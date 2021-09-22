82 роки тому СРСР і нацистська Німеччина провели військовий парад у Бресті після захоплення Польщі. Сьогодні Росія називає це «визвольним походом», а ми згадуємо, як було насправді — у 15 фото

Двадцять другого вересня 1939 року в ході Другої світової війни радянські та німецькі частини провели спільний військовий парад у Бресті на території розгромленої і окупованої Польщі. Питання про спільний розподіл Польщі було фактично вирішене ще в серпні 1939 року, коли Німеччина і СРСР підписали пакт Молотова — Ріббентропа. Німецька армія вторглася на польську територію 1 вересня 1939 року, радянська — 17 вересня. У радянській історіографії приводом для вторгнення називали «воззʼєднання братніх народів України та Білорусі» — до складу Польщі на той час входили сучасні українські та білоруські території. Подібної риторики дотримується і сучасне керівництво Росії. У річницю вторгнення, 17 вересня, МЗС РФ назвало цю агресію «визвольним походом» і не згадало про співпрацю Німеччини і СРСР на початку Другої світової. «Бабель» у 15 архівних фото нагадує, як Радянський Союз і Німеччина окупували Польщу, як проводили свій найвідоміший спільний військовий парад і як органи НКВС розстрілювали десятки тисяч полонених поляків у Катині.
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