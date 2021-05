Ми дуже (дуже!) чекали продовження «Друзів» — і воно нарешті вийшло! До прем’єри згадуємо, як підбирали ідеальний каст — Еністон та Кокс помінялися місцями, Швіммер закінчував кар’єру, а зйомки саботувала інша компанія

Тексти

Двадцять сьомого травня на HBO Max вийшов фільм «Друзі: Воззʼєднання» (Friends: The Reunion). У ньому зірки серіалу «Друзі» зібралися разом і пригадали найяскравіші моменти шоу та відповіли на питання про зйомки серіалу. З нагоди прем’єри «Бабель» прочитав книжку Келсі Міллер Iʼll Be There For You: The One about Friends і розповідає, як Марта Кауфман та Девід Крейн вигадали ідею серіалу та знайшли ідеальних акторів на головні ролі. А ще ділиться подробицями створення шоу — починаючи від того, як Девід Швіммер надихнув авторів на створення Росса, а Дженніфер Еністон ледь не замінили на іншу акторку, і закінчуючи тим, чому у Фібі є сестра-близнючка.

Творці серіалу «Друзі» Марта Кауфман та Девід Крейн познайомилися у 1975 році. Вони навчалися у Брандейському університеті й разом грали у постановці п’єси Теннессі Вільямса. Через два роки вони вже разом ставили п’єси та працювали над сценаріями. Так почалася більш ніж двадцятирічна співпраця.

Спочатку Марта і Девід писали для театру. Потім переїхали до Лос-Анджелесу і створювали сценарії для телебачення. У 1990-му випустили шоу «Продовжуй мріяти», яке номінували на «Еммі». Наступні три проєкти були не такими успішними. Серіал «Пари» не пішов далі етапу кастингу. А ситком «Сімейний альбом» показували на CBS шість тижнів і потім закрили.

Якось Кауфман і Крейн сиділи у своєму офісі і почали згадувати старих друзів та життя до переїзду в Голлівуд. А через кілька тижнів подали до Warner Bros. семисторінковий проєкт шоу «Кафе «Безсоння» (Insomnia Café): «Це шоу про шістьох людей, яким трохи за двадцять і які люблять сидіти у кавʼярні. Воно про секс, кохання, стосунки, кар’єру… той час у вашому житті, коли усе можливо, час, який по-справжньому хвилює та лякає».

Ідею купила NBC. Крейн та Кауфман почали працювати над сценарієм. До проєкту приєднався виконавчий продюсер «Продовжуй мріяти» Кевін Брайт. Джеймс Берроуз став режисером пілоту.

Роль Росса написали спеціально для Девіда Швіммера. У 1993 році, коли Крейн та Кауфман працювали над проєктом «Пари», Швіммер приходив до них на прослуховування. Ролі він не отримав, але авторам шоу дуже сподобалася його гра.

Крейн та Кауфман працювали над проєктом Insomnia Café і згадали про Швіммера. Так зʼявився персонаж Росса. «Девід мав цю дивовижну вразливість, і це дуже нам запам’яталося» , — пригадувала Кауфман.

Сам Швіммер на той момент вже вирішив покінчити з телебаченням. Йому не подобалися проєкти, які йому пропонували. А ще він з дитинства більше цікавився театром і саме готувався до ролі Понтія Пілата в адаптації роману Михайла Булгакова «Майстер та Маргарита». Коли агент розповів Швіммеру про проєкт «Друзів», той хотів відмовитися: сказав агентові, що може один раз прочитати сценарій, однак більше нічого не обіцяє.

Тоді Кауфман і Крейн зв’язалися з Роббі Бенсоном — актором та режисером, яким Швіммер дуже захоплювався. Вони попросили Бенсона зателефонувати Швіммеру і переконати зустрітися. Згодом актору зателефонував і режисер Джеймс Берроуз. Швіммер сів на літак до Лос-Анджелесу.

Меттью Перрі, навпаки, знайшов роль Чендлера сам. Саме тоді, коли шоуранери «Друзів» шукали акторів для серіалу, Перрі подзвонив його фінансист і розповів про банкрутство. Актор почав телефонувати своїм агентам, благаючи знайти йому хоч якийсь проєкт. Він знав про «Друзів», а ще ті, хто вже були на кастингу, казали, що Перрі дуже схожий на одного з персонажів.

Зрештою Перрі зателефонував своїм агентам і попросив їх забронювати йому прослуховування. Попри те що актор мав зніматися у серіалі LAX 2194, і в разі продовження цього серіалу його довелося б замінити, Кауфман та Крейн вирішили дати йому шанс.

