідальність за бомбосховища та приміщення подвійного призначення. Якщо у вашому будинку є такий підвал і він закритий, треба написати заявку до вашого ЖЕКу або ОСББ, потім це приміщення обстежує комісія, зокрема з представниками КМДА. Якщо воно придатне для використання як укриття, його промаркують, і люди знатимуть, що там можна ховатися. Про ключі треба буде домовлятися вже з керуючою компанією. Увесь алгоритм буде на сайті з понеділка. Щодо підвальних магазинів алгоритм такий самий.

Сергій Моргунов / «Бабель»

Чи є вже конкретні рекомендації, що робити? У разі атаки буде якась попереджувальна сирена чи ми дізнаємось вже за фактом?

З огляду на сучасні засоби ураження можемо [дізнатися за фактом]. Це не як у Другу світову війну, коли літали бомбардувальники, зараз можуть бути ракети. Є засоби попередження, є сирени, є оповіщення. На сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій повністю розписаний весь алгоритм. Ми зараз проводитимемо інформаційну кампанію. Але я побоююся, що ситуація може бути приблизно як із підготовкою до зими: усі знають, що настане зима, але до першого снігу їздять на лисій гумі.

А як взагалі мають працювати системи оповіщення?

Це звукові сигнали — сирени. Ми ці системи тестуємо постійно, але без звуку, плануємо проводити навчання. З наступного тижня ми розпочнемо інформаційну кампанію, щоб люди не лякалися, коли їх почують. А за кілька тижнів уже включатимемо сирени і будемо проводити навчання, щоб люди без паніки розуміли, що робити.

А якісь інші системи оповіщення ви використовуватимете?

Зупинимося на цій. Ми виходимо з того, що вона може діяти без світла і без стільникового звʼязку — тобто у критичних умовах.

Метро ви теж розглядаєте як бомбосховище? Співробітники метро підготовлені, щоб допомагати людям у разі атаки, щоб не було натовпу, паніки?

Думаю, ми проведемо тренінги з поліцією та співробітниками метрополітену.

Ви відповідаєте за безпеку в місті. Що можна сказати киянам, щоби вони не надто хвилювалися, але підготувалися?

Краще, аби все-таки трохи хвилювалися. Швидкість реакції залежить від індивідуальної підготовленості. Ми маємо бути морально і психологічно готові. Усі документи мають бути в доступному місці. Якщо є автомобіль, ключі повинні лежати так, щоб одразу їх схопити та вибігти. Треба розуміти, де розташоване найближче укриття — бомбосховище, обʼєкт подвійного призначення або придатний підвал, паркінг, метрополітен. Під рукою має бути зручний одяг, який можна швидко надіти і вибігти. Звичайно, у таких ситуаціях не потрібно користуватися ліфтами, краще спускатися пішки. Можливо, варто взяти якийсь мінімальний запас води та продуктів на перший час.

Якщо ви живете у приватному будинку, треба продумати, що ви робитимете, коли відключать газ, електрику. Бажано мати дизельний генератор, щоб зарядити батарейки, ліхтарик, телефон, якщо працюватиме мережа. У мене, наприклад, є похідна плитка з газовими балонами, треба щоб вони були заряджені. Плюс запаси їжі. Щоб перемогти кризову ситуацію, перш ніж вона виникне, у людини в голові має бути план дій.

Крищенко показує постер з рекламою бригади тероборони Києва Сергій Моргунов / «Бабель»

Ви сказали, що під рукою необхідно мати ключі від машини. А вона стане в нагоді, адже будуть затори, паніка.

Машиною ми можемо просто відʼїхати, наприклад, від великого будинку або в поле десь, де не дістане.

Евакуація цивільного населення в разі наступу Росії планується?

У разі потреби евакуація буде. У нас опрацьований план, прописано, як її проводити, місця збору тощо. Але на практиці ми евакуацію відпрацьовувати не будемо.

