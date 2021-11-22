Росія має намір захопити Україну? Схоже, що так — про це говорять українські та західні розвідки. Ось що варто знати про можливе вторгнення

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Getty Images / «Бабель»

Наприкінці жовтня кілька американських ЗМІ, посилаючись на дані розвідки, написали, що Росія знову стягує війська до українських кордонів. Українська влада спочатку не звертала на це уваги — солдат і зброю під виглядом навчань Кремль стягнув до кордонів України ще у квітні. Але вже минулого тижня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов оприлюднив через американські ЗМІ карту можливого вторгнення Росії. За даними Буданова, Росія може розпочати операцію у січні-лютому 2022 року, а зараз на кордонах зібралося близько 100 тисяч російських військових. Співрозмовники «Бабеля», знайомі із ситуацією, кажуть, що зараз все виглядає небезпечніше, ніж у квітні, хоча щось прогнозувати неможливо: нападе Росія знову чи ні, знає лише одна людина — Володимир Путін. Кореспондентка «Бабеля» Оксана Коваленко зібрала все, що за цей місяць писали західні ЗМІ з посиланням на спецслужби, прогнози глави української розвідки Кирила Буданова та розповідає, що треба знати про нове вторгнення.

30 жовтня, американська газета The Washington Post

З посиланням на співрозмовників, близьких до керівництва США та ЄС, повідомлялося, що чисельність російських військ біля українських кордонів досягла квітневого рівня — тоді загроза російського вторгнення була дуже високою.

Газета цитувала директора аналітичної групи CNA Майкла Кофмана, що таке скупчення сил не схоже на навчання. Washington Post наводила дані секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова, про те, що після спільних навчань Білорусі та Росії «Захід-21» біля кордонів зібралося від 80 до 90 тисяч російських військових, не рахуючи десятків тисяч, що перебувають в окупованому Криму. Газета звертала увагу, що в останні місяці російська влада знову підвищила градус антиукраїнської риторики.

30 жовтня, реакція України

Розвідка Міноборони України спростувала інформацію про російські війська на кордоні та припустила, що це переміщення військ після завершення спільних навчань із Білоруссю.

1 листопада, американське видання Politico

Журналісти оприлюднили супутникові фотографії, зроблені Maxar Technologies 1 листопада поблизу українських кордонів. На фото видно скупчення танків та самохідної артилерії в районі російського міста Єльня — це близько 100 км від кордону з Білоруссю та близько 250 км від кордону з Україною. А в район навколо Брянська та Курська, неподалік північного кордону України, росіяни перемістили техніку 4 танкової дивізії. Politico стверджувало, що у цьому районі видно частини 1 гвардійської танкової армії.

2 листопада, голова ЦРУ їде до Москви

Президент США Джо Байден відправив до Москви главу ЦРУ Білла Бернса, щоб той попередив Росію — США стежать за ситуацією на кордоні з Україною. Помічник держсекретаря Карен Донфрід також була у цій поїздці, а потім вирушила до Києва, щоб поінформувати українську владу.

2 листопада, реакція України

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав повідомлення американських ЗМІ дезінформацією та додав, що таких масштабів скупчення російських військ на кордоні немає, а вся техніка, яка стоїть на кордоні, стояла там уже давно.

10 листопада, держсекретар США зустрівся з міністром закордонних справ України

Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою заявив, що США стурбовані, що Росія може спробувати повторити 2014 рік, «коли вона зосередила сили вздовж кордону, перейшла на суверенну українську територію». Президент Володимир Зеленський повідомив, що західні партнери поінформували Київ про збільшення концентрації російських військ біля кордонів з Україною. Він додав, що українська армія та розвідка готові до будь-якого сценарію, але розкритикував тих, хто у соцмережах зчинив паніку.

11 листопада, американське агентство Bloomberg

За словами журналістів видання, американські спецслужби повідомили європейських колег про можливе вторгнення Росії в Україну на тлі енергетичної та міграційної кризи в Європі.

14 листопада, британське видання Mirror

Стало відомо, що Велика Британія у разі вторгнення Росії в Україну готова відправити від 400 до 600 військовослужбовців — оперативну групу бійців спецпідрозділу SAS та Paras із 16 десантно-штурмової бригади. Це розвідники, медики, інженери та звʼязківці. За даними Mirror, у разі потреби військові готові прибути в Україні через 36 годин після команди. Готувати бійців почали після доповіді голів оборонних відомств та розвідки MI-6 британському премʼєр-міністру Борису Джонсону.

За інформацією «Бабеля», у Великій Британії справді є таке угруповання, але рішень перекидати його в Україну немає.

