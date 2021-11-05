«Я міг подзвонити будь-кому і сказати: Чуєш, ти?» Арсен Аваков мовчав чотири місяці, а тепер дав інтервʼю каналу олігарха Ахметова. Про відставку, Порошенка, Зеленського та своє повернення — переказ

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Чотири місяці тому Верховна Рада звільнила Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ, його місце зайняв Денис Монастирський. Після відставки Аваков відпочивав в Італії, постив фото в Instagram, пив вино, а потім захворів на коронавірус. Одужавши, своє перше велике інтервʼю після звільнення Аваков дав програмі «Народ проти» з Наташею Влащенко на телеканалі «Україна 24» олігарха Ріната Ахметова. Кореспондент «Бабеля» Маша Жартовська із сумом подивилася ефір, де Авакову трохи понад години ставили нудні запитання. Колишнього міністра, який провів на посаді 7,5 років, не запитали про розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета й активістки Катерини Гандзюк, про «рюкзаки», у скандалі з якими замішаний його син; про справу Сергія Стерненка та багато про що ще. Натомість запитали про відставку, тиск колишнього президента Петра Порошенка та нинішнього Володимира Зеленського на Міністерство внутрішніх справ і про повернення до політики. Ось що розповів Аваков.

Про себе зараз

Навантаження з плечей пішло. З ранку тепер прокидаєшся і дивишся не зведення та плани на день о пʼятій ранку, а новий кліп Тіни Кароль чи новини у світі технологій. Це не означає, що я не цікавлюся рештою. Цікавлюсь і рефлексую навіть.

Про свою роботу міністром МВС

Ці 7,5 років — час великого навантаження, випробувань і відповідальності. У нас дуже незбалансована правоохоронна система. Тому потрібен був сильний міністр — на кшталт мене. Я міг подзвонити будь-кому і сказати: «Чуєш, ти? Ти що собі дозволяєш? Ти як собі дозволяєш тиснути на цих самих? Ти хто такий, прокуроре? Що ти викликаєш до себе патрульного і кажеш, як йому поводитися при зупинці машини?» Я цим займався, я їх захищав, це моя функція така була, зараз цього балансу немає.

Про свою відставку

Одна з причин моєї відставки — Аваков надто сильний і надто незалежний міністр. Можливо, керівництву партії «Слуга народу» здалося, що попереду вибори, [...] ця команда [у МВС] сильна і люди там сильні, але чи нам таке треба? Нам [«Слузі народу»] потрібні беззаперечні виконавці, і здатних багато на що замінили на здібніх на все.

Про роль добробатів та Іловайськоу трагедію

2014-й був найважчий рік. Добробатів було 30, і в перші місяці війни їхня роль була дуже важлива. Вони стали щитом. Були героїчні речі, а були трагічні. Були події під Іловайськом, щодо яких дуже багато спекуляцій, там загинули щонайменше 366 наших бійців, серед них дуже багато хлопців із добробатів. У мене великі претензії до Генштабу та [Віктора] Муженка, особливо до тих коментарів, які він собі дозволяє. Вони потворні, він іноді переходить межі та дозволяє собі хамсько-образливі речі щодо людей, які там загинули, — це неприпустимо. В Іловайській трагедії винна Російська Федерація. На той час 10 батальйонів тактичних груп Росії прорвали наш кордон, наша військова розвідка дізналася про це останньої миті. Я дзвонив до того ж Муженка і тодішнього міністра оборони по пʼять разів [на день], мені казали, що допомога, танкова група, ось-ось буде. Усі боялися добробатів, не хотіли їм давати важке озброєння, танки. А потім сталося те, що сталося. І зовсім ідіотські домовленості зі штабом Російської Федерації нашого Генштабу, коли наших хлопців повели коридором і розстріляли там. У Муженка багато достоїнств, він багато речей робив правильно, але, як і кожна людина, він помилявся.

