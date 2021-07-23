У Токіо відкрилася «ковідна» Олімпіада-2020. Церемонія пройшла на порожньому стадіоні, під яким протестували. Але фотографії все одно гарні. Негайно подивіться їх!

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FRANCK FIFE / Contributor / Getty Images

Двадцять третього червня о 14:00 почалося відкриття Літніх Олімпійських ігор у Токіо. Через пандемію Міжнародний олімпійський комітет переніс ігри на рік вперед, але у назві залишив рік 2020-й. За рік ковід нікуди не подівся, тому ця Олімпіада — унікальна за заходами безпеки. Маршрут традиційної естафети олімпійського вогню пройшов обабіч міст і без глядачів. Подивитися на самі ігри наживо зможуть тільки японці — іноземних глядачів не буде. Всі спортсмени пройшли вакцинацію, а їхні контакти між собою в олімпійському селищі строго обмежені. Попри заходи на коронавірус уже захворіло 15 осіб з персоналу Олімпіади й один супроводжувач з команди спортсменів, але його імʼя і країну не розголошують. Кваліфікаційні ігри почалися ще до відкриття — в бейсболі, софтболі, футболі та стрільбі. Чотири українські спортсмени вже пройшли кваліфікацію зі стрільби з лука. А під стадіоном зібралися японці, які протестують проти проведення Олімпійських ігор під час пандемії. Як пройшло відкриття найзакритішої Олімпіади в історії — дивіться в фотографіях. Запис онлайн-трансляції можна подивитися тут.

Церемонія відкриття на Олімпійському стадіоні. Спортсмен стоїть у промені світла під час виступу, 23 липня 2021 року, Токіо. Getty Imades / Picture alliance / Contributor

Президент Франції Емманюель Макрон на Олімпійському стадіоні в Токіо під час церемонії відкриття Олімпійських ігор 2020 року, 23 липня 2021 року. Dylan Martinez - Pool / Pool / Getty Images

Порожній Олімпійський стадіон перед церемонією відкриття Олімпійських ігор 2020 року, 23 липня 2021 року, Токіо. Icon Sportswire / Contributor

Артисти танцюють під час церемонії відкриття Олімпійських ігор 2020 року в Токіо на Олімпійському стадіоні, 23 липня 2021 року. Jamie Squire / Staff / Getty Images

Підняття національного прапора Японії під час церемонії відкриття Олімпійських ігор 2020 року на Олімпійському стадіоні в Токіо, 23 липня 2021 року. FRANCK FIFE / Contributor / Getty Images

Прапороносці української команди Олена Костевич і Богдан Нікішин очолюють делегацію під час церемонії відкриття Олімпіади-2020, 23 липня 2021 року, Токіо. MARTIN BUREAU / Contributor / Getty Images

Феєрверк на Олімпійському стадіоні під час церемонії відкриття Олімпіади-2020, 23 липня 2021 року, Токіо. Hannah McKay - Pool / Pool / Getty Images

Поліцейські під час церемонії відкриття Олімпійських ігор 2020 року блокують протестувальників біля Олімпійського стадіону, Токіо, 23 липня 2021 року. YUKI IWAMURA / Contributor / Getty Images