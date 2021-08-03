Завтра розпочнеться 10-й Київський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів. У вас ще є шанс придбати квитки! Ось 10 короткометражок, на які варто звернути увагу

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Бандус Катя / «Бабель»

З 4 по 8 серпня відбудеться 10-й Київський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів (KISFF). У програмі фестивалю — 29 тематичних кінопрограм, до яких увійшли 179 короткометражних стрічок з усього світу. Серед головних тем цьогорічного фестивалю — фемінізм, гендерна та національна ідентичність, кохання та джентрифікація. «Бабель» зібрав 10 найцікавіших фільмів позаконкурсної програми — від драми Самеха Алаа «Я боюся забути твоє обличчя», яка отримала головну нагороду Каннського кінофестивалю, до фільму Нарімана Алієва «Без тебе» — та підказує, на що звернути увагу. Абонементи та квитки на фестиваль можна придбати тут.

Драма «Я боюся забути твоє обличчя»

Програма: Фестивальні хіти. Блок І

I Am Afraid to Forget Your Face / режисер — Самех Алаа / у головних ролях — Нурхан Ахмед, Сеїф Хамеда / тривалість — 15 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній / рейтинг IMDb — 7,2.

Про що фільм. Адам не бачив свою кохану вже понад два місяці. На 82-й день він вирушає у небезпечну подорож, щоб знову з нею зустрітися. Драму «Я боюся забути твоє обличчя» визнали найкращим арабським короткометражним фільмом на кінофестивалі в Ель-Гуні. Стрічка також стала першим єгипетським фільмом, який отримав головну нагороду Каннського кінофестивалю за короткометражний фільм.

Драма «Дастін»

Програма: Фестивальні хіти. Блок І

Dustin / режисер — Наїля Ґіґе / у головних ролях — Дастін Мухвіц, Фелікс Маріто / тривалість — 20 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній / рейтинг IMDb — 7,2.

Про що фільм. Трансжінка Дастін, її хлопець Фелікс та їхні друзі Рая і Хіан розважаються на рейві на старому складі. Вони танцюють і вживають наркотики. Зрештою, cитуація виходить з-під контролю. Чотирьох друзів виганяють з клубу. Проте для Дастін та її друзів вечірка лише починається. У 2020 році «Дастін» увійшов до програми Тижня критики Каннського кінофестивалю, однак через пандемію коронавірусу показ скасували. На Міжнародному кінофестивалі у Торонто стрічка виграла премію IMDbPro Short Cuts Award як найкращий міжнародний короткометражний фільм.

Драма «Філіпіньяна»

Програма: Фестивальні хіти. Блок ІІ

Filipiniana / режисер — Рафаель Мануель / у головних ролях — Саншайн Теодоро, Елль Веласко / тривалість — 24 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній / рейтинг IMDb — 7,2.

Про що фільм. Ізабель — нова працівниця на полі для гольфу. Дівчина лише знайомиться зі своїми обов’язками, проте що більше часу вона проводить на роботі, то більше усвідомлює, що світ гольф-клубу віддзеркалює соціальний устрій Філіппін, з його величезним розривом між багатими та бідними. «Філіпіньяна» — стрічка-переможець кінофестивалю Short Shorts Film Festival & Asia, який проводився цьогоріч у Токіо у гібридному форматі. У 2020 році стрічка отримала Срібного ведмедя — Гран-прі журі Берлінале.

Роуд-муві «Без тебе»

Програма: Український короткий метр: становлення

Sensiz / режисер — Наріман Алієв / у головних ролях — Февзі Білялов, Ремзі Білялов / тривалість — 14 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній / рейтинг IMDb — 7,2.

Про що фільм. Двоє чоловіків їдуть на день народження до старшого брата. Дорогою автівка ламається. Шансів знайти допомогу — небагато, тому брати вирішують пройти решту шляху пішки. Алієв присвятив фільм брату, який загинув в автокатастрофі. У зйомках брали участь його родичі. Премʼєра «Без тебе» відбулася у лютому 2016 року на Берлінському міжнародному кінофестивалі.

Трагікомедія «Випускʼ97 »

Програма: Український короткий метр: становлення

Graduation'97 / режисер — Павло Остріков / у головних ролях — Олександр Пожарський, Олеся Островська / тривалість — 19 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній / рейтинг IMDb — 7,9.

