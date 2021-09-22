82 роки тому СРСР і нацистська Німеччина провели військовий парад у Бресті після захоплення Польщі. Сьогодні Росія називає це «визвольним походом», а ми згадуємо, як було насправді — у 15 фото

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Двадцять другого вересня 1939 року в ході Другої світової війни радянські та німецькі частини провели спільний військовий парад у Бресті на території розгромленої і окупованої Польщі. Питання про спільний розподіл Польщі було фактично вирішене ще в серпні 1939 року, коли Німеччина і СРСР підписали пакт Молотова — Ріббентропа. Німецька армія вторглася на польську територію 1 вересня 1939 року, радянська — 17 вересня. У радянській історіографії приводом для вторгнення називали «воззʼєднання братніх народів України та Білорусі» — до складу Польщі на той час входили сучасні українські та білоруські території. Подібної риторики дотримується і сучасне керівництво Росії. У річницю вторгнення, 17 вересня, МЗС РФ назвало цю агресію «визвольним походом» і не згадало про співпрацю Німеччини і СРСР на початку Другої світової. «Бабель» у 15 архівних фото нагадує, як Радянський Союз і Німеччина окупували Польщу, як проводили свій найвідоміший спільний військовий парад і як органи НКВС розстрілювали десятки тисяч полонених поляків у Катині.

Першого вересня 1939 року німецькі війська вторглися до Польщі. Щоб створити привід для нападу, загони СС увечері 31 серпня 1939 року інсценували напад Польщі на німецьку радіостанцію в прикордонному місті Глайвіц. На фото: німецькі солдати ламають польський прикордонний шлагбаум у Сопоті неподалік від Гданської затоки, 1 вересня 1939 року. Wikimedia

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Незважаючи на запеклі бої, польська армія з важкими втратами була змушена відступати до Варшави. На фото: полонені польські солдати після капітуляції військово-морської бази Вестерплатте під Данцигом, 7 вересня 1939 року. Getty Images

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Польська армія не могла боротися на два фронти, тому радянські війська за кілька днів окупували східні території тодішньої Польщі. На фото: перша зустріч німецьких та радянських офіцерів авангарду після вторгнення до Польщі, 19 вересня 1939 року. Getty Images

14—17 вересня 1939 року німецькі війська окупували місто Брест, яке на той момент входило до складу Польщі. 20 вересня до міста підійшли радянські частини танкової бригади генерала Семена Кривошеїна, і почалися переговори про передачу Бреста під контроль радянських військ, позаяк він входив до «сфери впливу» СРСР за пактом Молотова — Ріббентропа. Н… Getty Images

До 22 вересня 1939 року переговори були улагоджені. Цього ж дня в Бресті відбувся спільний парад радянських і німецьких військ. На фото: на пʼєдесталі в першому ряду — німецький генерал Гайнц Гудеріан (ліворуч) і Семен Кривошеїн приймають парад у Бресті, 22 вересня 1939 року. Wikimedia

Радянська танкова колона проходить повз групу німецьких мотоциклістів під час параду в Бресті 22 вересня 1939 року. На передньому плані командирський танк Червоної армії Т-26 зразка 1933 року. Wikimedia

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Подібні спільні паради відбувались і в інших містах. Але подію в Бресті детально відзняли німецькі пропагандисти. Так Німеччина хотіла показати Англії та Франції, що СРСР є її союзником. У самому Союзі парад не афішували і називали його «урочистий марш» або «церемоніальна хода». На фото: радянські і німецькі солдати під час спільного параду в Брест… Wikimedia

У 1940 році органи НКВС розстріляли понад 20 тисяч польських громадян і військовополонених. Одне з місць масових розстрілів — Катинський ліс у Смоленській області. Радянське керівництво заперечувало свою причетність до цього воєнного злочину аж до 1990 року. На фото: масове поховання в Катинському лісі, яке виявили німці після окупації Смоленської … Getty Images

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