Тиждень з 15 до 21 листопада, брифінг розвідки США

За даними видання Foreign Аffairs, Сполучені Штати провели брифінг розвідки для двох українських високопосадовців. Після цього офіційний тон у Києві змінився — про можливу російську агресію почали говорити серйозніше.

14 листопада, британське видання Financial Тimes

Глава військової розвідки Кирило Буданов заявив, що за оцінками Києва, Росія розмістила близько 114 тисяч російських військових на півночі, сході та на півдні України, з них 92 тисячі — солдати сухопутних військ.

19 листопада, «Голос Америки»

Міністр оборони Олексій Резніков, перебуваючи в США з візитом, заявив в інтервʼю, що дані розвідок західних партнерів та України збігаються, але оцінки можуть відрізнятися. Він сказав, що Україна не панікує: за 8 років російської агресії до загрози вторгнення вже звикли. На запитання «Голосу Америки» про те, чи можлива велика переможна війна Росії з Україною, він відповів: «Не вірю в це».

19 листопада, видання Foreign Аffairs

Аналітики видання пишуть, що Путін найближчим часом може атакувати Україну. У статті його порівнюють з Іваном Грозним та Йосипом Сталіним. Видання нагадує, що Путін неодноразово називав розпад СРСР помилкою. При цьому видання зазначає, що Путін розуміє: Європа та Захід не протистоятимуть йому в разі нападу на Україну. «Путін, можливо, не почувається непереможним, але коли він дивиться на Європу без лідера і внутрішній хаос у Сполучених Штатах, він упевнений, що в нього розвʼязані руки у Східній Європі». Максимум, на що піде колективний Захід, вважає видання, — це публічні заяви та санкції.

Крім того, у виданні наголошують, що Путін неодноразово заявляв: розширення НАТО за рахунок України стане червоною лінією. Аналітики видання пишуть, що США мають посилити підтримку Україні та підготувати країну до партизанської війни.

20 листопада, колишній помічник Путіна Сурков написав статтю

У ній Владислав Сурков виправдовував війну «законами фізики». «Росія буде розширюватися не тому, що це добре, і не тому, що це погано, а тому що це фізика».

21 листопада, Military Times

Глава ГУР Буданов в інтервʼю виданню розповів про можливі сценарії нападу Росії та показав карту. За оцінкою розвідки, Росія може напасти взимку — у січні чи лютому. Вторгнення розпочнеться з нальотів авіації, за нею — артилерійські та бронетанкові атаки, потім повітряно-десантні атаки на сході, висадка десанту в Одесі та Маріуполі, а також вторгнення з боку Білорусі. Атака буде набагато більш руйнівною за все те, що ми бачили від 2014 року, вважає Буданов.

Мапа, яку показав Буданов. Військова розвідка так оцінила можливі напрямки атак із боку Росії. Праворуч у кутку вказано склад російських військових біля кордону порівняно з квітнем 2021 року, коли було попереднє загострення. Military Times

Буданов стверджує, що Росія піде і на психологічні операції, аби дестабілізувати Україну і не дати протистояти агресії. Наприклад, може спровокувати мітинги проти влади, щоб люди вимагали поміняти уряд. «І якщо їм [Росії] це не вдасться, тоді військові зроблять свою справу», — говорить Буданов. Він упевнений, що виступи антивакцинаторів організовані Росією. До таких самих операцій Буданов відніс «Вагнергейт» і кризу з мігрантами на кордоні між Польщею та Білоруссю.

21 листопада, Bloomberg

Версію Буданова підтвердили джерела в американській розвідці, на які посилається видання. Журналісти пишуть, що США минулого тижня поділилися розвідданими з деякими членами НАТО. За їхньою інформацією, російські війська почнуть атаку з Криму, атакують на кордоні з Росією та через Білорусь. Потенційно близько 100 000 солдатів братимуть участь в атаці на Україну. При цьому розрахунок на те, що їм доведеться діяти на великій території та бути готовими до потенційно тривалої окупації. За інформацією двох співрозмовників, приблизно половина тактичних груп вже зайняла свої позиції. Крім того, за версією видання, Москва викликала десятки тисяч резервістів. Вони ввійдуть у війну на пізньому етапі, коли тактичні батальйони прокладуть шлях углиб України. Публічно Росія не оголошувала про великий призов резервістів.

А що Росія?

Росія все заперечує, речник президента Дмитро Пєсков заявив, що повідомлення про підготовку до вторгнення — «ширма для агресивних намірів Києва повернути Донбас силовим шляхом». Однак Росія довго не визнавала, що Крим захоплюють саме російські солдати, і все ще заперечує свою участь у війні на Донбасі.

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