Про що фільм. Роман живе у провінційному містечку і заробляє на життя тим, що ремонтує телевізори та продає антени. Він веде усамітнене життя, проте усе змінюється, коли в місто повертається його однокласниця Люда. Роман давно у неї закоханий і намагається зробити усе можливе, щоб не втратити її знову. Світова премʼєра стрічки відбулася у 2017 році на 8-му Одеському міжнародному кінофестивалі. Вона отримала головний приз у національній короткометражній програмі.

Драма «Коханець з Маніли»

Програма: Любовний настрій

Manila Lover / режисер — Йоганна Пююккьо / у головних ролях — Анджелі Баяні, Ойвінд Брандтсег / тривалість — 27 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній / рейтинг IMDb — 6,8.

Про що фільм. Норвежець Ларс утікає від своїх фінансових проблем до столиці Філіппін Маніли. Тут він знайомиться з місцевою жінкою Ебігейл. Чоловік закохується і освідчується Ебігейл, однак вона не поспішає пов’язувати з ним життя. Прем’єра стрічки відбулася 2019 року, на Тижні критики Каннського кінофестивалю.

Сатирична комедія «Наслідки фемінізму»

Програма: Піонерка кіно: Аліс Ґі-Блаше

Les résultats du féminisme / режисер — Аліс Ґі-Блаше / у головних ролях — актори невідомі / тривалість — 7 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній / рейтинг IMDb — 6,6.

Про що фільм. «Наслідки фемінізму» — один з найвідоміших фільмів першої жінки-режисерки Аліс Ґі-Блаше. Знятий у 1906 році, він зображує суспільство, у якому гендерні ролі — нестандартні. Чоловіки шиють, перуть білизну та доглядають за дітьми, тоді як жінки п’ють алкоголь, читають газети та б’ються через чоловіків. Загалом у програмі фестивалю 13 фільмів Аліс Ґі-Блаше, знятих у період між 1898 і 1907 роками.

Драма «Хто є жінка?»

Програма: FEM* RIOT

Hva er en kvinne?/ режисер — Марін Госкйольд / у головних ролях — Міна Алетте Ховік, Єва Юганссон, Луїза Левенберг / тривалість — 14 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній / рейтинг IMDb — 6,9.

Про що фільм. Один з найяскравіших фільмів програми FEM* RIOT фокусується на проблемі гендерної ідентичності. В основі сюжету — ситуація у жіночій роздягальні. Одна з відвідувачок просить трансгендерну жінку піти. Після цього розпочинається дискусія про те, чи може людина, яка народилася чоловіком, бути справжньою жінкою.

Анімаційний горор «Пси-привиди»

Програма: Анімаційне божевілля

Ghost Dogs / режисер — Джо Каппа / у головних ролях — Джо Каппа, Шейн Дуган, Олівія Кармел / тривалість — 11 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній / рейтинг IMDb — 7.

Про що фільм. «Пси-привиди » — одинадцятихвилинний абсурдистський горор про песика, який потрапляє у нову родину. Залишившись сам удома, він блукає порожніми кімнатами, де натрапляє на привидів інших собак, які були улюбленцями його господарів. Прем’єра стрічки відбулася у 2021 році, на кінофестивалі Sundence. Фільм отримав схвальні відгуки критиків не лише за майстерну анімацію, а й за продуманий сюжет.

Драма «Небачена ріка»

Програма: Крізь В’єтнам

The Unseen River / режисер — Фам Нґок Лан / у головних ролях — Мін Чау, Хоанг Ха / тривалість — 23 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній / рейтинг IMDb — 6,5.

Про що фільм. Меконг — одна з найбільших річок Азії. The Unseen River фокусується на трьох пов’язаних з нею історіях: про молоду пару, яка відвідує футуристичний храм, про двох закоханих, що випадково возз’єднуються через 30 років після розлуки, та про чорно-білого песика. У 2021 році The Unseen River номінували на Спеціальний приз журі за короткометражний фільм на Sundance Film Festival. Минулоріч стрічка також отримала низку номінацій на Міжнародному кінофестивалі у Локарно, Нью-Йоркському кінофестивалі та Міжнародному кінофестивалі у Чикаго.

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