Про наступника Дениса Монастирського

Я з повагою ставлюся до Дениса Монастирського. Він дуже інтелігентна, пристойна людина, але я не знаю, яким він буде міністром, я бажаю йому лише найкращого. Міністр внутрішніх справ не повинен бути міністром «чого бажаєте». Це має бути людина, яка повинна говорити «так», коли потрібно говорити «так», і тверде «ні». Ця людина має брати на себе відповідальність. Як буде — не знаю.

Про вплив Петра Порошенка

Порошенко дуже хотів [впливати на Авакова] і він це постійно робив. Значна частина енергії йшла, щоб від цього відбиватися, замість того щоб творити. Петро Олексійович мав баланс у парламенті та у владі. Тому ми могли з ним розмовляти дуже спокійно. Він міг влаштовувати провокації, постійно займався цим. Ми потім розмовляли, один на одного уважно дивилися, віч-на-віч, при інших людях і говорили: «Давай з чистого аркуша і заново».

Про вплив Володимира Зеленського

Коли я починав працювати із Зеленським, він запитав мене: «Як ви хочете працювати?» Я сказав: «Щоб ми мали комфортні відносини, щоб я міг творити, реалізовувати стратегії, щось готувати фундаментальне, що дасть ефект через пʼять років, витрачати все на інтриги — не можна». Але я побачив, що це все вивітрюється в інтриги. Мені кажуть: «Навіщо поліцейські спеціально зупиняють депутатів від «Слуги народу», чому так виходить, що трьох депутатів затримали?» Я говорю: «Бо це робота [поліцейських], а ви думайте, як підбирати [адекватних] депутатів».

Про Раду національної безпеки й оборони та санкції

Коли РНБО перетворилася на хайпі на [апарат] штампування санкцій — це неприпустимо. Ми хоч завтра можемо запровадити санкції проти якоїсь Microsoft. Але запровадити санкції проти громадянина України не можна — закон не передбачає. Коли йшлося про ситуацію з Медведчуком, там історія на межі. Медведчук — теж громадянин України, але висунуті звинувачення [у державній] зраді. Коли ти штампуєш список із 30 осіб і [на засіданні РНБО] 9 із 10 знають, що пана Сеяра включили до списку не через те, що він був контрабандистом 5 років тому, а тому що спонсорує опозиційний сайт «Цензор.нет» — це не годиться.

Про монобільшість

[Влада] обмежена рівнем підтримки. Люди припинили підтримувати [владу], як на початку. Монобільшість зіграла поганий жарт. Я дуже не хочу, щоб був якийсь Майдан чи якісь сутички. Є механізм виборів, дострокових виборів, розпуск парламенту, якщо він не здатний. Ними треба скористатися.

Про Володимира Зеленського

Минуло два роки, багато в чому президент Зеленський став зовсім іншою людиною, став досвідченішим, отримав багаж знань, дуже добре почав орієнтуватися в низці речей. Але навіть якщо Зеленський буде генієм і набереться ще досвіду, він не може [розбиратися в усьому]. Тому газу немає, вугілля немає. [Отримали] 3 мільярди доларів від МВФ. Купуйте вугілля, газ. Куди вони ці гроші витратили? На «Велике будівництво». Ми зараз замерзнемо взимку. Міністри приходять до кабінету президента, а він каже: «Пропоную щось», а вони: «Блискуче, це геніально, пане президенте! Браво». Якби там сидів капосний Аваков, він би сказав: «Ви що, з глузду зʼїхали?» А там уже немає таких, які кажуть: «Збожеволіли!»

Про свій політичний проєкт

Україна задовбалася від усіх цих приватних проєктів. Виліз політик і каже: «Усе, я будую свій проєкт, маю 2 відсотки, давайте домовлятися». Я — прихильник балансу. Баланс — моя релігія. Я відкидаю крайні погляди — крайній правий, крайній лівий. Я — центрист. Чим я хочу займатися? Так, це політика, це буде. Я добрий продюсер і добрий організатор.

За переказ цього інтервʼю Арсен Аваков (як завжди) нічого не заплатить. Уся надія на ваш донат.