Те, що він ідеальний для ролі, було зрозуміло від самого початку: «Він прийшов — і це було саме те, що ми шукали», — пригадувала Марта Кауфман. Через тиждень після прослуховувань Перрі прийшов на зйомки. Він став Чендлером Бінгом.

Роль Фібі була однією з найскладніших. Творці серіалу були готові витратити місяці, щоб знайти акторку, яка передасть усі дивацтва героїні та водночас переконає аудиторію, що цей персонаж має глибокий зв’язок з людьми, зовсім на неї не схожими.

Такою акторкою стала Ліза Кудров. У дитинстві Кудров хотіла бути акторкою, проте закінчила Вассарський коледж і отримала диплом бакалавра з біології. Кудров працювала зі своїм батьком-науковцем та досліджувала, як активність тієї чи іншої півкулі мозку впливає на різні типи головного болю.

Коли вона дивилася ситкоми, то постійно уявляла, як могла б зіграти ту чи іншу роль. Зрештою Кудров за порадою друга вступила до Лос-Анджелеської школи The Groundlings, яка готує коміків.

А у 1993 році вона вперше потрапила на телебачення — отримала роль в одному з шоу Джеймса Берроуза «Фрейзер». Однак після чотирьох днів зйомок її звільнили. Берроуз сказав, що вона не підходить для ролі.

Намагаючись оговтатися від провалу, Кудров пофарбувалась у блондинку і почала шукали іншу роботу. Продюсер популярного шоу NBС «У захваті від тебе» запропонував їй зіграти офіціантку в одному епізоді. Несподівано для всіх роль стала хітом, і Лізу запросили знятися ще у кількох епізодах. Її героїні дали ім’я Урсула.

Після цього Кудров отримала запрошення на прослуховування на роль Фібі. Крейн та Кауфман відразу зрозуміли, що вона підходить. Берроуз також схвалив її кандидатуру. Єдиною проблемою було те, що Кудров грала Урсулу в «У захваті від тебе» — шоу, яке йшло у тій самій мережі, і події якого також відбувалися у Мангеттені. Щоб владнати цю ситуацію, Фібі зробили сестрою Урсули.

Кортні Кокс вже була досвідченою, хоч і не дуже відомою телеактрисою. Вона знімалася у науково-фантастичній драмі «Мученики науки», грала у двох сезонах «Сімейних звʼязків». У 1994 році Кокс зіграла у фільмі «Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин» з Джимом Керрі і отримала роль у культовому ситкомі «Сайнфелд».

Продюсери «Друзів» запросили Кокс на прослуховування на роль Рейчел. Коли Кокс прочитала сценарій, то усвідомила, що Моніка їй набагато ближча. Автори серіалу подумали й погодились.

Прослуховування пройшло добре. Кокс була переконана, що отримає роль. Але насправді це питання було ще не вирішене. На роль Моніки пробувалася інша акторка — зірка популярного шоу «Факти з життя» Ненсі Маккеон. Вона також добре впоралася з прослуховуванням. Однак Кауфман та Крейн вирішили відштовхнутися від того, що «Друзі» — це шоу про групу товаришів, де один актор не повинен виділятися з-поміж інших, як це було б у випадку з зіркою. Тому й обрали Кортні Кокс.

Метт Леблан був найменш досвідченим з-поміж своїх колег. Він виріс у Нонантумі, італійсько-американському селі в Ньютоні, штат Массачусетс. З дитинства займався теслярством, а з 18 років працював на будівництві. Завдяки фізичній роботі Леблан був у хорошій формі. Друг запропонував йому поїхати до Нью-Йорка і спробувати попрацювати моделлю. Але зріст Леблана був 177 сантиметрів, що замало для тодішніх моделей. Він почав зніматися у рекламних роликах, працював з Coca-Cola, Levi’s, Kentucky Fried Chicken та іншими компаніями. На зароблені гроші вчився на курсах акторської майстерності.

Його почали запрошувати на прослуховування до ситкомів. Він грав стереотипно зображених італійців у шкіряних куртках, проте гроші від кар’єри у рекламі швидко закінчилися. Коли агент зателефонував йому і запросив пройти прослуховування на роль Джої, який тоді здавався ще одним стереотипним італійцем, він погодився.

Напередодні прослуховування Леблан читав сценарій разом зі своїм другом-актором. Той сказав, що якщо це шоу про молодих друзів, варто припинити репетирувати й піти випити, бо саме це роблять справжні друзі.

Наступного ранку Леблан прокинувся на дивані у квартирі свого друга, дійшов до вбиральні, спіткнувся і впав, вдарившись обличчям об край унітазу. Свій монолог про жінок та морозиво він читав на прослуховуванні з розбитим носом. Коли Кауфман запитала його, що сталося, йому довелося розповісти всю історію.

