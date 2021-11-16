Криза на кордоні Польщі та Білорусі триває — мігранти йдуть на штурм, прикордонники будують укріплення. Це було б схоже на кіно, якби не було справжньою трагедією — 10 фото з кордону

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Getty Images / «Бабель»

На початку листопада 2021 року на польсько-білоруському кордоні почалася міграційна криза. Декілька тисяч біженців із Близького Сходу спробували прорватися на територію Польщі в районі прикордонного переходу в Кузьниці Білостоцькій, де вони поставили наметовий табір. Мігранти почали прибувати на кордон ще наприкінці літа. Восьмого листопада розпочався перший штурм мігрантами кордону, і з того часу польські прикордонники зафіксували вже понад двісті спроб прориву, одна спроба була вдалою. Також до проривів готуються і прикордонники у Литві. Криза виявилася рукотворною — мігрантів спеціально запрошують до Білорусі, обіцяють коридор у ЄС, а потім білоруські військові женуть їх колонами до польського кордону. Це підтверджують деякі мігранти — вони навіть платили гроші за можливість вильоту в Мінськ і переправляння до Польщі. Самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко фактично не заперечує цього і навіть погрожує перекрити газ Європі, якщо вони закриють кордони для мігрантів. Європейські країни та США готують відповідь — новий пакет санкцій для Лукашенка, білоруських чиновників, авіакомпаній та туроператорів. Ірак офіційно заявив, що готовий забрати своїх громадян назад. Але чим і коли закінчиться криза, сказати складно — 15 листопада мігранти знову пішли на штурм, тепер уже на прикордонному переході Брузги — Кузьниця. А на допомогу полякам вирушили британські військові інженери. Увесь цей час у мережі щодня зʼявляються сотні фото та відео з кордону та з табору біженців. Які з них правдиві, а які постановочні — іноді сказати складно, так само як і правильно їх інтерпретувати. «Бабель» зібрав десять фотографій, які передають атмосферу кризи на кордоні Польщі та Білорусі.

Спроба прориву кордону мігрантами, 8 листопада 2021 року. Getty Images / «Бабель»

Мігранти на кордоні у Гродненській області, 8 листопада 2021 року. Getty Images / «Бабель»

Вертоліт над кордоном Польщі та Білорусі, 8 листопада 2021 року. Getty Images / «Бабель»

Мігранти на кордоні Польщі та Білорусі несуть тіло, 8 листопада 2021 року. Польська влада повідомляє, що вже загинуло кілька мігрантів та один польський солдат. Усі смерті поки що називають нещасними випадками. Getty Images / «Бабель»

Польські (на передньому плані) та білоруські прикордонники (на задньому плані) стоять поруч із групою мігрантів в імпровізованому таборі на кордоні між Білоруссю та Польщею неподалік Білостока, на північному сході Польщі, 20 серпня 2021 року. Getty Images / «Бабель»

Польські правоохоронці спостерігають за мігрантами на кордоні, 8 листопада 2021 року. Getty Images / «Бабель»

Мігранти прориваються через кордон на прикордонному переході «Кузьниця», 15 листопада 2021 року. Getty Images / «Бабель»

Мігранти в таборі на прикордонному посту «Брузги» недалеко від польського прикордонного переходу «Кузьниця», 15 листопада 2021 року. Getty Images / «Бабель»

Мігранти отаборилися на прикордонному КПП «Брузги» неподалік польського прикордонного переходу «Кузьниця», 15 листопада 2021 року. Getty Images / «Бабель»

На цьому рекламному зображенні, яке випустило Міністерство національної оборони Польщі, солдати польських збройних сил патрулюють кордон 9 листопада 2021 року в Кузьниці, Польща. Getty Images / «Бабель»

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