У січні наступного року набуде чинності закон про територіальну оборону. Вона підпорядковується командувачу сил територіальної оборони, але КМДА також має низку завдань. Які повноваження Київської міськадміністрації?

Ми вже 8 років живемо в умовах війни, тож територіальна оборона дуже потрібна. У мене є амбітне завдання — створити інфраструктуру та логістику для всіх цих цілей.

Мер Віталій Кличко як голова КМДА керує зоною територіальної оборони. Якщо почнеться війна, це буде військовий підрозділ і керуватимуть ним професійні військові, генеральний штаб тощо. А до цього ми беремо участь у створенні інфраструктури цих підрозділів. Це приміщення, ремонти, стоянки, транспорт, компʼютери — словом, це постачання. Також ми забезпечуємо виїзди на навчання, стрільби. Уже зараз є кілька батальйонів, які щосуботи навчаються, тренуються. Залучення резервістів — це теж наше завдання. Бригада має налічувати до 5 тисяч людей. Частина бригади складатиметься з професійних службовців — вони будуть в управлінні, навчатимуть людей. Інші — звичайні люди, які підписали з бригадою контракт, продовжують жити своїм життям і проходять підготовку. У разі війни вони мобілізуються. Терміни мобілізації — до доби. Так ми отримуємо готовий підрозділ, який уже проходив навчання, вміє користуватися зброєю, люди знають одне одного, пройшли принаймні мінімальні елементи тактичної підготовки.

У місті вже є бригада тероборони та два батальйони. Буде більше? Вони будуть у кожному районі?

Бригада складатиметься з десяти батальйонів — по батальйону в кожному районі. Штат остаточно ще не затвердили.

Яке завдання у цієї бригади?

Є тактичні обʼєкти, умовно, мости, є важливі енергоживильні, електрогенеруючі підприємства, обʼєкти критичної інфраструктури. Вона повинна їх охороняти. Плюс блок-пости та інші фільтраційні заходи — це теж відповідальність тероборони. Є ще антидиверсійна діяльність — цю частину виконуватимуть професійні військові, які готуватимуться саме для таких цілей. Я зустрічався з командувачем військ територіальної оборони, ми багато обговорювали, вони готують ще якісь законопроєкти, ухвали.

Сергій Моргунов / «Бабель»

У законі ще написано, що одне із завдань тероборони — підготовка громадян до національного спротиву. Про що йдеться, про партизанів?

Ми поки що не розглядаємо це питання. Наше завдання зараз — залучити якнайбільше резервістів, дати їм якесь початкове навчання та відпрацювати логістику зі збору людей. А те, про що ви кажете, на мій погляд, — завдання Сил спеціальних операцій. І набирати людей для таких цілей точно має не КМДА. Це не публічна діяльність.

Завдання КМДА — це рекрутинг у бригаду тероборони. Ви вже почали це робити?

Уже займаємося. Ми зробили постери, зняли відеоролики, їх мають показувати в метро, реклама буде на вулицях. Ось тут (показує постер) на фото — чинні резервісти, до речі, і чоловіки, і жінки. Буде медична служба, тож і медики нам потрібні.

Якщо людина хоче записатися до тероборони, куди їй звертатися. До неї може вступити кожен?

Наразі можна звертатися до військкомату. Інформацію можна дізнатися на сторінках у Facebook, вони є у бригади територіальної оброни та у двох батальйонів (у 130-го й у батальйону «Оболонь» ). Ще можна зателефонувати на гарячу лінію 063-651-44-46 або в цілодобовий колцентр 1551. У тероборону беруть людей віком від 18 до 60 років без особливих обмежень.

Без досвіду, усіх навчатимуть з нуля?

Після того як людина підпише контракт, вона пройде спеціальне навчання, є певний базовий курс підготовки. Навчання проводитимуться щосуботи, вони можуть бути й у класах, і на стрільбищах.