Сценаристам сподобалася акторська гра Леблана, але відчувалося, що йому бракує досвіду. Історія з вбиральнею теж зіпсувала враження. Проте Барбара Міллер, очільниця відділу кастингу у Warner Bros., сказала: «Це актор, який гратиме краще з кожним епізодом. Він може це зробити». Так Леблан став Джої.

На роль Рейчел проходили кастинг тисячі жінок, однак жодна не підійшла. Дженніфер Еністон тоді була королевою провальних ситкомів — знімалася у цілій низці пілотів NBC, які так і не стали повноцінними проєктами. Попри це Крейн та Кауфман запросили її на прослуховування. Щоправда, на роль Моніки.

Однак подібно до Кортні Кокс, Дженніфер сказала, що хотіла б зіграти Рейчел. Вона добре знала таких дівчат, які ходили Мангеттеном так, наче він їм належав. І вдало зобразила як наївність, так і егоцентричність Рейчел. Сценаристи були вражені.

Еністон найняли того ж вечора. Була одна проблема: вона вже знімалася у першому сезоні ситкому «Намагаючись впоратися» (Muddling Through) на CBS. Якби його продовжили, Еністон довелося б піти з «Друзів». Творці серіалу ще раз ризикнули. Вони подивилися Muddling Through і дійшли висновку, що шоу слабке і навряд чи отримає другий сезон. Проте CBS його усе ж продовжила — на три епізоди, спеціально щоб завадити NBC випустити «Друзів».

Еністон три тижні знімалася у двох проєктах одночасно. Але жодної заміни в «Друзях» не сталося. Команда вирішила зачекати. У вересні 1994 року Muddling Through скасували. Через два тижні на NBC відбулася прем’єра «Друзів».

Пілот був успішним. Згодом рейтинги ненадовго обвалилися, однак після виходу сьомого епізоду — «Епізоду, у якому вимикається світло» — ситуація стабілізувалася.

Цей епізод був особливим. Його створили у межах кросоверного проєкту NBC Blackout Thursday, суть якого полягала у тому, щоб влаштувати «блекаут» у всіх шоу мережі, які знімали у Нью-Йорку. Серед них: «У захваті від тебе», «Друзі», «Сайнфелд».

За задумом сценаристів, героїня «У захваті від тебе» Джеймі Бухман випадково вимкнула світло у всьому Нью-Йорку. Після цього персонажі усіх серіалів, події яких відбуваються у цьому місті, опинилися у темряві. Після «Епізоду, у якому вимикається світло» аудиторія «Друзів» зросла до 5 мільйонів.

Завдяки наступним кросоверам «Епізод з двох частин. Частина 1» та «Епізод з двох частин. Частина 2» шоу стало ще популярнішим. У першому Чендлер та Джої потрапили у ресторан, де Урсула працює офіціанткою, а Фібі зустрілася з головною героїнею серіалу «У захваті від тебе» Джеймі Бухман.

У другому Рейчел та Моніка опинилися у відділенні екстреної допомоги й зустріли персонажів шоу «Швидка допомога», яких грають Джордж Клуні та Ноа Вайлі. Прем’єра «Швидкої допомоги» відбулася на NBC того ж тижня, що і прем’єра «Друзів». «Швидка допомога» з самого початку була хітом і у другому сезоні стала найпопулярнішим серіалом в США.

Завдяки колаборації з цим серіалом аудиторія «Друзів» миттєво зросла. Після прем’єри «Епізоду з двох частин. Частина 2» шоу опинилося на 9 місці у топ-10 найпопулярніших американських шоу. Згодом воно тільки підіймалося у рейтингу. Тільки в 7-му сезоні рейтинги почали поступово падати. Творці серіалу задумалися про завершення. 25 вересня 2003 року вийшов останній, десятий сезон.

Розмови про продовження серіалу почалися майже відразу після його завершення. Упродовж більше ніж десяти років творці серіалу були проти цієї ідеї. «Мене щодня про це хтось запитує. Я не переймаюся. Я розумію, що люди хочуть пережити цей досвід. Проте ми не можемо заново це пережити. Ми не можемо повернутися у цей час у нашому житті», — сказала Кауфман у 2015 році. Вона додала, що «продовження — це зазвичай дурниця». Крейн радив тим, хто хоче знову побачити «Друзів», просто передивитися старі епізоди ще раз.

Сьогодні, 27 травня, на HBO Max усе ж вийшов спецепізод «Друзі: Воззʼєднання» (Friends: The Reunion). Його рейтинг на Rotten Tomatoes — 63 відсотки.