Залишаючи поліцію, ви сказали журналістам, що станете на облік у військкоматі. Стали?

Я уклав контракт на службу саме в резерві територіальної оборони.

Муніципальна поліція Києва

Повернемося до більш мирних тем. Віталій Кличко і ви, як я розумію, підтримуєте ідею створення муніципальної поліції. Про що йдеться?

Ідея муніципальної поліції виникла кілька років тому. І, можливо, тоді вона ще була не на часі. Ми зараз напрацьовуємо новий проєкт закону. У поліції зараз дуже багато завдань, у них не вистачає рук на все. Муніципальна поліція могла б взяти на себе всі дрібні справи — починаючи з вуличної нелегальної торгівлі, якихось дрібних сімейних сварок, [конфліктів] у школах і комунальних установах, боротьбу з незаконним паркуванням тощо.

Ми маємо муніципальне комунальне підприємство «Муніципальна охорона», яке фінансується з місцевого бюджету. І є амбітна мета — на її основі створити прообраз муніципальної поліції.

Із правом носіння зброї?

Ми плануємо, що це все-таки буде поліція — з усіма правами й обовʼязками.

Сергій Моргунов / «Бабель»

Ваші опоненти кажуть, що це створення приватних армій.

Дивіться, поліція передбачає не лише якісь права, але й дуже суттєві обмеження. Навпаки, якщо це буде муніципальна поліція, це не дозволить створювати під когось якісь структури. Вони підпорядковуватимуться муніципалітету, їх контролюватиме Київрада. Далі, якщо це поліція, буде прокурорський контроль, ДБР. І така модель існує в багатьох країнах світу. А ось що буде конкурентним — це забезпечення та рівень оплати. Ось тут, я думаю, усе буде дуже добре.

Коли ви плануєте подати законопроєкт?

Думаю, на обговорення та експертну оцінку проєкту зможемо представити десь із нового року.

Наразі є комунальне підприємство «Муніципальна охорона» та громадська організація «Муніципальна варта». Ці структури повʼязані, вони мають одного керівника — Ігора Марі. Разом це суміш охоронної агенції та дружинників, які були за радянських часів?

Так, з одного боку — дружинники, але про охоронну агенцію я б не говорив. «Муніципальна охорона» охороняє різні комунальні підприємства, зокрема школи, лікарні. Є парки, де зараз зʼявляються якісь красиві речі, що розвиваються, але є і вандали — ось від них охороняє «Муніципальна охорона». Або якщо є конфлікт із забудовником. Наприклад, події у Микільській Слобідці, коли забудовник намагався «відсувати» місцевих жителів. Там була комунальна земля, там задіяли «Муніципальну варту». Люди самі просили: «Дайте нам охорону».

Виходить, що, з одного боку, є багато хорошого — це робота для колишніх бійців АТО, яким треба адаптуватися до нового життя після війни. Але з «Муніципальною вартою» та «Муніципальною охороною» сталася низка скандалів, наприклад, вони разом із С14 розганяли табір ромів…

Так, табір ромів на Лисій горі у 2016 році. У цій справі є кримінальні провадження, є підозри. Тоді ми ще не мали комунального підприємства «Муніципальна охорона». А «Муніципальна варта» — це люди з різними переконаннями, із різних верств. Але загалом це те, про що я казав: коли ми створимо муніципальну поліцію, вони будуть обмежені, зокрема, законом про поліцію та вимогами до поліцейських.

Ми зараз думаємо посилити охорону шкіл. Там є тривожні кнопки, ще додаватимуться «групи швидкого реагування», які виїжджатимуть на виклики. Не завжди поліція встигає приїхати, якщо задіяна в серйозних подіях. Проте якщо невідомий прийшов до школи — це теж може бути небезпечно. Це перекриватиме «Муніципальна охорона».

Якщо Путін нападе, буде не до інтервʼю. А поки що підтримай нас донатом.